Planeta Vida: cómo es la nueva experiencia inmersiva del Bioparque Temaikèn

El Bioparque Temaikèn suma este verano Planeta Vida, una propuesta inmersiva que combina fantasía, tecnología y un mensaje de conservación: un “viaje” por distintos paisajes de la Tierra para descubrir su belleza, reconocer su fragilidad y entender el papel de cada persona en la protección de la naturaleza.

El lanzamiento de esta experiencia inédita en la Argentina se da en el marco de la celebración de los 25 años de la Fundación Temaikèn. La propuesta cuenta con un ambiente sensorial 360°, 5D inmersivo y tecnología Ultra 12K, pensada para que el público pase de espectador a “tripulante” de una misión colectiva.

La atracción empieza incluso antes de entrar: desde el exterior propone una ambientación escenográfica y paisajismo que funcionan como antesala del relato. “Con Planeta Vida buscamos generar una experiencia superadora. Nos propusimos transformar la emoción en compromiso, que los visitantes sean mucho más que espectadores”, dijo Paula González Ciccia, directora del área de Educación, Conservación y Ciencia de la Fundación.

Cómo es Planeta Vida

Planeta Vida se presenta como una aventura “fantástica” en clave de misión: el público ingresa a un entorno envolvente y recorre, en formato 360°, diferentes escenarios del planeta. La narrativa apunta a que la experiencia no quede solo en el impacto visual: el objetivo es que la emoción se traduzca en conciencia ambiental y acción cotidiana.

En términos técnicos, la propuesta combina proyecciones 360° con tecnología láser LED —señalada como de bajo impacto ambiental—, escenografía envolvente y un diseño sensorial que incluye luces móviles, efectos especiales y sonido inmersivo 10.2.

Precios y beneficios y medios de Temaikèn

En la plataforma oficial de venta online figura una tarifa con 30% off (no combinable con otras promociones) y los siguientes valores:

Entrada residente en la Argentina (mayor): $42.000

Entrada residente en la Argentina (menor, de 3 a 10 años inclusive): $35.700

Entrada jubilado: $35.700

Menor de 3 años: sin cargo

sin cargo Estacionamiento: sin cargo

También aparece la opción Biopase Temaikèn: $102.461 (precio online en 1 pago). Además, hay 2x1 con Club LA NACION y entradas sin cargos para personas con CUD y si el CUD indica que necesita acompañante, esa persona también podrá ingresar sin cargo.

Cuándo y dónde es Planeta Vida en Temaikèn