Rock en Baradero 2026, con Babasónicos y Rata Blanca: cómo es la grilla por día y cuánto salen las entradas

El festival vuelve al Anfiteatro Municipal de Baradero con dos jornadas, preventas escalonadas y opción de pase completo o por fecha para organizar el viaje y el bolsillo
- 4 minutos de lectura'
Rock en Baradero 2026 ya tiene grilla completa para las dos fechas del viernes 3 y el sábado 4 de abril de 2026. El festival vuelve al Anfiteatro Municipal de Baradero. La venta se realiza a través de Livepass, con abonos para las dos jornadas y tickets por fecha.
Con más de una década de historia, la próxima edición promete dos jornadas de cruces generacionales, con nombres de peso y bandas del presente. En 2025, el encuentro reunió a 25.000 personas y agotó localidades, según la gacetilla oficial del festival. El predio abrirá puertas a las 15.00 y cada jornada se extenderá hasta las 2.00.
Rock en Baradero 2026: cómo es la grilla por día
La programación quedó dividida por fecha, con un primer bloque más rockero y mestizo, y un segundo que suma psicodelia, pop y electrónica a la paleta. Los horarios de cada show se informarán más cerca de la fecha en lasfestival.
Viernes 3 de abril
- Las Pelotas;
- La Vela Puerca;
- La Delio Valdez;
- Guasones;
- El Plan de la Mariposa;
- Turf;
- Kapanga;
- Eruca Sativa;
- Los Espíritus;
- Dancing Mood;
- Los Pérez García;
- Boyler;
- Camionero;
- Autos Robados;
- Seda Carmín
Sábado 4 de abril
- Babasónicos;
- Rata Blanca;
- Catupecu Machu;
- El Mató a un Policía Motorizado;
- El Kuelgue;
- Peces Raros;
- Marilina Bertoldi;
- Los Tabaleros;
- Los Pericos
- Indios;
- Gauchito Club;
- El Zar;
- Kill Flora;
- Florian;
- Ilan Amores;
- Juan Baro;
- Terapia
Cómo comprar entradas de Rock en Baradero 2026
Paso a paso
- Iniciar sesión en Livepass con un usuario creado previamente.
- Elegir en el mapa interactivo el sector y las ubicaciones, y cargar la selección al carrito (tope: 6 tickets por persona y tarjeta).
- Completar el pago con tarjeta de crédito o débito: ingresar los datos de la tarjeta y del titular.
- Confirmar la compra con un código de 6 dígitos que figura en los movimientos de la tarjeta (puede demorar hasta 72 horas hábiles; hay 35 días y 15 intentos).
- Visualizar los tickets (QR) desde la app de LivePass.
Precios, beneficios y medios de pago
Livepass informa valores “desde” y aclara que el cargo por servicio se suma al importe publicado.
Entradas desde $120.000 (tickets por fecha; más cargo por servicio).
Abonos desde $200.000 (dos jornadas; más cargo por servicio).
Detalle de preventas:
- Abono 2 jornadas: Preventa 1 $200.000 (Agotado) / Preventa 2 $215.000 (Agotado) / Preventa 3 $230.000 (Disponible)
- Ticket por fecha: $120.000 (Preventa 1) para viernes 3 / $120.000 (Preventa 1) para sábado 4
- Cargo por servicio: se adiciona al valor base (por ejemplo, en el abono Preventa 3 figura $33.400; en tickets por fecha, $17.430)
Servicios, accesibilidad y recomendaciones prácticas
Horarios y edades
- Puertas: 15.00.
- Cierre: 2.00.
- Ingreso: habilitado a partir de los 5 años; el sitio oficial menciona presentación de DNI.
Ingreso al predio
- No está permitido ingresar con comida ni bebida.
- Se permite el ingreso con mochilas pequeñas, sujetas a control.
- El evento se realiza aunque llueva, salvo que el clima represente un riesgo para público o artistas.
Accesibilidad
- Movilidad reducida: la ticketera indica que, a partir de la venta general, se acreditará un cupo específico mediante formulario; es limitado y completar el trámite no garantiza el acceso.
- El sitio del festival informa un sector habilitado para movilidad reducida y un contacto para consultas por CUD: solicitudcud@gonnagoprod.com.
- Oferta gastronómica: el sitio oficial anticipa opciones aptas para celíacos.
Cuándo y dónde es Rock en Baradero 2026
- Fechas: viernes 3 y sábado 4 de abril de 2026.
- Sede: Anfiteatro Municipal de Baradero, Av. San Martín 550, Baradero.
- Entradas: desde $200.000 y tickets por fecha desde $120.000 (más cargo por servicio).
Otras noticias de Qué sale
“Tenía la certeza de que era acá”. Recuperó con su padre un almacén abandonado de más de 100 años y se encendió una chispa
"Para que la gente se encuentre cara a cara". Cómo es la red social para compartir la previa y conocer grupos nuevos de amigos
“Como Cantor”. Andrés Calamaro en Buenos Aires: cuándo y dónde toca y cómo comprar las entradas
- 1
Gran Hermano 2026: uno por uno, quiénes son los participantes de esta nueva edición
- 2
Nuevo polo gourmet en un barrio que no para de crecer
- 3
Nalbandian volvió al circuito ATP y como nuevo entrenador de Grigor Dimitrov: “Se dio de manera natural”
- 4
Intercargo: el Gobierno lanzaría el viernes la licitación para privatizarla y podría recaudar unos US$30 millones