Festival del Asado y la Empanada en Palermo: fechas, horario, entrada gratis y más de 30 puestos de comida

La cuarta edición de la feria gastronómica vuelve al Hipódromo el 11 y 12 de octubre, de 12 a 23

Habrá empanadas de distintas regiones
El fin de semana XL tendrá aroma a brasas en el Hipódromo de Palermo: el sábado 11 y el domingo 12 de octubre se realizará la cuarta edición del Festival del Asado y la Empanada, con entrada libre y gratuita.

La propuesta gastronómica reúne más de 30 puestos y foodtrucks con cortes emblemáticos —del costillar al vacío, de la entraña a la colita de cuadril—, además de bondiolas, matambres, achuras, mollejas, pamplonas y choripanes, servidos con chimichurri, criolla o sin aderezos, según preferencia.

Festival del Asado y la Empanada del 11 y 12 de octubre
El costado federal se expresa en una gran selección de empanadas representativas de varias regiones del país: desde las salteñas de carne cortada a cuchillo hasta versiones cuyanas y patagónicas, con rellenos y técnicas que respetan su identidad local.

Además, habrá vinos mendocinos, cerveza artesanal y tragos populares como fernet y vermú. El encuentro cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica.

Habrá empanadas de distintas regiones
Qué se puede comer y beber en el Festival del Asado y la Empanada

  • Más de 30 puestos y foodtrucks de asado: costillares, colitas de cuadril, bondiolas, matambres, achuras, mollejas, vacío, entrañas, pamplonas, ojo de bife y choripanes, con chimichurri, criolla o versiones más gourmet
  • Empanadas de distintas regiones:
    • Noroeste: salteñas con papa, huevo y comino; jujeñas con arvejas y ají molido; tucumanas al horno con matambre y pasas.
    • Cuyo y Centro: sanjuaninas fritas o al horno con tomate y ajo; riojanas pequeñas y jugosas; pampeanas con morrón y huevo duro; mendocinas grandes con masa pintada con huevo.
    • Patagonia y Litoral: chubutenses y santacruceñas con cordero; litoraleñas con pescados de río, quesos, ciruelas y salsa blanca; santiagueñas con carne precocida, pimentón, comino y orégano.
  • Bebidas: vinos de Bodega Valle del Indio (Alma Criolla, Akila y Kasañandú); Rabieta como cerveza exclusiva (Golden, Irish Red Ale, IPA, Red IPA, Honey, Fresh Lager y Dry Stout), además de fernet y vermú.
Festival del Asado y la Empanada
Cuándo y dónde es el Festival del Asado y la Empanada en Palermo

  • Fechas: sábado 11 y domingo 12 de octubre
  • Horarios: de 12 a 23
  • Sede: Hipódromo de Palermo (Avenida del Libertador y Dorrego, Palermo)
  • Acceso: ingresos por Avenida del Libertador y Dorrego
  • Entradas: libre y gratuita


Qué Sale
