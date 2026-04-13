Llega el salón de la golosina favorita de los argentinos con entrada gratis y un alfajor gigante de 1000 porciones

La propuesta reunirá productores de distintas regiones del país y sumará talleres, stands y espacio para chicos
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Escobar sumará en abril una nueva cita para los fanáticos de una de las golosinas más emblemáticas de la Argentina. El Salón del Alfajor se hará los días 17, 18 y 19 de abril en el Predio Floral, con una propuesta abierta al público que combinará degustaciones, stands y actividades para toda la familia.
Participarán más de 100 expositores de distintas regiones de la Argentina. Además, la agenda incluirá charlas y demostraciones en vivo, junto con un espacio para chicos pensado para sumar talleres y actividades recreativas durante las tres jornadas.
El domingo, los visitantes podrán disfrutar de un alfajor gigante en forma de flor, de 2 metros de circunferencia y de más de 200 kilos, algo jamás realizado. Este ejemplar, con más de 1000 porciones será repartido con el público que visite este gran acontecimiento, el de la golosina más importante del país.
Con charlas y demostraciones, una propuesta para recorrer los distintos stands y disfrutar en familia porque, además, habrá un parque de juegos gigante y un espacio infantil para que los más chicos podrán crear sus propios alfajores.
La solidaridad estará presente, ya que más de 5000 alfajores serán repartidos en distintos comedores infantiles de Escobar
Cuándo y dónde es el Salón del Alfajor en Escobar
- Cuándo: 17, 18 y 19 de abril.
- Horario: de 12 a 20.
- ¿Dónde? Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar.
- Entrada: libre y gratuita.
Qué habrá en el evento
- Más de 100 expositores de todo el país.
- Charlas y demostraciones en vivo con especialistas del sector.
- Espacio para chicos con talleres y actividades recreativas.
- Alfajor gigante para compartir el domingo, con más de 1000 porciones.
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