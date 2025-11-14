La Noche de los Alfajores: descuentos de hasta 50% en todo el país para celebrar a la golosina nacional favorita

El evento se realiza el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre; también hay promociones 3x2, 2x1 y otros combos especiales
Durante dos jornadas, La Noche de los Alfajores invita a consumidores, turistas y fanáticos del dulce a salir de recorrida por kioscos, chocolaterías, cafeterías y fábricas de todo el país. El evento se realiza el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre con descuentos y promociones en alfajores y otros productos en comercios y tiendas online país para celebrar a la golosina nacional.
El corazón del evento son los descuentos en alfajores y productos relacionados: según la organización, las marcas podrán ofrecer beneficios que van desde rebajas de hasta el 50% hasta formatos promocionales como 3x2, 2x1 y otros combos especiales.
El detalle de cada oferta dependerá de cada comercio, que definirá su propia propuesta para esos dos días. En muchos casos, los comercios adheridos extenderán su horario habitual para acompañar la movida y permitir que más personas se sumen a la propuesta.
Además de las promociones, la organización plantea a la Noche de los Alfajores como un movimiento que busca modernizar y posicionar al alfajor argentino a nivel internacional, sumando a productores de distintas escalas y regiones del país y articulando con empresas y programas vinculados al desarrollo gastronómico, como BA Capital Gastronómica.
Cuándo y dónde es La Noche de los Alfajores y cómo aprovechar los descuentos
- Fechas: viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025.
- Horarios: cada comercio puede extender o ajustar su horario según su dinámica habitual.
- Alcance geográfico: evento tiene presencia federal con locales adheridos en todo el país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y distintas provincias del interior.
Para aprovechar los descuentos, el paso clave es consultar los locales adheridos y las promociones vigentes en el sitio oficial de La Noche de los Alfajores durante los días del evento, donde la organización actualizará datos en tiempo real.
Promociones y descuentos
La Noche de los Alfajores no cobra entrada: se trata de una acción promocional coordinada entre la organización y los comercios adheridos, en la que cada marca define sus descuentos y beneficios para esos dos días.
Entre las modalidades de promoción que podrán encontrarse se mencionan:
- Descuentos de hasta el 50% en alfajores y productos relacionados.
- Rebajas intermedias (por ejemplo, 25%) y otras variantes definidas por cada local.
- Combos del tipo 3x2 y 2x1 en determinadas líneas o presentaciones, según la propuesta de cada empresa.
Locales adheridos en todo el país
Hay empresas y marcas de múltiples provincias confirmadas para participar de La Noche de los Alfajores 2025. Entre ellas, figuran:
Ciudad de Buenos Aires
- Alfa Pampa
- Bon Marche
- Bragi Chocolates
- Coprigio
- Dulce Sonrisa
- Riobo
- Simkolate
- Solcito Mío
Provincia de Buenos Aires
- A Eso Voy Plant Based (Mar del Plata)
- Alfas (Buenos Aires)
- Aluen (Buenos Aires)
- Barrigón (Buenos Aires)
- Cielito Gourmet (Buenos Aires)
- Juanote (Buenos Aires)
- La Alfajorería (Junín, Buenos Aires)
- La Notable (Buenos Aires)
- La Rosa de Villa Bosch (Buenos Aires)
- L´Anacleta (Buenos Aires)
- Minotauro (Buenos Aires)
- Paffutto (Buenos Aires)
- Punto y Coma (Buenos Aires)
- Sol de Invierno (Mar del Plata)
- Zaguán (Buenos Aires)
Córdoba
- Chammas
- Dulce Gracia
Chubut
- Alfajorcín
- Los Retamos
Entre Ríos
- Carpa Azul
La Pampa
- NP Alfajores (Santa Rosa)
La Rioja
- Achikan (La Rioja)
Mendoza
- Itiers Data Sense (Mendoza)
- Portal del Viento (Mendoza)
Neuquén
- Maisson Suisse (Neuquén)
Salta
- Mi Prote (Salta)
Santa Cruz
- Terra
Santa Fe
- Arbanit (Rosario)
- Esmeralda (Santa Fe)
Multisede en todo el país
- Café Martínez (238 sucursales en todo el país)
- Entre Dos (45 sucursales en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, San Juan y San Luis)
