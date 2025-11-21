Fin de semana largo de noviembre 2025: día por día, qué hacer con chicos en Buenos Aires

Este fin de semana largo de noviembre quedarse en Buenos Aires y no atorarse en las rutas a destinos turísticos es un excelente plan. Se llevarán a cabo dos eventos anuales con nuevas ediciones renovadas y con propuestas pensadas especialmente para disfrutar en familia con hijos, sobrinos y amigos. El sábado la Noche de las Librerías con talleres infantiles, el domingo la propuesta es descansar con un buen almuerzo con juegos y el lunes el festival de música Experiencia Góspel con una zona exclusiva para los chicos.

Sábado: dónde ir con niños en la Noche de las Librerías

La Noche de las Librerías con talleres infantiles Gentileza

El sábado 22 de noviembre a partir de las 18 se llevará a cabo la tradicional Noche de las Librerías, pero con el agregado de que este año no solo se hará en la Avenida Corrientes, sino que se sumarán a la propuesta otros barrios de la ciudad.

Los comercios que forman parte abrirán sus puertas con descuentos exclusivos y mesas al aire libre.

La propuesta para los niños será en el Patio de infancia y familia ubicado en Av. Corrientes y Callao. Allí habrá de 18 a 23.30 los siguientes talleres: Rincones deseados, Aves extraordinarias, Esculturas de papel, Poderes, Sombreros, Fábrica de títeres, Maracas, Quitapenas, Mirémonos a los ojos y el Mapa de mis sueños. Todos son gratuitos.

En el espacio cultura La Nube (Av. Jorge Newbery 3537, Chacarita), habrá una actividad para toda la familia a las 20, se llama “El sueño del arte” y consiste en un viaje hacia el imaginario a través de cuentos fascinantes que conectan nuestro pasado con nuestros sueños más audaces.

En Ritualitos (Pieres 103, Liniers) a las 18 comenzará el taller de juguetería literaria portátil, la actividad para familias con juegos que invitan a leer y crear historias.

Domingo: un restaurante con juegos y show de magia

La Recoleta de Haedo

En Haedo hay un bodegón con un espacio de juegos para niños en el segundo piso que está diseñado con la temática de King Kong. Tiene un laberinto con tobogán al pelotero, jueguitos electrónicos y sin límite de tiempo de uso. Es un excelente plan para un almuerzo dominguero en familia bien al estilo argentino: comida clásica, rica y abundante.

El menú infantil incluye postre y bebida, los platos para los adultos son un clásico de bodegón: milanesas, pizzas a la piedra, hamburguesas, picadas, carnes y milapizzas para compartir. Para el postre, cualquiera de las copas heladas es completa y se puede compartir; si no, también están los clásicos postres de bodegón argentino: panqueques, flan, tiramisú, queso y dulce, entre otros.

Todos los sábados a las 21 horas en la zona de juegos hay un show de magia que deslumbra a la familia entera.

Dónde: La Recoleta de Haedo, Av. Rivadavia 16001, Haedo.

Lunes: show para chicos en el festival góspel

Experiencia Góspel tendrá 15 escenarios temáticos y un escenario principal ubicado en Plaza de Mayo

Este lunes 24 de noviembre Diagonal Norte y Av. De Mayo será una fiesta: se llevará a cabo una nueva edición de Experiencia Góspel, el festival cultural, musical y deportivo que reúne experiencias artísticas inspiradas en la fe y espiritualidad cristiana.

Con más de 2000 artistas en escena de la Argentina, Uruguay, México y España, el espectáculo gratuito está pensado y dirigido para toda la familia.

La jornada comienza a las 12 y finaliza a las 20, tendrá 15 escenarios temáticos y un escenario principal ubicado en Plaza de Mayo. Todos los artistas que se presentan trasmitirán a través del arte el mismo mensaje de esperanza, espiritualidad y valores que forman parte del corazón del góspel.

Experiencia Gospel tendrá un espacio exclusivo de juegos pensado para niños de 3 a 8 años

Habrá espacios de descanso y zona con food trucks. Para los niños estará Biper y sus amigos con un espacio exclusivo de juegos pensado para niños de 3 a 8 años. Habrá un rincón de arte para colorear, mini manualidades, rompecabezas y desafíos, actividades lúdicas, historias y venta de productos oficiales. Estará abierto de 12 a 15 y de 16.30 a 18 en la zona Experiencia Kids.

A las 13 y 14.30 en el escenario de Experiencia Kids habrá un karaoke para todos los chicos que disfrutan de las canciones de Biper. También se presentarán artistas como Planeta Feliz y Los Payas del Arcoíris.

Por último, a las 15.30 en el escenario principal será el gran show en vivo de los personajes.