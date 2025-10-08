Video: el llanto de Nicki Nicole ante la multitud que presenció su show en Rosario

La ciudad de Rosario cumplió 300 años y lo celebró a lo grande. El martes 7 de octubre se organizó un concierto junto al Monumento de la Bandera que contó con las actuaciones de dos grandes del lugar, Juan Carlos Baglietto y Nicki Nicole. Cantaron en vivo acompañados por la Orquesta Sinfónica Provincial dirigida por Nicolas Sorín e integrada por 70 músicos y regalaron una velada inolvidable. La intérprete de “Ojos verdes” vivió, según sus propias palabras, “la mejor noche de su vida”. En plena presentación no pudo evitar romper en llanto, completamente conmovida al estar parada frente al público de su ciudad natal.

Días atrás se confirmó que Nicole Denise Cucco, alias Nicki Nicole, participaría del megaevento por los 300 años de Rosario. La felicidad de la artista fue total y absoluta. “Algunos sueños necesitan su tiempo para hacerse realidad”, expresó en un posteo que hizo en Instagram. “Hace años que pienso en compartir esto con ustedes y hoy Rosario es el lugar donde comenzará. Me siento preparada, feliz y en casa. Mi música, mi ciudad, mi historia en versión sinfónica, nos vemos el 7 de octubre”, concluyó. Sus palabras estuvieron acompañadas por fotos y videos de su infancia que dieron cuenta de sus primeros pasos en la música y la notable evolución que la convirtió en una de las artistas argentinas más destacadas a nivel mundial.

Nicki Nicole dio un show en vivo por los 300 años de Rosario y se emocionó hasta las lágrimas (Foto: Captura de video / Instagram @nicki.nicole)

El martes llegó la hora de subir al escenario ubicado frente al Monumento de la Bandera. Según informaron, la convocatoria fue de 250.000 personas. Primero le tocó el turno a uno de los íconos del rock nacional, Juan Carlos Baglietto, que tuvo como artista invitado a Lito Vitale y luego le llegó Nicki Nicole.

La cantante inició su performance vestida con un elegante vestido blanco con detalles de brillos y guantes largos. Para abrir el show eligió “Wapo traketero” y luego siguió con “Colocao” y “Perdido”. La segunda parte del setlist incluyó “Sale 1 llegan 2″, “Sheite”, “Dispara” y una versión de “Olvídala” de Los Palmeras, todo acompañado por la orquesta sinfónica. Para cerrar eligió “Ojos verdes”, “Mamichula” y “Parte de mí”.

Durante toda su presentación, la artista se mantuvo muy conectada con el público, agradeciéndoles su cariño reiteradas veces. “Sigo procesando lo que vivimos. Gracias Rosario por esta noche. No me la voy a olvidar jamás”, escribió la cantante en un video que subió a sus historias de Instagram, red social en la que acumula 23 millones de seguidores. En la imagen se la pudo ver sobre el escenario conmovida hasta las lágrimas. Lucía un sobrio vestido negro con detalles de brillantes - el segundo look del show - y tenía una mano sobre la boca, intentando contener el llanto mientras la orquesta tocaba y el público la aclamaba. “Muchísimas gracias Rosario. Los amo con todo mi corazón. Me hicieron vivir la mejor noche de mi vida”, expresó.

El show de Nicki Nicole en Rosario

Paralelamente la intérprete de 25 años publicó en su feed de Instagram un video en blanco y negro de su performance de “Parte de mi”. Se pudo ver con claridad la multitud que se acercó al icónico sitio de Rosario, en el que se desplegó un imponente escenario con dos pantallas gigantes para que el show pudiera verse a distancia. “Rosario, no alcanzan las palabras para describir lo de esta noche. Muchísimas gracias por el amor y por recibirme así en casa”, expresó Nicki Nicole feliz y conmovida por la inolvidable velada que vivió junto al público de la ciudad que la vio nacer.

El apoyo de Lamine Yamal a Nicki Nicole en las redes (Foto: Instagram @lamineyamal)

Por otro lado, este miércoles, el futbolista Lamine Yamal, pareja de Nicki Nicole, compartió en sus historias de Instagram un video que publicó Billboard Argentina en el que se pudo ver la emoción de la cantante rosarina durante el show en vivo. Sumó el emoji de una estrella y un par de corazones rosas y de esta manera reafirmó, a la distancia, todo su apoyo y cariño hacia su novia.