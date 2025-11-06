Salieron a la luz los verdaderos motivos detrás de la separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal: “No era un vínculo sano”

Después de varios días de especulaciones y comentarios en redes, Lamine Yamal decidió poner fin a los rumores y confirmar su separación de Nicki Nicole. La relación entre el joven futbolista del Barcelona y la cantante argentina habría llegado a su fin a poco más de dos meses de haberse hecho pública. Aunque el deportista aseguró que no hubo infidelidad de por medio, en las últimas horas trascendieron los posibles motivos que habrían provocado la ruptura.

El propio Lamine Yamal fue quien puso fin a las especulaciones sobre su vida sentimental. En diálogo con el actor e influencer Javi Hoyos, el futbolista del Barcelona confirmó su separación de la cantante rosarina. “No estamos juntos”, expresó con firmeza y aclaró además que “no fue por infidelidad”, lo que desmintió los rumores que circulaban desde hacía varios días.

La pareja había oficializado su relación hace apenas dos meses (Foto: Instagram @nicki.nicole)

Ahora bien, según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, detrás del final del romance habría un trasfondo más complejo de lo que parecía. “Siempre dije que lo que empieza mal, termina peor. Esta relación no fue sincera desde el inicio y lo sostengo”, afirmó, al insinuar que la cantante rosarina habría comenzado su vínculo con el futbolista español mientras aún mantenía una relación con Trueno.

Etchegoyen señaló además que la ruptura no fue reciente, sino que ya llevaba un par de semanas. “Lo que me cuentan es que él tomó la decisión de dejarla porque entendió que no era un vínculo sano y le traía problemas”, explicó y dio a entender que fue Yamal quien puso punto final a la relación.

Según se dio a conocer, el entorno familiar del jugador no habría aprobado la relación

Otro de los factores que habría influido, según el periodista, fue la falta de aprobación familiar. “No avalaban el romance, especialmente el padre y la abuela, que no querían conocerla”, contó. Y agregó un detalle más sobre el carácter del jugador: “Tiene 18 años y le encanta la fiesta, y eso no era compatible con tener una pareja. Prefirió la joda y la estabilidad familiar, y decidió cortar, mientras que ella tampoco estaba tan enganchada”.

Cabe destacar que, al ser consultado por los rumores que rodearon la ruptura, Lamine Yamal buscó dejar en claro su versión de los hechos. “Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, expresó el futbolista, quien intentó poner fin a las especulaciones mediáticas. Además, ante las versiones que lo vinculaban con una influencer italiana durante un viaje a Milán, el jugador del Barcelona fue contundente: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”.

Nicki Nicole, a pura fiesta y shows tras la separación de Lamine Yamal

Nicki Nicole cantó con Tini tras su separación

Recién separada de Lamine Yamal, Nicki Nicole parece atravesar la ruptura con una actitud positiva. En medio de rumores y especulaciones, la cantante rosarina decidió enfocarse en su carrera y siguió adelante con sus compromisos laborales.

Durante el pasado fin de semana, se la vio disfrutar junto a amigas: primero sorprendió al público al aparecer en FUTTTURA, el show de Tini Stoessel en Tecnópolis, y luego celebró en el cumpleaños de Emilia Mernes en una reconocida discoteca porteña.