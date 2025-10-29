Festival del Ingenio en Recoleta: cuándo y dónde es el encuentro con acertijos, rompecabezas y experimentación lúdica

El encuentro de juegos de ingenio y creatividad vuelve el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 14.00 a 20.00, con acceso libre y gratuito en Arenales 1540
- 5 minutos de lectura'
Con sed de acertijos, rompecabezas y experimentación lúdica, el Festival del Ingenio regresa en su 16.ª edición el sábado 1 y domingo 2 de noviembre de 2025, en la Fundación Movistar. Serán dos jornadas abiertas al público, con charlas, demostraciones y zonas de juego pensadas para todas las edades, en un entorno participativo y cercano.
A lo largo de ambas fechas, la propuesta combina un ciclo de presentaciones con una amplia franja de actividades prácticas: mesas de rompecabezas, origami, shows de magia, juegos de mesa y espacios para interactuar con creadores y divulgadores del ingenio. Entre las tradiciones del encuentro figura la exhibición y resolución de juegos originales como One Up, además de estaciones donde se puede aprender técnicas y sumarse a desafíos por equipos.
El evento será de entrada libre y gratuita y se desarrollará en horario vespertino, con actividades de 14.00 a 20.00 en ambas jornadas. Habrá mesas abiertas para familias, público general y también para docentes interesados en recursos lúdico-pedagógicos. Para consultar la grilla de actividades se puede visitar la web oficial y redes del festival.
Más allá del entretenimiento, el Festival del Ingenio busca visibilizar cómo los juegos y los acertijos fomentan el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo. La convocatoria reúne organizaciones, exponentes y público para celebrar la imaginación y la resolución de problemas en un entorno accesible y participativo.
Programación y actividades destacadas
Sábado 1 de noviembre - Actividades
- Box Enigmas — Eduardo Sánchez y Andrés Medina: desafío tipo escape room en formato portátil; ingenio y trabajo en equipo
- Cubo Mágico — Martina Camps, Alex Arango y Lucas Naim Zvinys: speedcubers resolviendo el cubo Rubik en segundos
- Jugo de Juegos (Área de Matemática del CBC): lógica y razonamiento para “aprender matemática jugando”
- Juegos de Ingenio — Silvina Naidicz: retos y acertijos para entrenar el cerebro
- Magia en tus manos — Euge Palacio: trucos y asombro en clave participativa
- Juego Amazonas — Walter Zamkauskas: estrategia pura, cada movimiento cuenta
- Aventuras en Juego — Ariel Arbisier: mazmorras, monstruos y tesoros con foco en el ingenio
- One Up — Julieta Parravicini: juego argentino de números, táctica y velocidad mental
- Othello — Club Argentino de Othello: aprendizaje exprés de un clásico de estrategia
- Voraz + Vladimir Dados! — Nexo Club de Juegos Argentinos: dos juegos de mesa locales, del laberinto prehistórico a historias con vampiros
Sábado 1 de noviembre - Charlas en auditorio
Bloque 1 — 15.00
- Fulano, Mengano y Zutano — Pablo Coll: humor, sátira e inteligencia artificial
- Poné tu mente a jugar con PIPS! — Romina Busain: rompecabezas, dominós y pensamiento lógico
- ¡No me da la cara! — Fernando Chorny: adivinanzas y percepción de rostros
- ¿Quépe Dipicepe? — Alicia Dickenstein: mensajes cifrados, códigos y matemática del lenguaje
Bloque 2 — 17.00
- Abracadabra — Pablo Groisman: juego de monedas donde manda la estrategia
- Evocando con imágenes — Gabita: imágenes que disparan ideas y creatividad
- Trabacerebros — Juli Garbulsky: acertijos para “torcer” la mente con humor
- Pares — Esteban Grinbank: conexiones ocultas entre palabras, lugares y conceptos
Domingo 2 de noviembre — Actividades
- Ponemos a prueba nuestra memoria — Gabita: juegos para entrenar y desafiar la memoria
- Puzzlelandia — Silvina López: rompecabezas de madera y cartón, varios niveles
- Desafiá tu mente — Romina Busain: estrategias y lógica en acción
- Juegos de Ingenio — Silvina Naidicz: clásicos y novedades para pensar en grupo
- One Up — Alejandra Grinbank: números, rapidez y dinamismo
- Juego Cabeza — Juli Garbulsky: estrategia y pensamiento ganador
- Arte a la Suerte — Rodrigo Valla: creación guiada por algoritmos y azar
- Tierra Incógnita — Sebastián Martínez: puzzle de velocidad con cinco cartas
- Carpinches — Germán Kijel: estrategia abstracta, diseño argentino
- Prohibido pestañear (Show de magia) — Guillermo del Castillo: cierre con humor, ilusión y sorpresa
Domingo 2 de noviembre — Charlas en auditorio
Bloque 1 — 15.00
- Gathering for Perelman — Claudio H. Sánchez: homenaje al pensamiento matemático recreativo
- Foldology Origami Puzzles — Lucía Da Costa: resolver doblando papel: arte y lógica
- Los secretos ocultos del One Up — Joaquín Bermejo: anatomía de un éxito local
- Pasen y jueguen — Carolina Duek: juegos colectivos y nuevas mecánicas
Bloque 2 — 17.00
- ¿Ves o mirás? — Miryam Mazzitelli: geometría, arte y percepción
- Palabras canguro — Pablo Peralta: relaciones curiosas entre palabras y significados
- ¿Cuál es tu récord? — Laura Pezzatti: reflejos mentales en vivo
- Un poco indeterminado — Lucas Sosa: matemáticas y humor para el cierre
Cuándo y dónde es el Festival del Ingenio en Recoleta
- Fechas: sábado 1 y domingo 2 de noviembre de 2025
- Horarios: de 14.00 a 20.00 (ambas jornadas)
- Sede: Fundación Movistar — Arenales 1540, CABA
- Acceso: ingreso libre y gratuito (sujeto a capacidad del espacio)
Otras noticias de Qué sale
- 1
Una nueva automotriz desembarca en la Argentina y sortea una unidad de su primer auto
- 2
La Argentina aceptó a cooperar para que funcionarios y exfuncionarios entreguen chats por el caso YPF
- 3
La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
- 4
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos