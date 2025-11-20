Subasta Solidaria de Vinos: cuándo y dónde es el evento con etiquetas raras y únicas

El 100% de lo recaudado se destina a organizaciones sociales como Hogar Querubines, Down Is Up, Refugio Mi Fiel Amigo, Puentes del Alma, entre otras, que trabajan junto a personas en situación de vulnerabilidad
- 2 minutos de lectura'
Con su propuesta solidaria, este sábado 22 de noviembre vuelve la Subasta Solidaria de Vinos, cuya edición número 19 se realizará de 18 a 21. El encuentro reunirá a referentes del sector vitivinícola, coleccionistas, enófilos y amantes del vino en general. La cita es en Bodega Gamboa de Campana.
Para este evento, las bodegas más prestigiosas del país donan etiquetas excepcionales: cosechas agotadas, partidas limitadas y botellas inéditas que nunca llegaron al mercado. El 100% de lo recaudado se destina a organizaciones sociales como Hogar Querubines, Down Is Up, Refugio Mi Fiel Amigo, Puentes del Alma, entre otras, que trabajan junto a personas en situación de vulnerabilidad.
“Es una oportunidad para que el vino argentino exprese lo mejor de sí: no solo en la copa, sino también en su capacidad de generar comunidad y tender puentes con quienes más necesitan de nuestro apoyo”, destacó Luis Lahitte, coorganizador junto a Marcelo Chocarro.
En sus ediciones anteriores, la Subasta contó con la colaboración de bodegas de primer nivel como Catena Zapata, Rutini Wines, Chandon, Nieto Senetiner, Trapiche, Achával Ferrer, Bianchi, El Esteco, Salentein, Navarro Correas, Humberto Canale, Finca Sophenia, Tapiz, Alma Negra, Wapisa, Benegas, López, Bodegas Etchart, Pyros Wines, Argento, Videla Dorna, Familia Aicardi, Valle de la Puerta, Siesta en el Tahuan, Tikal Natural, Arístides y Bodega Gamboa, entre muchas otras.
También se sumaron restaurantes icónicos como Oviedo y Aramburu Relais & Châteaux, la cadena Almacén 1249, especializada en productos gourmet de lujo e importados, y la Escuela Argentina de Sommeliers.
Cuándo y dónde es la Subasta Solidaria de Vinos
- Cuándo: sábado 22 de noviembre de 18 a 21.
- Dónde: Bodega Gamboa, Ruta 9 Km 68, Campana, provincia de Buenos Aires.
Otras noticias de Vinos
"Experiencias enoturísticas únicas”. Cuáles son las 7 bodegas argentinas destacadas entre las 50 mejores del mundo
Residuo de la industria del vino. Los sorprendentes usos del orujo de uva y cómo algunos de ellos pueden beneficiar la salud
Degustación y maridaje. Tres bodegas cerca de Buenos Aires para disfrutar de una copa de vino sin tener que ir hasta Mendoza
- 1
El peronismo bonaerense en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof
- 2
En qué provincia se pagan los sueldos más altos y en cuál los más bajos
- 3
El Gobierno baja las tasas de interés y muestra señales de querer reactivar la economía
- 4
Rating: la quinta eliminación de MasterChef recalentó los números del reality de cocina