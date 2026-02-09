San Valentín: 7 opciones para regalar a último momento en el Día de los Enamorados

Ante la llegada del Día de San Valentín se suele idear una noche romántica que puede incluir una cena en un restaurante exclusivo, pero también las parejas pueden optar por regalos especiales. Por eso, resulta oportuno tener en mente opciones para hacer el presente adecuado y en esta nota se presentan siete ideas para regalar (o compartir) con eje en pastelería, chocolates y una opción salada lista para terminar en casa.

Con propuestas desde Devoto, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez hasta Tigre y Nordelta, los precios van de $12.000 a $300.000, según el formato y el tamaño del regalo.

1. La propuesta de Betular

Los osos de chocolate Betular Patisserie

En Betular Patisserie celebran el Día de los Enamorados con su colección L’Amour. Con osos de chocolate con leche, rellenos de dulce de leche y praliné de avellanas o rellenos de pasta y praliné de pistachos (280 gr., $58.000), una lata de bombones con forma de corazón (con 14 u., $49.000), una caja con 56 bombones (con sabores como fraisier, maní, caramelo, pomelo, pera, Dubai o Roll de canela entre otros, $180.000).

La degustación de petits Betular Patisserie

Caja de bombones de chocolate con leche rellenos de pasta de pistachos y praliné de pistachos Betular Patisserie

Además de cajas de macarons (6 u., $31.200; de 12 u., $62.000; y de 24 u., $122.000), degustación de petits (9 u., $110.000), grageas ($28.000) o Rouge, una torta con forma de corazón, con croustillant de chocolate blanco, New York cheesecake, compota de frutos rojos, curd de limón, mousse de queso y crema de vainilla (rinde 10 porciones, $120.000). ¿Dónde?: Mercedes 3900, Devoto.

Rouge, la torta con forma de corazón de Betular Patisserie Betular Patisserie

2. Macarons y chocolates

Duhau Patisserie lanzó su colección para el Día de San Valentín inspirada en los mensajes de amor. Piezas realizadas de manera artesanal por su equipo de pastelería. Cookies, lunettes de cereza, cajas de bombones, de 6 unidades ($31.000) a 48 u. ($210.000), de macarons de 6 u. ($25.000) a 72 unidades ($196.000), y de macarons decorados (4 u., $25.000).

Cookies y lunettes de cerezas en Duhau Patisserie Duhau Patisserie

La edición de San Valentín de Duhau Patisserie Duhau Patisserie

Además, trufas (6 u., $31.000), figuras de chocolate con forma de corazón XL ($60.000) y tartas con chocolate blanco y mermelada de cerezas ($95.000). ¿Dónde? En Av. Alvear 1661, abierto todos los días de 11 a 19.

Bombones por el Día de los Enamorados Duhau Patisserie

3. Flores con mensaje de amor

Porque en el Día de los Enamorados, pocas cosas son más esperadas que las flores. En Nequifloreale crean ramos combinados (con flores como girasoles, crisantemos, margaritas y lilium blancos) desde $50.000.

Propuesta de San Valentín de Nequifloreale

También arman ramos premium, como uno de flores blancas (lilium, liciantus, nardos y lilium perfumados, $300.000). Además, su Orquídea Corazón, una orquídea importada, con dos varas, en forma de corazón y con maceta, $180.000.

Propuesta de San Valentín de Nequifloreale Nequifloreale

¿Dónde? En Asunción y Mercedes, Devoto o en Salguero y Av. Figueroa Alcorta. También entregan a domicilio. Pedidos al 11-5606-6509 o @nequifloreale.

4. Una caja para regenerar la cena

Brindis en casa Eat Box

Especial para compartir en pareja, por el Día de los Enamorados se puede obsequiar la Box San Valentín ($89.000) de Eat Box, para regenerar y resolver una comida romántica.

Para celebrar el Día de San Valentín Eat Box

Trae endivias con stracciatella y peras asadas, arroz meloso de hierbas, trucha confit, gremolata crocante y tomates cherry, más pavlova de maracuyá, mascarpone y mango y macarons de frambuesa y de chocolate. Además, una botella de Malbec Rosé. Pedidos al WhatsApp+54-9-11-2469-6568 y por eatbox.com.ar.

5. Macaron corazón

Corazones el 14 de febrero Gontran Cherrier

Por San Valentín, Gontran Cherrier presenta una edición especial de pastelería francesa. Con un macaron XL con forma de corazón ($12.000 por unidad), relleno con una ganache de chocolate blanco, notas acarameladas, y decorado con un mini macaron con ganache de chocolate blanco, frambuesas frescas y arándanos. Disponible hasta el 15 de febrero en todos sus locales: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano, y Av. Congreso 1701, Núñez.

6. Para celebrar

Tés por el Día de los Enamorados Joaquín Vasco

En Joaquín Vasco proponen su Caja Madrid, una caja especial para celebrar el amor. Con su clásica tarta de queso española y distintas variedades: una con dos blends de té de Tealosophy, creados por Inés Bertón ($65.000); una segunda con la tarta y café Juan Valdez instantáneo ($65.000) y la tercera, con una botella de vino, especial para compartir ($90.000). Para adquirir a través de la web joaquinvasco.com, o directamente en las sucursales. ¿Dónde? En Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, local 5, Nordelta; Peña 2326, Recoleta; Avenida Federico Lacroze 1835, Belgrano.

7. Box especial

Un regalo para compartir Sole di Parma

Para celebrar San Valentín, la pastelería Sole di Parma presenta una caja especial de edición limitada ($30.000) con una selección de elaboraciones artesanales. Con galletas lunette corazón con ganache de chocolate blanco y limón, pasta natural de pistacho y mermelada casera de frambuesa; minialfajores corazón de masa sable de almendras, rellenos con ganache de chocolate amargo Callebaut y frutos rojos, o con dulce de leche.

También trae minichipás y un lingote de bizcochuelo húmedo de chocolate, relleno de dulce de leche y bañado con chocolate amargo Callebaut. Se arman a pedido al 4701-6907, con retiro los días 13 y 14 de febrero. ¿Dónde? En Madero 537, Tigre.