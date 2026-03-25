Dónde comprar huevos, conejos y roscas de Pascua originales en Buenos Aires: de los clásicos a versiones ¿creativas

Bien rellenos en Betular Patisserie

Bien rellenos, con praline crocante de avellanas y grageas de chocolate y almedras Betular Patisserie

En la pastelería de Damián Betular esperan las Pascuas con una colección especial. Con un huevo de chocolate con leche, relleno de praliné crocante de avellanas y grageas de chocolate y almendras (en tamaño chico, de 250 g, $40.000; mediano, 600 g, $80.000; o grande, 1000 g, $150.000).

Rosca suisse de crema pastelera Betular Patisserie

Además de una rosca de Pascua, una rosca suisse de crema pastelera de chocolate, chips de chocolate y dulce de leche ($45.000, con preventa online), grageas ($30.000) o caja de macarons ($62.400 la docena). Se pueden comprar en el sitio oficial o en Mercedes 3900, Villa Devoto, todos los días, de 9 a 20.30.

Clásicos en Duhau Pâtisserie

Huevo de Pascua Duhau Patiosserie

En Duhau Patisserie, el chef pâtissier Martín Córdoba ideó su colección Delicias de Pascua para disfrutar en Semana Santa. Con un huevo XL, de chocolate con leche y praliné de pistachos, relleno de variedad de confites ($115.000) y un huevo relleno de dos chocolates: blanco y con leche, relleno de trufas Rochers ($95.041). Además, huevos clásicos, de chocolate con leche y chocolate blanco, rellenos con variedad de confites (chico, $20.000; mediano, $35.000 o grande, $42.000).

Huevos y conejitos de Pascuas - Duhau Patisserie Duhau Patiosserie

También crearon un conejo de Pascua, elaborado con chocolate con leche, relleno con dulce de leche y praliné ($51.000), una rosca de Pascua rellena con pasta de avellanas y chocolate (se encarga con 48 horas de anticipación, $45.000).

La rosca Duhau Patiosserie

Además de una figura, corazón de oro XL de chocolate con leche color dorado ($69.000) o tableta de chocolate semiamargo y praliné de almendras, chocolate con leche y praliné de pistachos y chocolate blanco con vainilla ($20.000).

Artesanales en Vasalissa

Huevo decorado con flores Vassalisa

Con opciones para todos los gustos. El huevo decorado con flores, de chocolate con leche, decorado con flores rosas. Viene en una presentación de 528 g e incluye cinco medallones de dulce de leche ($100.000).

Todos los detalles en la Colección de Pascuas Vasalissa

Figuras, como el conejo chico, de chocolate con leche o su versión de chocolate blanco (hueco por 60 g., $19.500), o el conejo mediano de chocolate amargo (140 g, $35.000), la tableta de Pascuas con avellanas (95 g, $24.800).

Conejo mediano de chocolate amargo Vassalisa

Además, de la Caja de Pascuas I, con medios huevos rellenos de dulce de leche y figuras de Pascua de chocolate de leche. ($85.000), la Caja de Pascuas II, con 2 gianduiottos, conejo chico de leche, almendras bañadas y baúl de 6 bombones ($140.500) o la Caja de Pascuas III, con figuritas de Pascua, baúl con 6 bombones, almendras bañadas, tableta de Pascua y conejo chico de leche ($130.000).

Caja de Pascuas I Vassalisa

En Vasalissa incluso sumaron sus conejos del Bosque, una caja con 1 casita con flores, 1 árbol chico, 1 árbol mediano, 2 conejos mino, 1 pareja de conejos y 3 huevos de 10 cm. (1,5 kg, $325.000). En Cuba 1887, Belgrano y sucursales. También se puede comprar de manera online en el siguiente link.

Conejos del bosque Vassalisa

Colección Mar en Puro Cacao

La colección Mar del Rodrigo Bauni Puro Cacao

En Puro Cacao, el chef chocolatier Rodrigo Bauni diseñó la Colección Mar con dos huevos de Pascuas, uno relleno de microgalletitas bañadas en chocolate y otro con moneditas de chocolate con pistacho caramelizado.

Con distintos rellenos Puro Cacao

En dos versiones de cacao: 41% cacao, con origen Ecuador y Perú, o 94% cacao, sin azúcar. En tamaño de 220 g o de 440 g. Disponible en el atelier (Av. Monroe 3835, Coghlan) o en Patio Bullrich. Reservas por WhatsApp al 11-6742-9541.

Huevo 41% cacao, con origen Ecuador y Perú, o 94% cacao, sin azúcar Puro Cacao

Calados en Presencia Gran Café

Huevo de Pascua calado Presencia Café

En Presencia Gran Café crearon su exclusiva propuesta de Pascuas. Con un huevo de Pascua artesanal, de diseño calado y terminación floral. De chocolate con leche, sobre base de chocolate y relleno con una gianduja de avellanas y grajeas de chocolate. De 200 g, disponible del 1 al 5 de abril o hasta agotar stock ($30.000). En Av. Alvear y Montevideo, Recoleta.

Originales en Deniks Bakery

La propuesta de Denyks Bakery Denyks Bakery

Para estas Pascuas, Denu Alvaro ideó una propuesta fuera de serie. Con sus huevos Pistacho, Timoteo y Avellana. De chocolate con leche 35%, trae doble capa de chocolate, relleno de pasta de pistachos.

