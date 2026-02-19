Festival de hamburguesas en Palermo: cuándo y dónde es el Burger Fest con más de 100 variedades y cuáles son los precios

Burger Fest regresa a Palermo con dos noches dedicadas a uno de los grandes íconos del fast food. La novena edición del festival se realizará el viernes 20 y el sábado 21 de febrero en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita y más de 100 variedades de hamburguesas para probar.

Burger Fest vuelve al Hipódromo de Palermo con 35 stands y más de 100 variedades de hamburguesas

La propuesta, que cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, reúne 35 stands y food trucks con opciones de carne vacuna, cerdo, cordero y pollo, además de alternativas vegetarianas y sin TACC. Se verán distintos estilos y técnicas: a la plancha y a la parrilla, en kamado y en ahumador; simples, dobles y triples; smash, clásicas y de autor; en pan de papa, brioche o remolacha.

Para acompañar, habrá un gran patio cervecero, más vinos de bodegas boutique y barras con propuestas de coctelería. También se suma un sector dulce con helados, postres e infusiones. La organización informó que, si llueve, el evento se reprograma para el 27 y 28 de febrero.

Gentileza/Burger Fest

Hamburguesas recomendadas de Burger Fest y sus precios

1980 Parrilla de culto: hamburguesa de osobuco con tuétano, provolone y salsa romesco ($16.000)

Riki Cocinero: de asado con provolone, tomates confitados y alioli de sriracha en pan brioche

Fierro: Molle Burger de mollejas al limón con cebolla caramelizada y alioli ($18.000)

Koko Bao Bar: Bao Burger con cheddar, panceta y mayonesa de ajo en pan bao ($13.000)

Lo de Gauna: Burger Blue con queso azul y cebolla caramelizada en pan de queso ($16.000)

Solera: Burger Triple con cebolla crispy, BBQ, lechuga y tomate en pan pretzel ($18.000)

Yayas: doble carne con cheddar y panceta en brioche con sésamo negro

Austin Smoke House: Burger Oustin de ternera ahumada con cheddar, panceta y BBQ ($18.000)

Dr. Bufalo: doble burger con cheddar, panceta, cebolla caramelizada y extra cheddar ($18.000)

Jordanas: Burger Gringa con cheddar, bacon, pepinitos agridulces y BBQ ahumada ($15.000)

The Food Truck Store: BBQ Ranch con panceta y salsas ranch y BBQ

Shappa: Doble American Burger con huevo, cheddar, bacon y salsa ($17.000)

Shivos: Hamburguesa Signos, doble carne con doble provoleta y cebolla caramelizada ($20.000)

AntiGourmet: La Vegueta con provoleta gratinada, morrón asado, huevo frito y cebolla caramelizada ($16.000)

Flama: Flama Argentum, carne a la parrilla con provolone, huevo a la plancha y salsa Flama en pan brioche ($15.000)

La Barceloneta: La Bomba, smash con provoleta, salchicha parrillera y salsa tipo Big Mac ($17.000)

Joe’s: Francesa, carne con queso azul, rúcula y cebolla caramelizada

Shami: hamburguesa de shawarma ($16.000)

Brothers Burger: degustación de sliders (Oklahoma, Doble Cuarto y Staker)

Cordero Fans: El pecado del Cordero, cordero con pera caramelizada y queso brie ($20.000)

Cuándo y dónde es Burger Fest

Gentileza/Burger Fest