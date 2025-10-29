LA NACION

Festival del Ingenio en Recoleta: cuándo y dónde es el encuentro con acertijos, rompecabezas y experimentación lúdica

El encuentro de juegos de ingenio y creatividad vuelve el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 14.00 a 20.00, con acceso libre y gratuito en Arenales 1540

Con sed de acertijos, rompecabezas y experimentación lúdica, el Festival del Ingenio regresa en su 16.ª edición el sábado 1 y domingo 2 de noviembre de 2025, en la Fundación Movistar. Serán dos jornadas abiertas al público, con charlas, demostraciones y zonas de juego pensadas para todas las edades, en un entorno participativo y cercano.

A lo largo de ambas fechas, la propuesta combina un ciclo de presentaciones con una amplia franja de actividades prácticas: mesas de rompecabezas, origami, shows de magia, juegos de mesa y espacios para interactuar con creadores y divulgadores del ingenio. Entre las tradiciones del encuentro figura la exhibición y resolución de juegos originales como One Up, además de estaciones donde se puede aprender técnicas y sumarse a desafíos por equipos.

El evento será de entrada libre y gratuita y se desarrollará en horario vespertino, con actividades de 14.00 a 20.00 en ambas jornadas. Habrá mesas abiertas para familias, público general y también para docentes interesados en recursos lúdico-pedagógicos. Para consultar la grilla de actividades se puede visitar la web oficial y redes del festival.

Más allá del entretenimiento, el Festival del Ingenio busca visibilizar cómo los juegos y los acertijos fomentan el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo. La convocatoria reúne organizaciones, exponentes y público para celebrar la imaginación y la resolución de problemas en un entorno accesible y participativo.

Programación y actividades destacadas

Sábado 1 de noviembre - Actividades

  • Box Enigmas — Eduardo Sánchez y Andrés Medina: desafío tipo escape room en formato portátil; ingenio y trabajo en equipo
  • Cubo Mágico — Martina Camps, Alex Arango y Lucas Naim Zvinys: speedcubers resolviendo el cubo Rubik en segundos
  • Jugo de Juegos (Área de Matemática del CBC): lógica y razonamiento para “aprender matemática jugando”
  • Juegos de Ingenio — Silvina Naidicz: retos y acertijos para entrenar el cerebro
  • Magia en tus manos — Euge Palacio: trucos y asombro en clave participativa
  • Juego Amazonas — Walter Zamkauskas: estrategia pura, cada movimiento cuenta
  • Aventuras en Juego — Ariel Arbisier: mazmorras, monstruos y tesoros con foco en el ingenio
  • One Up — Julieta Parravicini: juego argentino de números, táctica y velocidad mental
  • Othello — Club Argentino de Othello: aprendizaje exprés de un clásico de estrategia
  • Voraz + Vladimir Dados! — Nexo Club de Juegos Argentinos: dos juegos de mesa locales, del laberinto prehistórico a historias con vampiros

Sábado 1 de noviembre - Charlas en auditorio

Bloque 1 — 15.00

  • Fulano, Mengano y Zutano — Pablo Coll: humor, sátira e inteligencia artificial
  • Poné tu mente a jugar con PIPS! — Romina Busain: rompecabezas, dominós y pensamiento lógico
  • ¡No me da la cara! — Fernando Chorny: adivinanzas y percepción de rostros
  • ¿Quépe Dipicepe? — Alicia Dickenstein: mensajes cifrados, códigos y matemática del lenguaje

Bloque 2 — 17.00

  • Abracadabra — Pablo Groisman: juego de monedas donde manda la estrategia
  • Evocando con imágenes — Gabita: imágenes que disparan ideas y creatividad
  • Trabacerebros — Juli Garbulsky: acertijos para “torcer” la mente con humor
  • Pares — Esteban Grinbank: conexiones ocultas entre palabras, lugares y conceptos
Domingo 2 de noviembre — Actividades

  • Ponemos a prueba nuestra memoria — Gabita: juegos para entrenar y desafiar la memoria
  • Puzzlelandia — Silvina López: rompecabezas de madera y cartón, varios niveles
  • Desafiá tu mente — Romina Busain: estrategias y lógica en acción
  • Juegos de Ingenio — Silvina Naidicz: clásicos y novedades para pensar en grupo
  • One Up — Alejandra Grinbank: números, rapidez y dinamismo
  • Juego Cabeza — Juli Garbulsky: estrategia y pensamiento ganador
  • Arte a la Suerte — Rodrigo Valla: creación guiada por algoritmos y azar
  • Tierra Incógnita — Sebastián Martínez: puzzle de velocidad con cinco cartas
  • Carpinches — Germán Kijel: estrategia abstracta, diseño argentino
  • Prohibido pestañear (Show de magia) — Guillermo del Castillo: cierre con humor, ilusión y sorpresa

Domingo 2 de noviembre — Charlas en auditorio

Bloque 1 — 15.00

  • Gathering for Perelman — Claudio H. Sánchez: homenaje al pensamiento matemático recreativo
  • Foldology Origami Puzzles — Lucía Da Costa: resolver doblando papel: arte y lógica
  • Los secretos ocultos del One Up — Joaquín Bermejo: anatomía de un éxito local
  • Pasen y jueguen — Carolina Duek: juegos colectivos y nuevas mecánicas

Bloque 2 — 17.00

  • ¿Ves o mirás? — Miryam Mazzitelli: geometría, arte y percepción
  • Palabras canguro — Pablo Peralta: relaciones curiosas entre palabras y significados
  • ¿Cuál es tu récord? — Laura Pezzatti: reflejos mentales en vivo
  • Un poco indeterminado — Lucas Sosa: matemáticas y humor para el cierre

Cuándo y dónde es el Festival del Ingenio en Recoleta

  • Fechas: sábado 1 y domingo 2 de noviembre de 2025
  • Horarios: de 14.00 a 20.00 (ambas jornadas)
  • Sede: Fundación Movistar — Arenales 1540, CABA
  • Acceso: ingreso libre y gratuito (sujeto a capacidad del espacio)
