Buena Vibra 2026: la grilla completa de artistas, precios y cómo comprar las entradas disponibles

El festival de música alternativa vuelve el sábado 21 de febrero al Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, con bandas, DJs y gastronomía; entradas desde $80.000
El Festival Buena Vibra confirma su edición 2026 con una jornada al aire libre que reunirá a referentes de la escena local, DJs y propuestas gastronómicas. El encuentro será el sábado 21 de febrero en Ciudad Universitaria, en un formato pensado para pasar toda la tarde y la noche con artistas como Wos, Conociendo Rusia y El Kuelgue.
Con una grilla que combina bandas y solistas consagrados y nuevos nombres de la música argentina, el festival se consolida como uno de los clásicos del verano porteño. El evento es para mayores de 18 años y cuenta con distintos tipos de entradas, algunos sectores ya están agotados.
Programación de Buena Vibra 2026
El line up anunciado para esta edición incluye a:
- Wos,
- El Kuelgue,
- Conociendo Rusia,
- Marilina Bertoldi,
- Usted Señalemelo,
- Emmanuel Horvilleur,
- Gauchito Club,
- Silvestre y La Naranja,
- Camionero,
- An Espil 442,
- Bestia Bebé,
- Vinocio y
- La Valenti.
Además de los shows en vivo, el festival contará con DJs, espacios gastronómicos y activaciones durante toda la jornada.
Precios de las entradas de Buena Vibra 2026
- Pre Venta General 2: $80.000 (entradas disponibles).
- VIP: $150.000 (agotadas).
- Costo de servicio: $12.000.
- Total a pagar (General): $92.000.
Cómo comprar online las entradas para Festival Buena Vibra 2026
El proceso de compra se realiza de forma online a través de la ticketera oficial Venti y consta de tres pasos:
- Ingresar al sitio oficial: entrar en Venti;
- Seleccionar el tipo de entrada: Pre Venta General 2 o VIP, si estuviera disponible;
- Revisar la orden de compra: confirmar la cantidad de entradas. En esta instancia se visualiza el precio base, el costo de servicio y el total a pagar;
- Completar los datos personales: cargar nombre y apellido, DNI, mail, teléfono y ciudad. Estos datos se utilizarán para la emisión del e-ticket.
- Confirmar la compra y elegir medio de pago: seleccionar el método de pago disponible, aceptar los términos y finalizar la operación para recibir el e-ticket por mail.
La playlist de Buena Vibra
Cuándo y dónde es Festival Buena Vibra
- Fechas: sábado 21 de febrero de 2026.
- Horarios: desde las 15.30.
- Sede: Campo de Deportes Ciudad Universitaria UBA.
- ¿Dónde?: Av. Pres. Dr. Raúl Alfonsín s/n, Ciudad Universitaria, CABA.
- Entradas desde $80.000: Pre Venta General 2.
