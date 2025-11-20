Subasta Solidaria de Vinos: cuándo y dónde es el evento con etiquetas raras y únicas

Con su propuesta solidaria, este sábado 22 de noviembre vuelve la Subasta Solidaria de Vinos, cuya edición número 19 se realizará de 18 a 21. El encuentro reunirá a referentes del sector vitivinícola, coleccionistas, enófilos y amantes del vino en general. La cita es en Bodega Gamboa de Campana.

Para este evento, las bodegas más prestigiosas del país donan etiquetas excepcionales: cosechas agotadas, partidas limitadas y botellas inéditas que nunca llegaron al mercado. El 100% de lo recaudado se destina a organizaciones sociales como Hogar Querubines, Down Is Up, Refugio Mi Fiel Amigo, Puentes del Alma, entre otras, que trabajan junto a personas en situación de vulnerabilidad.

Subasta solidaria de vinos

“Es una oportunidad para que el vino argentino exprese lo mejor de sí: no solo en la copa, sino también en su capacidad de generar comunidad y tender puentes con quienes más necesitan de nuestro apoyo”, destacó Luis Lahitte, coorganizador junto a Marcelo Chocarro.

Ediciones únicas y cosechas antiguas

En sus ediciones anteriores, la Subasta contó con la colaboración de bodegas de primer nivel como Catena Zapata, Rutini Wines, Chandon, Nieto Senetiner, Trapiche, Achával Ferrer, Bianchi, El Esteco, Salentein, Navarro Correas, Humberto Canale, Finca Sophenia, Tapiz, Alma Negra, Wapisa, Benegas, López, Bodegas Etchart, Pyros Wines, Argento, Videla Dorna, Familia Aicardi, Valle de la Puerta, Siesta en el Tahuan, Tikal Natural, Arístides y Bodega Gamboa, entre muchas otras.

También se sumaron restaurantes icónicos como Oviedo y Aramburu Relais & Châteaux, la cadena Almacén 1249, especializada en productos gourmet de lujo e importados, y la Escuela Argentina de Sommeliers.

Uno de los lotes de ediciones anteriores

Cuándo y dónde es la Subasta Solidaria de Vinos