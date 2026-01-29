Qué sale en Buenos Aires: ñoquis con regalos, cine bajo las estrellas en el Planet y música gratis para todos los gustos

Entre el jueves 29 de enero y el lunes 2 de febrero, Buenos Aires concentra planes de verano con entrada libre —plazas con actividades para chicos, cine al aire libre y propuestas nocturnas—, más una agenda gastronómica que suma bodegones y pop-ups.

El pulso está en tres ejes: la programación gratuita de la Ciudad (plazas, parques y calle Corrientes), la agenda de Artlab (jueves a sábado) y dos citas foodie para cerrar el mes y estirar el fin de semana.

Jueves 29 de enero: ñoquis con “Toca Toca” y arranque de Verano en las Plazas

Ñoquis con la Suerte es Loca en Ostende (Colegiales)

Ñoquis con la Suerte es Loca en Ostende Prensa

Ostende abre el año de su ciclo mensual “Toca Toca, la Suerte es Loca” con ñoquis de papa con tomate cherry, bocconcinos, aceite de albahaca y aceitunas negras ($18.000) y cupones con regalos sorpresa debajo de cada plato. ¿Cuándo?: jueves 29, desde las 20. ¿Dónde?: Virrey Loreto 3303, Colegiales. Instagram: @ostende_ba.

Verano en las Plazas

El jueves 29 y viernes 30, la propuesta se despliega en Plaza Almagro (Almagro), Parque Avellaneda (Parque Avellaneda) y Plaza Echeverría (Villa Urquiza), con actividades para chicos desde las 17.

Música

En Artlab hay Summer Camp / Colau & Valentino Calcagno, a las 19. Entradas en la ticketera oficial del espacio.

Viernes 30 de enero: cine bajo las estrellas en el Planetario y música en vivo

Noches de cine (gratis): “Días perfectos” en el Planetario

El ciclo de cine al aire libre programa “Días perfectos” de Wim Wenders (ATP).(Japón/Alemania, 2023), viernes 30 a las 21, en el Planetario Galileo Galilei (Av. Belisario Roldán y Roberto Leviller).

Dias Perfecto, en el Planetario Instagram/@planetarioba

Música en vivo

Además de las actividades desde las 17, el viernes 30 hay show de Los Rockan a las 18 en Parque Avellaneda (Av. Directorio y Av. Lacarra).

A las 19, Summer Camp / Loló Gasparini en Artlab.

Sábado 31 de enero: Costanera, plazas musicales y noche larga en Corrientes

Ciudad Joven Verano (gratis): line up + cierre Polenta

En Parque Saint Tropez (Costanera Norte, Palermo), el sábado 31 de 16 a 01.30, con programación y cierre de fiesta Polenta.

Ciudad Joven Verano

Atardeceres: música al aire libre gratis

El ciclo funciona sábados y domingos de 18 a 22 y, este fin de semana, tiene sedes en Parque Rivadavia (Caballito) y Parque Ferroviario (Colegiales).

Corrientes 24 HS: shows + promos gastronómicas

La avenida Corrientes se activa el sábado 31 de 22.30 a 3, entre Callao y el Obelisco, con programación especial y comercios con menús, promociones y descuentos; además, se informa extensión del Subte B hasta la 1.30.

Corrientes 24 HS Prensa

Música

Tres paradas: Club de Escuchas a las 19 (Stevie Wonder), a las 21 (Los Abuelos de la Nada) y Summer Camp / Chicos Crema a las 23 en Artlab.

Domingo 1° de febrero: plan de tarde al aire libre

Atardeceres

Segundo día del fin de semana con sedes en Parque Rivadavia y Parque Ferroviario, dentro del mismo horario del ciclo.

Atardeceres en Buenos Aires: cuándo son los shows gratis y en qué parques se hacen Prensa

Lunes 2 de febrero

Pop-up en Silvino junto a Lardo & Rosemary

Silvino y Lardo & Rosemary extienden el fin de semana con una noche de carta compartida (opciones omnívoras, vegetarianas y sin gluten) y vinos por copa o botella desde Club Vilardo.

El salón de Silvino en Chacarita Gentileza

Platos anunciados: crudo del día; papas fritas con mayonesa japonesa, kétchup y sriracha; croquetas de cerdo y cebolla; bao de panceta; chipirones amatriciana; helado soft. Barra: desde las 19. Mesas: desde las 20, solo con reserva previa por Woki.

El regreso del Fono Bar con bowling y scalextric

Fono bar en Jobs Núñez Prensa

Jobs Núñez sumó un espacio con Fono Bar (33 mesas), 4 pistas de bowling y un scalextric gigante, más mini golf, pool y tejo de aire. Según la información enviada, ahora también abre de día desde las 12, para sumar plan familiar. ¿Dónde?: Juana Azurduy 2453, Núñez.