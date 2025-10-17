El Día de la Madre se festeja el 19 de octubre: menús, promociones y regalos para la persona más especial

En la previa del Día de la Madre, que este año se festeja el domingo 19 de octubre, la escena se arma en clave de celebración: jardines con historia, barras con música, mesas familiares y guiños para brindar. La consigna es simple y efectiva: pensar un plan que combine buen comer con un detalle que haga la diferencia, desde una feria íntegra dedicada al cacao hasta una torta con libro incluido.

La ruta se reparte entre Palermo, Belgrano y el corredor norte —Martínez, Olivos, Nordelta—, con propuestas que van de los menús cerrados a los regalos listos para llevar. Hay beneficios asociados a etiquetas puntuales y fechas clave para reservar o encargar a tiempo. Acá, una selección extendida con qué ofrece cada lugar, direcciones y precios.

Una feria de chocolate para recorrer y regalar

La Chocolaterie desembarca con un pop-up en Unicenter Prensa

La feria de chocolate más grande de Buenos Aires vuelve con edición especial por el Día de la Madre: del 17 al 19 de octubre, La Chocolaterie desembarca en Unicenter con un pop up que reúne chocolateros, productores y emprendedores. Hay desde tabletas y bombones hasta versiones sin TACC, veganas y sin azúcar, más combinaciones nuevas que marcan tendencia. El encuentro —con cinco ediciones previas en La Rural— funciona también como vidriera para proyectos emergentes que buscan acercar su trabajo a una fecha ideal para obsequiar. Las entradas se compran por Ticketek. ¿Dónde? Unicenter Shopping, Paraná 3745, Martínez.

Copas de regalo en una parrilla japonesa

Por el Día de la Madre, quienes pidan en Emperador Meiji una botella del vino seleccionado reciben un set de copas para extender el brindis en casa Prensa

Referente de alta cocina japonesa que combina tradición centenaria con mirada contemporánea. El menú integra nigiris, sashimis, tapas y platos calientes trabajados con técnica, más cortes premium como wagyu y pescados a la robata —la parrilla nipona que aporta un ahumado característico—. Por el Día de la Madre, quienes acompañen con una botella del vino seleccionado reciben un set de copas para extender el brindis en casa. ¿Dónde? Palermo (Honduras 5902); Olivos (Corrientes 421, Vicente López); Nordelta (Av. Santa María de las Conchas 6019).

Un almuerzo entre historia y jardín

El restaurante del Museo Evita propone un almuerzo entre historia y jardín con un menú especial a $55.000 Prensa

En una casona de principios del siglo XX donde hoy funciona el Museo Evita, el restaurante arma un plan de mediodía en su jardín al aire libre con un menú especial a $55.000. La secuencia arranca con croquetas de papa, puerro y pategrás; sigue con principal a elección —sorrentinos de hongos con crema de espinaca y panceta, ojo de bife con vegetales de estación o lenguado con crema de morrón, papines, cherry y mix verde—; y cierra con pavlova con crema fresca de menta y lima, frutas de estación, chocolate y praliné. Incluye bebida a elección (agua, gaseosa o limonada con menta y jengibre) y copa de espumante para el brindis. ¿Dónde? Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

Una torta con un libro de regalo

Torta de frutillas y pistachos más un libro de Vinilo Editora en Casa Sáenz Prensa

Ximena Sáenz propone un combo que une sabores y saberes: torta artesanal de frutillas con pistachos y un libro sorpresa de Vinilo Editora. Los pedidos se toman hasta el sábado 18 al mediodía, y opción de envío. Quienes celebren en salón reciben una porción de cortesía de la misma torta. Casa Sáenz sostiene una hospitalidad reconocible, con fuegos de barro encendidos todo el día y una carta que mira al hogar y a los sabores argentinos. ¿Dónde? Echeverría 2102, Belgrano, o República Árabe Siria 3001, Palermo.

