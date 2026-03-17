Feria Francesa en Recoleta: 10 puestos para no perderse en la primera edición de 2026

La Feria Francesa regresa a Recoleta el sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita. Plaza Francia vuelve a ser sede del evento y abrirá la temporada con dos jornadas dedicadas a la gastronomía y la cultura del país galo.

La Feria Francesa vuelve a Recoleta: cuándo es y qué se podrá comer en la primera edición de 2026 Gentileza/Feria Francesa

Organizada por Lucullus, la asociación gastronómica francesa en Argentina, la propuesta reunirá más de 30 stands con panadería, pastelería, viennoiserie, quesos, charcutería, cocina regional y opciones dulces y saladas. Entre todos los participantes, habrá una serie de puestos que concentrarán buena parte de la atención por su perfil pastelero, su impronta técnica o sus versiones de clásicos franceses.

Cuándo y dónde es La Feria Francesa 2026 y cómo será la entrada

Días: sábado 21 y domingo 22 de marzo

Horario: de 11 a 18.30

¿Dónde? Avenida del Libertador 1400, Recoleta

Entrada: libre y gratuita

Más información: @luculluscocinafrancesa

Diez puestos para seguir de cerca en La Feria Francesa

La Feria Francesa vuelve a Recoleta: cuándo es y qué se podrá comer en la primera edición de 2026 Gentileza/Feria Francesa

Choux Éclairs

El foco estará puesto en versiones originales de éclairs y paris-brest. Habrá opciones heladas de chocolate y avellanas, lemon pie, frambuesa con rosas y pistacho. A eso se sumarán éclairs de pistacho y frambuesa, además de una selección de macarons.

Compañía de Chocolates

El stand reunirá una oferta amplia de pastelería y especialidades clásicas de inspiración francesa. Habrá croissants de almendras, cannelés, scons, madeleines, cookies, muffins y financiers, además de budines y una línea de petit gâteaux en sabores como ópera, manzana, pera y chocolate. También ofrecerá éclairs, postres tradicionales como tarte tatin, versiones con maracuyá y frutos rojos, frutillas bañadas en chocolate y helados artesanales. La propuesta se completará con café, chocolate caliente y otras bebidas.

Cocu Boulangerie, de Morgan Cocu

La boulangerie apostará por una selección de clásicos franceses hechos de manera artesanal, con croissants, pains au chocolat y éclairs en versiones de chocolate, pistacho y lima. También ofrecerá crêpes dulces y saladas, además de especialidades como kouign amann y bostock, dentro de una propuesta enfocada en la tradición panadera francesa.

Gontran Cherrier

El espacio reunirá pâtisserie, viennoiserie y opciones saladas. En pastelería ofrecerá canelés, macarons de distintos sabores, éclairs, domos, tartaletas, cookies decoradas y key lime pie, entre otras especialidades. En panadería habrá croissants, pain au chocolat, kouign amann, baguettes y brioche. La propuesta se completará con pizzas, quiches y sándwiches preparados en pan artesanal.

Jérôme by Frenchie, de Jérôme Mathe

La propuesta combinará recetas de inspiración francesa con una impronta rústica y de fuego. Entre las preparaciones anunciadas figuran pata de ternera cocida en horno de leña con salsa bearnesa, terrine de campagne con pistachos, croque de campo y keftas de cordero acompañadas con couscous.

Jimena Fuster

La pastelera llevará una propuesta de perfil contemporáneo, con técnica precisa y sabores bien marcados. Entre las piezas anunciadas aparecen la Tarte Pecan plant-based, con base sablée de nuez pecan, crema y nuez caramelizada; el Petit Gateau Vert, una porción individual con crema de pistacho y un centro cítrico de naranja y maracuyá; y el Grano de café, una mousse de chocolate y praliné de café con notas de menta y fruta de la pasión. También sumará una versión individual de tarta vasca con crumble de chocolate blanco, además de viennoiserie clásica como pain au chocolat y croissants rellenos con confitura de frambuesa.

La Feria Francesa vuelve a Recoleta: cuándo es y qué se podrá comer en la primera edición de 2026 Gentileza/Feria Francesa

Laban, de Jacq Albajari

El eje del stand será el macalado, una especialidad inspirada en el macaron, aunque con una textura más cremosa. La versión de pistacho figura entre las más buscadas, pero también habrá opciones de vainilla toffee, frambuesa con mascarpone y una edición especial para la feria: banana split. La propuesta se completará con macarons tradicionales, torta vasca de chocolate, laminados, viennoiserie, café de especialidad y jugos naturales.

L’Atelier Bistró

El bistró apostará por las clásicas crêpes francesas, tanto dulces como saladas. Entre las primeras habrá combinaciones con Nutella, dulce de leche y versiones de Nutella con banana o frutillas. En el apartado salado se destacarán opciones como queso azul con peras, cebollas confitadas y rúcula; cerdo braseado con queso fundido y mostaza a la miel; y la combinación de gruyère y jamón con rúcula y tomates secos.

Mauricio Asta

El pastelero participará con una propuesta enfocada exclusivamente en macarons. Habrá sabores de chocolate, frambuesa, pistacho, mandarina, rosas, lavanda, dulce de leche, coco y chocolate blanco. Elaborados con ganache y frutas naturales, se distinguen por un interior húmedo y cremoso y una cubierta crocante. Además, en el stand también estará disponible su nuevo libro.

Morris Mousse, de Marcos Speroni

El stand estará dedicado a las mousses en múltiples variantes. Habrá opciones de chocolate amargo en distintos porcentajes de cacao, además de versiones con avellanas, chocolate blanco, pistacho, dulce de leche y maracuyá. Algunas preparaciones incluirán una base de dulce de leche natural y podrán completarse con toppings como mini Oreo, rocklets, cereales de chocolate blanco, nueces, Nutella, frutos rojos, sal o aceite de oliva.

Otros puestos de la Feria Francesa

Además de esos 10 espacios, la organización informó la presencia de otros stands sin detalle ampliado en el material difundido:

Almacén 1249

Cinna Coffee & Roll

Darton Cuisine

French Cookie

Kakawa

Las Dinas

Le Troquet de Henry

Les Croquants

L’Atelier

L’Epi Boulangerie

Merci

Milkaut

Quesos Fermier

Raclette

Santi Cheese Market

Topinambour

Uria Raclette

Qué conviene saber antes de ir

La feria volverá a instalarse en Plaza Francia como un paseo gastronómico al aire libre pensado para recorrer con tiempo, probar especialidades y descubrir proyectos vinculados con la cocina francesa. Por formato, ubicación y acceso gratuito, aparece como una de las salidas del fin de semana para quienes buscan panadería, pastelería, quesos y platos de inspiración gala en la ciudad.