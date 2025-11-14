La Noche de los Alfajores: descuentos de hasta 50% en todo el país para celebrar a la golosina nacional favorita

Durante dos jornadas, La Noche de los Alfajores invita a consumidores, turistas y fanáticos del dulce a salir de recorrida por kioscos, chocolaterías, cafeterías y fábricas de todo el país. El evento se realiza el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre con descuentos y promociones en alfajores y otros productos en comercios y tiendas online país para celebrar a la golosina nacional.

En la Noche de los Alfajores hay promociones y descuentos en locales y tiendas online Instagram/La Noche de los Alfajores

El corazón del evento son los descuentos en alfajores y productos relacionados: según la organización, las marcas podrán ofrecer beneficios que van desde rebajas de hasta el 50% hasta formatos promocionales como 3x2, 2x1 y otros combos especiales.

El detalle de cada oferta dependerá de cada comercio, que definirá su propia propuesta para esos dos días. En muchos casos, los comercios adheridos extenderán su horario habitual para acompañar la movida y permitir que más personas se sumen a la propuesta.

En la Noche de los alfajores promociones como descuentos del 50% hasta 3x2, 2x1 y otros combos especiales (Fuente: Mundial del Alfajor)

Además de las promociones, la organización plantea a la Noche de los Alfajores como un movimiento que busca modernizar y posicionar al alfajor argentino a nivel internacional, sumando a productores de distintas escalas y regiones del país y articulando con empresas y programas vinculados al desarrollo gastronómico, como BA Capital Gastronómica.

Cuándo y dónde es La Noche de los Alfajores y cómo aprovechar los descuentos

Fechas: viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025.

viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025. Horarios: cada comercio puede extender o ajustar su horario según su dinámica habitual.

cada comercio puede extender o ajustar su horario según su dinámica habitual. Alcance geográfico: evento tiene presencia federal con locales adheridos en todo el país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y distintas provincias del interior.

Para aprovechar los descuentos, el paso clave es consultar los locales adheridos y las promociones vigentes en el sitio oficial de La Noche de los Alfajores durante los días del evento, donde la organización actualizará datos en tiempo real.

Promociones y descuentos

Uno de los más elegidos por los argentinos es el clásico alfajor de dulce de leche bañado en chocolate

La Noche de los Alfajores no cobra entrada: se trata de una acción promocional coordinada entre la organización y los comercios adheridos, en la que cada marca define sus descuentos y beneficios para esos dos días.

Entre las modalidades de promoción que podrán encontrarse se mencionan:

Descuentos de hasta el 50% en alfajores y productos relacionados.

Rebajas intermedias (por ejemplo, 25%) y otras variantes definidas por cada local.

Combos del tipo 3x2 y 2x1 en determinadas líneas o presentaciones, según la propuesta de cada empresa.

Locales adheridos en todo el país

Hay empresas y marcas de múltiples provincias confirmadas para participar de La Noche de los Alfajores 2025. Entre ellas, figuran:

Ciudad de Buenos Aires

Alfa Pampa

Bon Marche

Bragi Chocolates

Coprigio

Dulce Sonrisa

Riobo

Simkolate

Solcito Mío

Provincia de Buenos Aires

A Eso Voy Plant Based (Mar del Plata)

Alfas (Buenos Aires)

Aluen (Buenos Aires)

Barrigón (Buenos Aires)

Cielito Gourmet (Buenos Aires)

Juanote (Buenos Aires)

La Alfajorería (Junín, Buenos Aires)

La Notable (Buenos Aires)

La Rosa de Villa Bosch (Buenos Aires)

L´Anacleta (Buenos Aires)

Minotauro (Buenos Aires)

Paffutto (Buenos Aires)

Punto y Coma (Buenos Aires)

Sol de Invierno (Mar del Plata)

Zaguán (Buenos Aires)

Córdoba

Chammas

Dulce Gracia

Chubut

Alfajorcín

Los Retamos

Entre Ríos

Carpa Azul

La Pampa

NP Alfajores (Santa Rosa)

La Rioja

Achikan (La Rioja)

Mendoza

Itiers Data Sense (Mendoza)

Portal del Viento (Mendoza)

Neuquén

Maisson Suisse (Neuquén)

Salta

Mi Prote (Salta)

Santa Cruz

Terra

Santa Fe

Arbanit (Rosario)

Esmeralda (Santa Fe)

Multisede en todo el país