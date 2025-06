Mundial del Clubes: cómo es la parrilla argentina que eligió el plantel de Boca en Miami en su día libre

El aroma a carne asada se mezcló con la brisa cálida de Miami, cuando el plantel de Boca Juniors decidió darse un respiro en su agenda del Mundial de Clubes y almorzar en La Cabrera, la parrilla argentina que se convirtió en refugio de sabores familiares en el corazón de Florida. Allí, entre cortes generosos y guarniciones clásicas, los jugadores dirigidos por Miguel Ángel Russo disfrutaron de un momento de distensión antes del desafío que les espera en el último partido de la fase de grupos del torneo internacional que será hoy desde las 16 ante Auckland City en Nashville.

Cómo es la parrilla argentina que eligió el plantel de Boca en Miami en su día libre

La Cabrera, fundada por Gastón Riveira en Palermo hace más de dos décadas y que recientemente abrió su tercera sucursal en Miami, se posiciona como un rincón de la gastronomía porteña para los amantes de la buena carne.

Según pudo saber LA NACION, el propio Riveira estuvo a cargo de organizar cada detalle de la visita de Boca. Por eso se tomó un avión luego de terminar el evento Amigos del Fuego junto al chef Pablo Buzzo que se desarrolló el viernes 20 de junio en la sucursal porteña de Palermo.

"En cuanto a las brasas, a mí me gusta mezclar carbón y madera. Pero sobre todo, lo que me gustan mucho son los frutales –duraznero, manzano, sarmiento, olivo– para ahumar las carnes. Yo uso astillas de esos árboles y las voy tirando despacito para perfumarlas”, revela Gastón Riveira, cocinero y fundador de La Cabrera Soledad Aznarez

Ayer al mediodía, cerca de 90 personas de la comitiva del Xeneize fueron a la tercera sucursal de parrilla que fue inaugurada recientemente en 3250 Buena Vista Blvd 124, Midtown. Durante el almuerzo el plantel y parte de la comisión directiva, entre los que se encontraba el presidente, Juan Román Riquelme, comió “una variedad de cortes de carnes bien cocida por orden de los nutricionistas” y tomaron aguas y gaseosas.

Elegir La Cabrera –con sus raíces argentinas auténticas– demuestra la importancia de conectar con la identidad y la camaradería del grupo en un momento clave del torneo, ya que esta tarde se juega la clasificación para el playoff.

En una entrevista reciente con este medio Riveira revelaba algunos secretos que hacen a su forma de asar carnes tan valorada por los comensales alrededor del mundo: “La altura de la parrilla la ponemos a 15 centímetros y el fuego está bien si ponemos la mano a la altura de la parrilla y no llegamos a contar hasta cinco. En cuanto a las brasas, a mí me gusta mezclar carbón y madera. Pero sobre todo, lo que me gustan mucho son los frutales –duraznero, manzano, sarmiento, olivo– para ahumar las carnes. Yo uso astillas de esos árboles y las voy tirando despacito para perfumarlas”.

La fachada de una sucursal de La Cabrera Miami

La Cabrera Miami: un pedazo de Buenos Aires en Florida

La Cabrera Miami replica el espíritu de la sede original: cortes de carne de primera calidad, guarniciones abundantes y el ritual del asado como protagonista.

La propuesta del restaurante contempla opciones como empanadas de carne (US$23 las cuatro unidades), chorizo y morcilla (US$17 cada una), mollejas (US$42) y provoleta (US$19). En la carta también hay cortes tradicionales de la parrilla argentina como bife de chorizo (US$48) y un ojo de bife (US$73) hasta una entraña (US$43).

Cada plato llega acompañado de una selección de guarniciones que refuerzan el concepto de generosidad tan propio del asado argentino. Una cuidada carta de vinos argentinos que completa la experiencia. La ambientación, fiel a la estética porteña, incluye paredes de ladrillo visto, madera oscura y una iluminación cálida que invita a prolongar la sobremesa.

Hoy, esta casa de carnes fundado en Buenos Aires por Gastón Riveira cuenta con 33 sedes en nueve países y tres continentes, ofreciendo el auténtico asado argentino en ciudades tan variadas como Manila o Miami, Barcelona o Lima, México DF o Málaga.