Festival del Ingenio en Recoleta: cuándo y dónde es el encuentro con acertijos, rompecabezas y experimentación lúdica

Con sed de acertijos, rompecabezas y experimentación lúdica, el Festival del Ingenio regresa en su 16.ª edición el sábado 1 y domingo 2 de noviembre de 2025, en la Fundación Movistar. Serán dos jornadas abiertas al público, con charlas, demostraciones y zonas de juego pensadas para todas las edades, en un entorno participativo y cercano.

A lo largo de ambas fechas, la propuesta combina un ciclo de presentaciones con una amplia franja de actividades prácticas: mesas de rompecabezas, origami, shows de magia, juegos de mesa y espacios para interactuar con creadores y divulgadores del ingenio. Entre las tradiciones del encuentro figura la exhibición y resolución de juegos originales como One Up, además de estaciones donde se puede aprender técnicas y sumarse a desafíos por equipos.

El evento será de entrada libre y gratuita y se desarrollará en horario vespertino, con actividades de 14.00 a 20.00 en ambas jornadas. Habrá mesas abiertas para familias, público general y también para docentes interesados en recursos lúdico-pedagógicos. Para consultar la grilla de actividades se puede visitar la web oficial y redes del festival.

Más allá del entretenimiento, el Festival del Ingenio busca visibilizar cómo los juegos y los acertijos fomentan el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo. La convocatoria reúne organizaciones, exponentes y público para celebrar la imaginación y la resolución de problemas en un entorno accesible y participativo.

Programación y actividades destacadas

Sábado 1 de noviembre - Actividades

Box Enigmas — Eduardo Sánchez y Andrés Medina: desafío tipo escape room en formato portátil; ingenio y trabajo en equipo

desafío tipo en formato portátil; ingenio y trabajo en equipo Cubo Mágico — Martina Camps, Alex Arango y Lucas Naim Zvinys: speedcubers resolviendo el cubo Rubik en segundos

resolviendo el cubo Rubik en segundos Jugo de Juegos (Área de Matemática del CBC): lógica y razonamiento para “aprender matemática jugando”

lógica y razonamiento para “aprender matemática jugando” Juegos de Ingenio — Silvina Naidicz: retos y acertijos para entrenar el cerebro

retos y acertijos para entrenar el cerebro Magia en tus manos — Euge Palacio: trucos y asombro en clave participativa

trucos y asombro en clave participativa Juego Amazonas — Walter Zamkauskas: estrategia pura, cada movimiento cuenta

estrategia pura, cada movimiento cuenta Aventuras en Juego — Ariel Arbisier: mazmorras, monstruos y tesoros con foco en el ingenio

mazmorras, monstruos y tesoros con foco en el ingenio One Up — Julieta Parravicini: juego argentino de números, táctica y velocidad mental

juego argentino de números, táctica y velocidad mental Othello — Club Argentino de Othello: aprendizaje exprés de un clásico de estrategia

aprendizaje exprés de un clásico de estrategia Voraz + Vladimir Dados! — Nexo Club de Juegos Argentinos: dos juegos de mesa locales, del laberinto prehistórico a historias con vampiros

Sábado 1 de noviembre - Charlas en auditorio

Bloque 1 — 15.00

Fulano, Mengano y Zutano — Pablo Coll: humor, sátira e inteligencia artificial

humor, sátira e inteligencia artificial Poné tu mente a jugar con PIPS! — Romina Busain: rompecabezas, dominós y pensamiento lógico

rompecabezas, dominós y pensamiento lógico ¡No me da la cara! — Fernando Chorny: adivinanzas y percepción de rostros

adivinanzas y percepción de rostros ¿Quépe Dipicepe? — Alicia Dickenstein: mensajes cifrados, códigos y matemática del lenguaje

Bloque 2 — 17.00

Abracadabra — Pablo Groisman: juego de monedas donde manda la estrategia

juego de monedas donde manda la estrategia Evocando con imágenes — Gabita: imágenes que disparan ideas y creatividad

imágenes que disparan ideas y creatividad Trabacerebros — Juli Garbulsky: acertijos para “torcer” la mente con humor

acertijos para “torcer” la mente con humor Pares — Esteban Grinbank: conexiones ocultas entre palabras, lugares y conceptos

Domingo 2 de noviembre — Actividades

Ponemos a prueba nuestra memoria — Gabita: juegos para entrenar y desafiar la memoria

juegos para entrenar y desafiar la memoria Puzzlelandia — Silvina López: rompecabezas de madera y cartón, varios niveles

rompecabezas de madera y cartón, varios niveles Desafiá tu mente — Romina Busain: estrategias y lógica en acción

estrategias y lógica en acción Juegos de Ingenio — Silvina Naidicz: clásicos y novedades para pensar en grupo

clásicos y novedades para pensar en grupo One Up — Alejandra Grinbank: números, rapidez y dinamismo

números, rapidez y dinamismo Juego Cabeza — Juli Garbulsky: estrategia y pensamiento ganador

estrategia y pensamiento ganador Arte a la Suerte — Rodrigo Valla: creación guiada por algoritmos y azar

creación guiada por algoritmos y azar Tierra Incógnita — Sebastián Martínez: puzzle de velocidad con cinco cartas

de velocidad con cinco cartas Carpinches — Germán Kijel: estrategia abstracta, diseño argentino

estrategia abstracta, diseño argentino Prohibido pestañear (Show de magia) — Guillermo del Castillo: cierre con humor, ilusión y sorpresa

Domingo 2 de noviembre — Charlas en auditorio

Bloque 1 — 15.00

Gathering for Perelman — Claudio H. Sánchez: homenaje al pensamiento matemático recreativo

homenaje al pensamiento matemático recreativo Foldology Origami Puzzles — Lucía Da Costa: resolver doblando papel: arte y lógica

resolver doblando papel: arte y lógica Los secretos ocultos del One Up — Joaquín Bermejo: anatomía de un éxito local

anatomía de un éxito local Pasen y jueguen — Carolina Duek: juegos colectivos y nuevas mecánicas

Bloque 2 — 17.00

¿Ves o mirás? — Miryam Mazzitelli: geometría, arte y percepción

geometría, arte y percepción Palabras canguro — Pablo Peralta: relaciones curiosas entre palabras y significados

relaciones curiosas entre palabras y significados ¿Cuál es tu récord? — Laura Pezzatti: reflejos mentales en vivo

reflejos mentales en vivo Un poco indeterminado — Lucas Sosa: matemáticas y humor para el cierre

Cuándo y dónde es el Festival del Ingenio en Recoleta