Nicki Nicole llega al Teatro Colón: qué día es su show sinfónico y cuándo se pueden comprar las entradas

El Teatro Colón, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, será el anfitrión de una noche histórica para la música argentina: Nicki Nicole, la reconocida artista rosarina, ofrecerá un concierto sinfónico único el próximo 19 de febrero. Este evento no solo representa un punto cúlmine en su ascendente carrera, sino también un encuentro sin precedentes entre la tradición clásica del coliseo porteño y la impronta de una de las figuras más influyentes del género urbano.

La propuesta artística de la intérprete de “Ojos verdes” la llevará a reinterpretar su universo sonoro en un formato sinfónico, acompañada por más de 70 músicos bajo la dirección del aclamado compositor y músico Nico Sorín. Esta velada es presentada como una oportunidad única para el público de experimentar su música desde una nueva sensibilidad, descubriendo capas inéditas en canciones que ya son parte esencial de su obra y reafirmando la capacidad de la artista para transitar entre géneros y estilos con naturalidad. La elección del Teatro Colón, tradicionalmente asociado a la ópera, la música clásica y el ballet, subraya la voluntad de la artista de expandir sus límites creativos y fusionar mundos sonoros.

Este concierto llega tras una serie de logros significativos para Nicki Nicole. Recientemente, fue nominada por primera vez a los Premios Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana” por su disco Naiki, el mismo proyecto que le valió una nominación a los Latin Grammy 2025. El álbum, lanzado finalizando el 2024, debutó en el Top 9 Global de Spotify y acumula más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales, con colaboraciones destacadas junto a Duki y Khea. Estos reconocimientos consolidan a Naiki como un manifiesto artístico auténtico que retorna a las raíces de su carrera.

Nicki Nicol impactó con un concierto sinfónico en Rosario ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera

La artista no es ajena a las presentaciones sinfónicas de gran escala; previamente, impactó con un concierto de este tipo en Rosario ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera. Aquel hito marcó el inicio de una etapa de expansión musical hacia nuevos lenguajes y formatos, camino que ahora encuentra su máxima expresión en el escenario del Colón, proyectando su arte a escala global sin perder su esencia. Su presencia en el Colón la convierte en la primera artista de su generación y del movimiento urbano argentino en pisar este icónico escenario, un hecho que ratifica su impacto cultural y su trayectoria.

La preventa exclusiva se iniciará el martes 18 de noviembre a las 12, disponible hasta agotar stock. Los usuarios de determinadas tarjetas Visa pueden disfrutar de 6 cuotas sin interés comprando exclusivamente en EnigmaTickets.com. La venta general comenzará el miércoles 19 de noviembre a las 16, con todos los medios de pago a través de Modo. Para esta instancia, también se mantiene el beneficio de 6 cuotas sin interés para quienes abonen con ciertas tarjetas de crédito Visa.

La magnitud de Nicki Nicole se refleja en sus impresionantes estadísticas: cuenta con 23 millones de seguidores en Instagram, 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, 16 millones de seguidores en TikTok y 5 millones de suscriptores en YouTube. Durante 2023, agotó nueve shows en el Movistar Arena de Buenos Aires y realizó giras exitosas que la llevaron a presentarse ante 500.000 fans en escenarios y festivales completamente vendidos en 13 ciudades europeas, Marruecos y Estados Unidos, incluyendo shows con localidades agotadas en Nueva York, Los Ángeles y Miami con su “ALMA World Tour”. Esta sucesión de éxitos subraya que su llegada al Colón es la continuación de un recorrido artístico que busca constantemente superar los límites de la música contemporánea argentina, prometiendo una noche irrepetible que quedará grabada en la historia cultural del país.

: desde el martes 18 de noviembre a las 12 y hasta agotar stock, exclusiva para personas con tarjetas Visa de determinado banco, con pago en 6 cuotas sin interés. Venta general: a partir del miércoles 19 de noviembre a las 16, con todos los medios de pago; quienes abonen con tarjetas Visa de determinado banco pueden pagar hasta en 6 cuotas sin interés.

