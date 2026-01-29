Buena Vibra 2026: la grilla completa de artistas, precios y cómo comprar las entradas disponibles

El Festival Buena Vibra confirma su edición 2026 con una jornada al aire libre que reunirá a referentes de la escena local, DJs y propuestas gastronómicas. El encuentro será el sábado 21 de febrero en Ciudad Universitaria, en un formato pensado para pasar toda la tarde y la noche con artistas como Wos, Conociendo Rusia y El Kuelgue.

Wos, El Kuelgue y Conociendo Rusia en el Festival Buena Vibra 2026: cuándo es y cómo comprar entradas

Con una grilla que combina bandas y solistas consagrados y nuevos nombres de la música argentina, el festival se consolida como uno de los clásicos del verano porteño. El evento es para mayores de 18 años y cuenta con distintos tipos de entradas, algunos sectores ya están agotados.

Programación de Buena Vibra 2026

El line up anunciado para esta edición incluye a:

Wos,

El Kuelgue,

Conociendo Rusia,

Marilina Bertoldi,

Usted Señalemelo,

Emmanuel Horvilleur,

Gauchito Club,

Silvestre y La Naranja,

Camionero,

An Espil 442,

Bestia Bebé,

Vinocio y

La Valenti.

Además de los shows en vivo, el festival contará con DJs, espacios gastronómicos y activaciones durante toda la jornada.

El Kuelgue tocará en el festival Buena Vibra 2026 Lucas Mangi - LA NACION

Precios de las entradas de Buena Vibra 2026

Pre Venta General 2: $80.000 (entradas disponibles).

$80.000 (entradas disponibles). VIP: $150.000 (agotadas).

$150.000 (agotadas). Costo de servicio: $12.000.

$12.000. Total a pagar (General): $92.000.

Cómo comprar online las entradas para Festival Buena Vibra 2026

El proceso de compra se realiza de forma online a través de la ticketera oficial Venti y consta de tres pasos:

Ingresar al sitio oficial: entrar en Venti;

entrar en Venti; Seleccionar el tipo de entrada: Pre Venta General 2 o VIP, si estuviera disponible;

Pre Venta General 2 o VIP, si estuviera disponible; Revisar la orden de compra: confirmar la cantidad de entradas. En esta instancia se visualiza el precio base, el costo de servicio y el total a pagar;

confirmar la cantidad de entradas. En esta instancia se visualiza el precio base, el costo de servicio y el total a pagar; Completar los datos personales: cargar nombre y apellido, DNI, mail, teléfono y ciudad. Estos datos se utilizarán para la emisión del e-ticket.

cargar nombre y apellido, DNI, mail, teléfono y ciudad. Estos datos se utilizarán para la emisión del e-ticket. Confirmar la compra y elegir medio de pago: seleccionar el método de pago disponible, aceptar los términos y finalizar la operación para recibir el e-ticket por mail.

La playlist de Buena Vibra

Cuándo y dónde es Festival Buena Vibra