Edición limitada de caja de alfajores artesanales

Edición limitada de caja de alfajores artesanales de Corto Maltés Prensa

Corto Maltés, cafetería de especialidad con sello barrial y pastelería casera, lanza un estuche de alfajores a $25.000, elaborado íntegramente en el local. Hay combinaciones de autor —pistacho; chocolate blanco y frutos rojos— y la opción de armar la caja con un único sabor entre clásicos y variantes creativas: nuez pecan con dulce de leche; coco con dulce de leche (sin gluten); tita de limón con chocolate; o maicena tradicional. Un regalo directo al punto dulce, con foco en la materia prima y el trabajo manual. ¿Dónde? Mario Bravo 1195, Palermo.

Flores y un postre de autor de obsequio

Flores y un postre de autor para todas las madres en Musgo Prensa

Todas las mamás que celebren en el restaurante Musgo reciben un ramo de flores y el Smetanik, media esfera de chocolate con triple relleno: crema de yogurt; coulis de frambuesa y albahaca; y bombón de dulce de leche y miso. El proyecto de estilo Patagandi, creado por Konstantin Voronin y Ksenia Romantsova, cruza influencias asiáticas, escandinavas y patagónicas con detalles rusos, en una ambientación dominada por la naturaleza. ¿Dónde? Nicaragua 4758, Palermo.

Torta Fraisier a la porteña

Reversión de la torta Fraisier de Oli Prensa

El bistró de Olivia Saal ofrece una reversión de la clásica Fraisier: bizcocho con crema mousseline de vainilla, gel de frambuesa y frutillas frescas. Los pedidos se hacen en la tienda online de Oli hasta el sábado 18; el retiro es el domingo 19. Una pastelería que junta técnica francesa y calidez local en un mostrador de hojaldrados, tortas y medialunas que se volvió referencia del barrio. ¿Dónde? Costa Rica 6020, Palermo.

La torta soñada viene con una mascarilla botánica

Torta soñada más una mascarilla de regalo en Narda Comedor en colaboración con La Rosa Prensa

Narda Comedor y La Rosa celebra el Día de la Madre en torno al cacao en clave de placer y bienestar. El regalo incluye una torta soñada con toppings naturales —cúrcuma, sésamo negro, remolacha, matcha, frambuesa— y una mascarilla facial botánica a base de cacao, hibisco, hongo reishi y ashwagandha. Con más de siete años de historia, el comedor sostiene una filosofía estacional que le valió el reconocimiento de la Guía Michelin por su cocina de productos, sabor y colaboración. ¿Dónde? Mcal. Antonio José de Sucre 664, Belgrano.

Vino para la mesa y otro de regalo

Vino para la mesa y otro de regalo en Francisca del Fuego Prensa

Durante todo el fin de semana, quienes pidan en Francisca del Fuego el vino seleccionado reciben una botella de Chardonnay para llevar. La propuesta se completa con tapeos para compartir, empanadas al horno de barro y pizzas de masa madre, más coctelería de autor en una barra animada. Los viernes, el ciclo Francisca’s Piano Bar suma presentaciones de piano y DJ sets; los patios —uno con carpa marroquí, otro con livings y cabina— refuerzan el clima entre oriental y palermitano. ¿Dónde? Av. Libertador 3883, arco 14 (Arcos del Rosedal).

Una carta renovada de sabores nikkei más un espumante de regalo

Trucha Andina de Tigre Morado Prensa

La cocina peruana de Tigre Morado se actualiza con platos que mezclan tradición y guiños contemporáneos: Cebiche Thai (langostinos, leche de tigre al curry y crocante de vegetales); Trucha Andina con puré de boniato ahumado y maíz serrano; una Leche de Tigre pensada como principal; Tortillitas del Mar con choclo, tartar de vieiras y langostinos; y Tiradito Parma con pesca blanca, salsa de vieiras y vegetales de estación. En la fecha, quienes celebren con espumantes reciben un tarjetero de regalo. ¿Dónde? Palermo (Honduras 5900); Olivos (Av. Libertador 2405); Nordelta (Av. Santa María de las Conchas 6019); Costanera (Av. Rafael Obligado 6750).