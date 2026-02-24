Rock en Baradero 2026, con Babasónicos y Rata Blanca: cómo es la grilla por día y cuánto salen las entradas

Rock en Baradero 2026 ya tiene grilla completa para las dos fechas del viernes 3 y el sábado 4 de abril de 2026. El festival vuelve al Anfiteatro Municipal de Baradero. La venta se realiza a través de Livepass, con abonos para las dos jornadas y tickets por fecha.

Con más de una década de historia, la próxima edición promete dos jornadas de cruces generacionales, con nombres de peso y bandas del presente. En 2025, el encuentro reunió a 25.000 personas y agotó localidades, según la gacetilla oficial del festival. El predio abrirá puertas a las 15.00 y cada jornada se extenderá hasta las 2.00.

Festival Rock en Baradero

Rock en Baradero 2026: cómo es la grilla por día

La programación quedó dividida por fecha, con un primer bloque más rockero y mestizo, y un segundo que suma psicodelia, pop y electrónica a la paleta. Los horarios de cada show se informarán más cerca de la fecha en lasfestival.

Viernes 3 de abril

Festival Rock en Baradero

Las Pelotas;

La Vela Puerca;

La Delio Valdez;

Guasones;

El Plan de la Mariposa;

Turf;

Kapanga;

Eruca Sativa;

Los Espíritus;

Dancing Mood;

Los Pérez García;

Boyler;

Camionero;

Autos Robados;

Seda Carmín

Sábado 4 de abril

Festival Rock en Baradero

Babasónicos;

Rata Blanca;

Catupecu Machu;

El Mató a un Policía Motorizado;

El Kuelgue;

Peces Raros;

Marilina Bertoldi;

Los Tabaleros;

Los Pericos

Indios;

Gauchito Club;

El Zar;

Kill Flora;

Florian;

Ilan Amores;

Juan Baro;

Terapia

Cómo comprar entradas de Rock en Baradero 2026

Paso a paso

Iniciar sesión en Livepass con un usuario creado previamente.

Elegir en el mapa interactivo el sector y las ubicaciones, y cargar la selección al carrito (tope: 6 tickets por persona y tarjeta).

Completar el pago con tarjeta de crédito o débito: ingresar los datos de la tarjeta y del titular.

Confirmar la compra con un código de 6 dígitos que figura en los movimientos de la tarjeta (puede demorar hasta 72 horas hábiles; hay 35 días y 15 intentos).

Visualizar los tickets (QR) desde la app de LivePass.

Precios, beneficios y medios de pago

Livepass informa valores “desde” y aclara que el cargo por servicio se suma al importe publicado.

Entradas desde $120.000 (tickets por fecha; más cargo por servicio).

Abonos desde $200.000 (dos jornadas; más cargo por servicio).

Detalle de preventas:

Abono 2 jornadas: Preventa 1 $200.000 (Agotado) / Preventa 2 $215.000 (Agotado) / Preventa 3 $230.000 (Disponible)

Ticket por fecha: $120.000 (Preventa 1) para viernes 3 / $120.000 (Preventa 1) para sábado 4

Cargo por servicio: se adiciona al valor base (por ejemplo, en el abono Preventa 3 figura $33.400; en tickets por fecha, $17.430)

Servicios, accesibilidad y recomendaciones prácticas

Horarios y edades

Puertas: 15.00.

Cierre: 2.00.

Ingreso: habilitado a partir de los 5 años; el sitio oficial menciona presentación de DNI.

Ingreso al predio

No está permitido ingresar con comida ni bebida.

Se permite el ingreso con mochilas pequeñas, sujetas a control.

El evento se realiza aunque llueva, salvo que el clima represente un riesgo para público o artistas.

Accesibilidad

Movilidad reducida: la ticketera indica que, a partir de la venta general, se acreditará un cupo específico mediante formulario; es limitado y completar el trámite no garantiza el acceso.

El sitio del festival informa un sector habilitado para movilidad reducida y un contacto para consultas por CUD: solicitudcud@gonnagoprod.com.

Oferta gastronómica: el sitio oficial anticipa opciones aptas para celíacos.

Cuándo y dónde es Rock en Baradero 2026