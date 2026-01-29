LA NACION

Buena Vibra 2026: la grilla completa de artistas, precios y cómo comprar las entradas disponibles

El festival de música alternativa vuelve el sábado 21 de febrero al Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, con bandas, DJs y gastronomía; entradas desde $80.000

Conociendo Rusia en el Buena Vibra
Conociendo Rusia ya es un clásico del festival Buena VibraSegismundo Trivero - RollingStone

El Festival Buena Vibra confirma su edición 2026 con una jornada al aire libre que reunirá a referentes de la escena local, DJs y propuestas gastronómicas. El encuentro será el sábado 21 de febrero en Ciudad Universitaria, en un formato pensado para pasar toda la tarde y la noche con artistas como Wos, Conociendo Rusia y El Kuelgue.

Wos, El Kuelgue y Conociendo Rusia en el Festival Buena Vibra 2026: cuándo es y cómo comprar entradas

Con una grilla que combina bandas y solistas consagrados y nuevos nombres de la música argentina, el festival se consolida como uno de los clásicos del verano porteño. El evento es para mayores de 18 años y cuenta con distintos tipos de entradas, algunos sectores ya están agotados.

Wos vuelve a presentarse en el festival Buena Vibra
Wos vuelve a presentarse en el festival Buena VibraLucas Ignacio Mangi - LA NACION

Programación de Buena Vibra 2026

El line up anunciado para esta edición incluye a:

  • Wos,
  • El Kuelgue,
  • Conociendo Rusia,
  • Marilina Bertoldi,
  • Usted Señalemelo,
  • Emmanuel Horvilleur,
  • Gauchito Club,
  • Silvestre y La Naranja,
  • Camionero,
  • An Espil 442,
  • Bestia Bebé,
  • Vinocio y
  • La Valenti.

Además de los shows en vivo, el festival contará con DJs, espacios gastronómicos y activaciones durante toda la jornada.

El Kuelgue tocará en el festival Buena Vibra 2026
El Kuelgue tocará en el festival Buena Vibra 2026Lucas Mangi - LA NACION

Precios de las entradas de Buena Vibra 2026

  • Pre Venta General 2: $80.000 (entradas disponibles).
  • VIP: $150.000 (agotadas).
  • Costo de servicio: $12.000.
  • Total a pagar (General): $92.000.

Cómo comprar online las entradas para Festival Buena Vibra 2026

El proceso de compra se realiza de forma online a través de la ticketera oficial Venti y consta de tres pasos:

  • Ingresar al sitio oficial: entrar en Venti;
  • Seleccionar el tipo de entrada: Pre Venta General 2 o VIP, si estuviera disponible;
  • Revisar la orden de compra: confirmar la cantidad de entradas. En esta instancia se visualiza el precio base, el costo de servicio y el total a pagar;
  • Completar los datos personales: cargar nombre y apellido, DNI, mail, teléfono y ciudad. Estos datos se utilizarán para la emisión del e-ticket.
  • Confirmar la compra y elegir medio de pago: seleccionar el método de pago disponible, aceptar los términos y finalizar la operación para recibir el e-ticket por mail.

La playlist de Buena Vibra

Cuándo y dónde es Festival Buena Vibra

  • Fechas: sábado 21 de febrero de 2026.
  • Horarios: desde las 15.30.
  • Sede: Campo de Deportes Ciudad Universitaria UBA.
  • ¿Dónde?: Av. Pres. Dr. Raúl Alfonsín s/n, Ciudad Universitaria, CABA.
  • Entradas desde $80.000: Pre Venta General 2.
