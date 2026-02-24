LA NACION

Rock en Baradero 2026, con Babasónicos y Rata Blanca: cómo es la grilla por día y cuánto salen las entradas

El festival vuelve al Anfiteatro Municipal de Baradero con dos jornadas, preventas escalonadas y opción de pase completo o por fecha para organizar el viaje y el bolsillo

Babasónicos se presenta en la nueva edición de Rock en Baradero 2026
Rock en Baradero 2026 ya tiene grilla completa para las dos fechas del viernes 3 y el sábado 4 de abril de 2026. El festival vuelve al Anfiteatro Municipal de Baradero. La venta se realiza a través de Livepass, con abonos para las dos jornadas y tickets por fecha.

Con más de una década de historia, la próxima edición promete dos jornadas de cruces generacionales, con nombres de peso y bandas del presente. En 2025, el encuentro reunió a 25.000 personas y agotó localidades, según la gacetilla oficial del festival. El predio abrirá puertas a las 15.00 y cada jornada se extenderá hasta las 2.00.

Festival Rock en Baradero
Rock en Baradero 2026: cómo es la grilla por día

La programación quedó dividida por fecha, con un primer bloque más rockero y mestizo, y un segundo que suma psicodelia, pop y electrónica a la paleta. Los horarios de cada show se informarán más cerca de la fecha en lasfestival.

Viernes 3 de abril

  • Las Pelotas;
  • La Vela Puerca;
  • La Delio Valdez;
  • Guasones;
  • El Plan de la Mariposa;
  • Turf;
  • Kapanga;
  • Eruca Sativa;
  • Los Espíritus;
  • Dancing Mood;
  • Los Pérez García;
  • Boyler;
  • Camionero;
  • Autos Robados;
  • Seda Carmín

Sábado 4 de abril

  • Babasónicos;
  • Rata Blanca;
  • Catupecu Machu;
  • El Mató a un Policía Motorizado;
  • El Kuelgue;
  • Peces Raros;
  • Marilina Bertoldi;
  • Los Tabaleros;
  • Los Pericos
  • Indios;
  • Gauchito Club;
  • El Zar;
  • Kill Flora;
  • Florian;
  • Ilan Amores;
  • Juan Baro;
  • Terapia

Cómo comprar entradas de Rock en Baradero 2026

Paso a paso

  • Iniciar sesión en Livepass con un usuario creado previamente.
  • Elegir en el mapa interactivo el sector y las ubicaciones, y cargar la selección al carrito (tope: 6 tickets por persona y tarjeta).
  • Completar el pago con tarjeta de crédito o débito: ingresar los datos de la tarjeta y del titular.
  • Confirmar la compra con un código de 6 dígitos que figura en los movimientos de la tarjeta (puede demorar hasta 72 horas hábiles; hay 35 días y 15 intentos).
  • Visualizar los tickets (QR) desde la app de LivePass.

Precios, beneficios y medios de pago

Livepass informa valores “desde” y aclara que el cargo por servicio se suma al importe publicado.

Entradas desde $120.000 (tickets por fecha; más cargo por servicio).

Abonos desde $200.000 (dos jornadas; más cargo por servicio).

Detalle de preventas:

  • Abono 2 jornadas: Preventa 1 $200.000 (Agotado) / Preventa 2 $215.000 (Agotado) / Preventa 3 $230.000 (Disponible)
  • Ticket por fecha: $120.000 (Preventa 1) para viernes 3 / $120.000 (Preventa 1) para sábado 4
  • Cargo por servicio: se adiciona al valor base (por ejemplo, en el abono Preventa 3 figura $33.400; en tickets por fecha, $17.430)

Servicios, accesibilidad y recomendaciones prácticas

Horarios y edades

  • Puertas: 15.00.
  • Cierre: 2.00.
  • Ingreso: habilitado a partir de los 5 años; el sitio oficial menciona presentación de DNI.

Ingreso al predio

  • No está permitido ingresar con comida ni bebida.
  • Se permite el ingreso con mochilas pequeñas, sujetas a control.
  • El evento se realiza aunque llueva, salvo que el clima represente un riesgo para público o artistas.

Accesibilidad

  • Movilidad reducida: la ticketera indica que, a partir de la venta general, se acreditará un cupo específico mediante formulario; es limitado y completar el trámite no garantiza el acceso.
  • El sitio del festival informa un sector habilitado para movilidad reducida y un contacto para consultas por CUD: solicitudcud@gonnagoprod.com.
  • Oferta gastronómica: el sitio oficial anticipa opciones aptas para celíacos.

Cuándo y dónde es Rock en Baradero 2026

  • Fechas: viernes 3 y sábado 4 de abril de 2026.
  • Sede: Anfiteatro Municipal de Baradero, Av. San Martín 550, Baradero.
  • Entradas: desde $200.000 y tickets por fecha desde $120.000 (más cargo por servicio).