Especial para fanáticos Denyks Bakery

En su interior, además, trae a Timoteo, una figura de perro salchicha hecha de chocolate, rellena de praliné de almendras, además de huellitas de chocolate semiamargo, de chocolate con leche y de chocolate blanco, y una minipelota de tenis de chocolate con leche rellena de dulce de leche (450 g, $85.000).

Doble huevo de pascua Pistacho Denyks Bakery

El huevo Pistacho, un doble huevo, con chocolate caramelizado con notas a galleta y chocolate de pistacho, con pistachos caramelizados (390 g por $80.000). Y su huevo Avellana, de su colección Frutos Secos, de chocolate caramelizado belga 30,4% con notas a galleta, relleno de gianduja de avellanas y chocolate con leche, grageas de avellanas en chocolate caramelizado y chocolate con leche (410 g, $70.000).

De la colección "Frutos secos" Denyks Bakery

Además, huevos de chocolate con leche, de chocolate blanco o de chocolate semiamargo ($250 g, $40.000) y figuras con forma de conejos (150 g, $22.000). En Migueletes 1717, Belgrano y en su web.

Clásico y moderno en Rapanui

Los huevos de Pascuas animal print de Rapanui Rapanui

Pascua Perfecta es la propuesta para Semana Santa de Rapanui, una colección que combina la tradición con la innovación y la calidad artesanal, con huevos de chocolate con leche, rellenos de crema de pistachos y con pistachos enteros. El huevo pistacho (60 g, $9000 o de 280 g, $43.500), huevo de chocolate (80 g, $9000; 120 g, $12.500; 200 g, $23.000; 360 g, $43.000), huevo de chocolate con leche y almendras (250 g, $28.000; de 800 g, $91.000).

Rellenos de pistachos Rapanui

Además, tiene un huevo animal print de 360 g a $51.000, la caja conejos panzones rellenos por $6000; conejos orejones de 40 g a $4000; conejo panzón con leche (130 g, $16.500 o 25 g, $4500). El conejo con huevo chico (40 g, $6.500) y el conejo con huevo mediano (150 g, $22.000). Sumaron una rosca de Pascua con frambuesa ($22.500) y una rosca de Pascua de pistacho ($22.500).

Obras de arte en El Viejo Oso

El Grand Easter El Viejo Oso

En el Osos Viejo crearon el huevo Grand Easter, de chocolate con leche y amargo mixto, relleno con almendras, chocolate con leche, blond y amargo, con huevos pequeños, conejitos, bombones, mendiants rellenos y planchita de stickers (1500 g, $400.000).

Huevo de Pascua Matrioshka, de El Viejo Oso El Viejo Oso

Huevo de Pascua Matrioshka, un primer huevo de chocolate con leche y blanco. En su interior, un segundo de chocolate amargo y un tercero de chocolate blond. En el centro, un pollito de chocolate de frutilla (en lata de edición limitada, 515 g, $170.000).

La Gallina Jardinera El Viejo Oso

También ofrecen huevos de clásicos, de chocolate con leche rellenos con bombones macizos ($15.500), seis unidades de huevos pequeños macizos (de chocolate amargo 60%, de chocolate con leche con almendras, de chocolate blanco, de chocolate con leche, de frutilla y de chocolate blond, $31.000).

La rosca de El Viejo Oso en Casa Saenz El Viejo Oso

Además, cuentan con figuras como una gallina jardinera, de chocolate con leche (80 g, $20.500), y el conejo jardinero, de chocolate con leche o amargo (70 g, $18.500), y el pollito, de chocolate blanco (35 g, $9000). Para esta Semana Santa prepararon una rosca de Pascua junto a Casa Saénz. En Montevideo 1594, Recoleta y sucursales.

Cinco estrellas del Alvear Palace Hotel

Huevos de Pascuas en el Alvear Palace Hotel Alvear Palace Hotel

En el Alvear Café tendrán venta al público de sus emblemáticos huevos y rosca de Pascua, elaborados por los exclusivos pasteleros del Alvear Palace Hotel.

En tonos pasteles Alvear Palace Hotel

El Huevo de Pascua chico ($50.000) o en versión grande ($85.000) en colores pastel. Además, una Rosca de Pascua clásica ($25.000) o Rosca de Pascuas Especial ($30.000). En Av. Alvear 1891, Recoleta.

La rosca de Pascuas del hotel Alvear Palace Hotel

10- Gontran Cherrier

Proponen una rosca de Pascuas elaborada con masa de brioche, con chips de chocolate amargo y relleno de crema pastelera. Con almendras enteras y fileteadas, además de azúcar grana ($18.000), y también en formato individual como parte de una opción con infusión ($11.000). En Av. Congreso 1701, Nuñez y sucursales.

Rosca de Pascuas - Gontran Cherrier 2026 Gontran Cherrier

Sin gluten, en Amitie

En Amitie prepararon una rosca de Pascua Choux, 100% sin gluten. Con masa de profiterol, superliviana ($20.000). Se puede encargar hasta el viernes 3 de abril y se retira el sábado 4, a partir de las 16 h. Honduras 4153, Palermo.

Gluten free en Amitie Amitie

Con sabor a medialuna en Atelier Fuerza

Esta temporada, Atelier Fuerza ofrece una rosca laminada de masa de medialuna, rellena de chocolate y pastelera. Viene decorada con praliné de dulce de leche al ron, cerezas y huevitos de chocolate. Reservas: pedidos.atelierfuerza@gmail.com, WhatsApp 11-5606-0346 o disponible el fin de semana de Pascuas ($42.000). En Guevara 465, Chacarita, y sucursales.