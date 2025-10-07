Festival del Asado y la Empanada en Palermo: fechas, horario, entrada gratis y más de 30 puestos de comida

El fin de semana XL tendrá aroma a brasas en el Hipódromo de Palermo: el sábado 11 y el domingo 12 de octubre se realizará la cuarta edición del Festival del Asado y la Empanada, con entrada libre y gratuita.

La propuesta gastronómica reúne más de 30 puestos y foodtrucks con cortes emblemáticos —del costillar al vacío, de la entraña a la colita de cuadril—, además de bondiolas, matambres, achuras, mollejas, pamplonas y choripanes, servidos con chimichurri, criolla o sin aderezos, según preferencia.

El costado federal se expresa en una gran selección de empanadas representativas de varias regiones del país: desde las salteñas de carne cortada a cuchillo hasta versiones cuyanas y patagónicas, con rellenos y técnicas que respetan su identidad local.

Además, habrá vinos mendocinos, cerveza artesanal y tragos populares como fernet y vermú. El encuentro cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica.

Qué se puede comer y beber en el Festival del Asado y la Empanada

Más de 30 puestos y foodtrucks de asado: costillares, colitas de cuadril, bondiolas, matambres, achuras, mollejas, vacío, entrañas, pamplonas, ojo de bife y choripanes, con chimichurri, criolla o versiones más gourmet

Noroeste: salteñas con papa, huevo y comino; jujeñas con arvejas y ají molido; tucumanas al horno con matambre y pasas.

Cuyo y Centro: sanjuaninas fritas o al horno con tomate y ajo; riojanas pequeñas y jugosas; pampeanas con morrón y huevo duro; mendocinas grandes con masa pintada con huevo.

Patagonia y Litoral: chubutenses y santacruceñas con cordero; litoraleñas con pescados de río, quesos, ciruelas y salsa blanca; santiagueñas con carne precocida, pimentón, comino y orégano.

Bebidas: vinos de Bodega Valle del Indio (Alma Criolla, Akila y Kasañandú); Rabieta como cerveza exclusiva (Golden, Irish Red Ale, IPA, Red IPA, Honey, Fresh Lager y Dry Stout), además de fernet y vermú.

Cuándo y dónde es el Festival del Asado y la Empanada en Palermo

Fechas: sábado 11 y domingo 12 de octubre

Horarios: de 12 a 23

de 12 a 23 Sede: Hipódromo de Palermo (Avenida del Libertador y Dorrego, Palermo)

Sede: Hipódromo de Palermo (Avenida del Libertador y Dorrego, Palermo)

Entradas: libre y gratuita




