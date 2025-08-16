Día del Niño: menús infantiles de porciones adecuadas y opciones simples

La escena gastronómica porteña incorporó, cada vez con más intención, menús infantiles pensados para resolver una salida en familia sin resignar calidad. En salones con parrillas encendidas, cavas y barras, conviven platos clásicos para chicos con versiones caseras y porciones medidas. Voces de cocineros que impulsaron la tendencia coinciden: simplificar el momento de la elección y ofrecer alternativas sabrosas, reconocibles y a precios acordes para sus adultos.

Aldo Graziani fue de los pioneros en visibilizar el menú infantil entre familias aficionadas al buen comer y al buen beber. “En Aldo’s San Telmo en un momento incluso habíamos hecho una guardería para niños, los fines de semana al mediodía, en plena cava. Ahí los chiquitos iban, jugaban y dibujaban en compañía de unas animadoras —recuerda el sommelier—. Era una guardería para que los padres pudieran comer tranquilos un ratito y que los chicos jugaran. Funcionaba bien, solo que para eso hoy necesitás de lugar”. En Aldo’s Palermo, su menú para chicos se mantiene como una opción fija: “Pensamos en un público superamplio, desde corporativo a familiar y, por eso, siempre tuvimos menú infantil, porque a los chicos hay que darles una opción fácil: lo que comen siempre, que no falle. Fuerte y al medio —describe—, en porciones adecuadas y los pibes felices de la vida”.

Niños frienly, en "Puchero" Puchero

Santiago Lambardi, bartender y dueño de restaurantes, incorporó el formato desde su paso por la hotelería. En sus locales Hierro y el recientemente inaugurado Cobre, sostiene una regla simple: alternativas reconocibles, bien hechas y por edades. “La idea es que el menú infantil vaya de chicos de 4, 5 años hasta los 10, con opciones bastante simples pero sabrosas. Al convertirme en padre le di mayor relevancia: el menú infantil tiene que resolver. No buscamos hacer dinero con eso, la clave es atraer a la familia y que el resto de la mesa no tenga que estar pensando si le corta o comparte. Se trata de simplificar y de contemplar a las criaturas, que en ambos proyectos son más que bienvenidas”.

En Palermo y Nordelta: Hierro, formato familiar

Platos ricos y adecuados para los chicos Hierro

Mientras los adultos eligen cortes Angus Black madurados, vegetales de estación al fuego, vinos y cócteles, Hierro ofrece un menú infantil dedicado. Hay milanesas de ternera en porciones más pequeñas —pensadas para chicos— con elección de cremoso de papa, ensalada o bastones de papas fritas ($9950). Otra opción son los chicken fingers caseros con pechuga de pollo y apanado de panko, de textura crocante y presentación lúdica ($9600). También preparan tallarines caseros al huevo con salsa crema, pomodoro o rosa ($9400). Para beber: agua, gaseosa o limonada con menos azúcar. Direcciones: Costa Rica 5602, Palermo y Boulevard del Mirador 220, Nordelta.

En Palermo: el clásico de Aldo’s

Aldo's restaurante en Palermo Aldo's

En Aldo’s, el tradicional menú infantil cuenta con: pasta con salsa rosa o milanesa con puré con con papas fritas, además de agua o gaseosa y helado, ($30.000). “Porciones adecuadas y los pibes felices”, señala Aldo Graziani. Dirección: Arévalo 2032, Palermo.

En Belgrano: el Menú Wachín de Narda Comedor

El Menú Wachín, de Narda Lepes Narda Comedor

El “Menú Wachin” se ofrece desde la apertura de Narda Comedor. Se sirve en bandeja con porciones separadas: queso halloumi, arroz, garbanzos, palta, tomates cherry, brócoli y huevo ($13.000). De cara al Día de las Infancias, suman papitas, mini hamburguesas, fideos gratinados con crema y queso, brócoli, tomates cherry y un helado de postre. Además, habrá un taller de experimentación sensorial —tacto con la comida, olfato y una pequeña degustación—. Dirección: Sucre 664, Belgrano.

En Palermo: Menú Bambino de Cosi Mi Piace

Menú Bambino Cosi Mi Piace

ECosi Mi Piace incorporó el Menú Bambino, disponible todo el día, con seis platos para elegir: gnocchi de papa ($8700) o de espinaca, bien livianos ($11.500); cavatelli de pasta blanca o de espinaca, pequeños y divertidos ($13.000); y malfatti de espinaca y ricota ($22.500). Las salsas caseras acompañan a gusto: ricota tre salse ($9500), rosse ($7900), Alfredo ($5000) o polpette ($12.000). También proponen la Milanese per Bambini, de pollo, con maccheroni al fierrito, manteca y parmesano ($14.000). Para beber: gaseosas, limonada, pomelada, aguas saborizadas y agua mineral. Dirección: El Salvador 4618, Palermo.

El menú infantil de SushiClub

Una propuesta especial SushiClub

En SushiClub diseñaron un menú infantil para que nadie quede afuera a la SushiClub diseñó un apartado infantil con “opciones clásicas y seguras”. Alternativas: arrollados Primavera J&M (jamón y mozzarella en masa crocante con salsa agridulce), Chick & Chips (croquetas de pollo y queso cheddar con papas smile), Peke de Lomo (lomo con arroz) y Peke de Pollo (pollo con arroz). Cada plato cuesta $17.200. Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero, y sucursales.

Sándwich ahumado con queso y sin salsa en Ribs al Río

Mac & Cheese en Ribs al Río Ribs al río

Ribs al Río ofrece un Menú Kids adaptable a gustos infantiles: sándwich de roast beef ahumado con queso pategrás, sin salsa y en pan de papa, con papas crinkle ($13.500), o Mac & Cheese con pasta corta y salsa de cheddar ($9000). En la carta general se suman ribs ahumadas, papas y platos abundantes como la milanesa de bife de chorizo ahumado con Mac & Cheese. Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte, sucursales.

Propuestas para comer rico Ribs al río

Chicken fingers con papas o con puré

Restaurante AIme en Puerto Madero Aime

En medio de Puerto Madero, el menú infantil de Aimé cuenta con chicken fingers con papas o con puré, la opción de probar su milanesa de lomo con papas fritas o con puré o bien spaghetti con salsa fileto, salsa rosa o con crema. Dirección: Aimé Painé 1161, Puerto Madero.

En Villa Luro: Puchero y su Menú Purretes

Milanesa con fritas en Puchero Puchero

En Villa Luro, Puchero sumó su propio Menú Purretes, disponible todo el año. Pensado para que los chicos disfruten de sus platos preferidos, se puede elegir entre milanesa de peceto con guarnición ($14.500) o tallarines caseros del día con salsa fileto o crema ($13.500). Para la merienda —de 16 a 20—, cuentan con alternativas dulces como churros con chocolate caliente o la clásica chocotorta. Un espacio amplio con terrazas y deck calefaccionado, relajado para reuniones familiares. Dirección: Av. Rivadavia 10.300.