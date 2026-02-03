Día de San Valentín en Buenos Aires: dónde cenar el sábado 14 de febrero, de bodegones a sushi

Llega el Día de San Valentín y que este año el 14 de febrero sea sábado invita a planear la cena romántica especial. Desde opciones de barrio a fine dining, con sushi o bistró, los restaurantes crearon distintas propuestas para hacer de este Día de los Enamorados, una fecha memorable.

1. Bistró en Chacarita

Día de los Enamorados en Silvino SIlvino

En Silvino, el chef Gaspar Natiello planeó una propuesta para enamorar. Un menú en tres tiempos que comienza con pakoras con lactonesa y coulis de durazno o croquetas de cerdo. Como principal, para elegir entre pesca del día con chutney de tomate asado, unos cavatelli con hongos y tomates cherry o un cerdo marinado, con hakusai, pak choi y aderezo de curry verde. De postre, mousse de chocolate con frutas o La parte rica del flan. Incluye agua, vermut y una botella de vino.

Precio : $100.000 para dos personas.

: $100.000 para dos personas. ¿Dónde?: Guevara 421, Chacarita.

Guevara 421, Chacarita. Reservas: a partir de las 20 a través de la plataforma Woki.

2. Noche romántica en un museo

San Valentín en el Museo Evita Museo Evita

Por el Día de los Enamorados, el restaurante del Museo Evita ofrece una cena especial para disfrutar en pareja. Una experiencia diferente en la ciudad, en el marco de la histórica casona de 1923, rodeados de verde. Con entrada, plato principal, postre, una bebida y copa de espumante para el brindis. Con caprese de rúcula con jamón crudo y, para elegir entre lomo con crema de puerros con gremolata de cabutia asada, una trucha con hinojo y puré de coliflor o sorrentinos de espárragos, ricota y queso brie con crema de puerros. El paso dulce puede ser Mousse de maracuyá, limón y chocolate blanco.

¿Dónde?: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

Juan María Gutiérrez 3926, Palermo. Precio: $58.000 por persona.

$58.000 por persona. Reservas: por WhatsApp 11-3560-5130 o al 4803-1617.

3. 14 pasos de sushi en Pilar

Una experiencia distinta en Crudo Crudo

Para los amantes del sushi, Crudo —el restaurante asesorado por Federico Jorge de Nare Sushi— propone una noche romántica en zona norte. Para comer en la barra, experimentar el trabajo de itamae (el maestro sushiman), y dejarse sorprender, un menú de 14 pasos, con una selección de piezas con lo mejor del mar argentino, maridado con una selección de vinos.

¿Dónde?: en La Aldea, Pilar.

en La Aldea, Pilar. Precio: $90.000 por persona.

$90.000 por persona. Reservas: @crudo.barra.

4. Sabores peruanos

Cebiche de trucha patagónica en La Mar La Mar

En la noche de San Valentín, en La Mar, el chef Daniel Llasaca propone platos especiales: para comenzar con Cebiche Nikkei de trucha patagónica ($36.000). Como principal, su icónico Arroz Cremoso, con cangrejo cocido en su coral y langostinos ($45.000), y una mousse de chocolate blanco y maracuyá para el final, con relleno de aguaymanto, acompañada de helado lucuma y garrapiñada andina ($25.000).

¿Dónde?: Arévalo 2024, Palermo.

Arévalo 2024, Palermo. Reservas: @lamarbsas.

5. Fine dining en Roux

Un clásico de Recoleta Roux

Para el 14 de febrero, en Roux, el chef Martín Rebaudino diseñó un menú especial. Con platos como Magdalena con asadillo de berenjena, gazpacho de sandía, langostinos en tempura con tabule o coulis o faina de provolone. Bife de Black Angus con papas rosti y pure de batata remolacha y una sofisticada canastilla crocante con frutillas. Todo maridado con vinos seleccionados, con agua, café y petit fours. Además, cada mesa se lleva de regalo una botella de espumante.

¿Dónde?: Peña 2300.

Peña 2300. Precio: $125.000 por persona.

$125.000 por persona. Reservas: roux.meitre.com

6. Una noche para dos en Retiro

Propuesta para San Valentín - Cantina/ Melia Casa Lucía Cantina

La propuesta “Love Stories, una noche para dos” de Cantina, en el hotel Melia Casa Lucía incluye ricas opciones vegetarianas. Con un amuse bouche, entradas como molleja de corazón en cocción lenta con crema de pomelo, papillote de langostinos con hinojos o tartar de remolacha y endivias con crema de arvejas y menta. Principales como un lomo de ternera bañado en frutos rojos y mil hojas de papas, sorrentinos de salmón y avellanas con crema de langostinos y azafrán o sus ravioles de mechada de plátano con salsa de hierbas y huevo pochado. De postre, un coulant de chocolate amargo con helado de fruta de la pasión y cacao.

Precio: $250.000 por pareja.

$250.000 por pareja. ¿Dónde?: Melia Casa Lucía, Arroyo 841.

Melia Casa Lucía, Arroyo 841. Reservas: al 11-5147-1118 o lacantina.casalucia@melia.com.

7. Cuatro pasos en Villa Crespo

Propuesta para San Valentín - A Dónde A Dónde

En el recién inaugurado A Dónde, diseñaron un menú especial por el Día de los Enamorados. Comienza con un amuse bouche, luego entradas como burrata cremosa sobre carpaccio de tomates y pesto de rúcula, o paté de ave con chutney de peras. Como principales, risotto de quinoa con langostinos, supremas de pollo rellenas con puré de boniato o ñoquis de sémola. El cierre es una trilogia de sabor, con mini pavlova, suspiro limeño y húmedo de chocolate. Lo acompañan con un Lunfa spritz, agua y una copa de vino.

Precio: $60.000 por persona.

$60.000 por persona. ¿Dónde?: Uriarte 849, Villa Crespo.

Uriarte 849, Villa Crespo. Reservas: adonde.meitre.com

8. Acento francés en Puerto Madero

La propuesta de San Valentín de Sante - Puerto Madero Sante

Pensado para compartir en pareja, Santé Brasserie propone un plan especial para celebrar San Valentín Con dos entradas a elección, un plato principal para compartir —pollito bebé en su jugo con vegetales baby—, postre para compartir y una botella de vino a elección entre distintas etiquetas.

Precio: $160.000 por pareja.

$160.000 por pareja. ¿Dónde?: Cecilia Grierson 222, Puerto Madero.

Cecilia Grierson 222, Puerto Madero. Reservas: sante-brasserie.meitre.com

9. A la italiana

San Valentín en Cucina Carmela Cucina Carmela

En Cucina Carmela, la noche de San Valentín inicia con la panera, con focaccia con mousse de mortadela y entradas como arancini de mascarpone y prosecco o ensalada de durazno, albahaca, burratini y pistacchio. Como principal, prepararán paccheri en salsa rosada con stracciatella y pistacchio o raviolis de carrillera con manteca y salvia. Para cerrar, su Marquis de Carmela.

Precio: $75.000 por persona (no incluye la bebida).

$75.000 por persona (no incluye la bebida). ¿Dónde?: José León Pagano 2697, Recoleta.

José León Pagano 2697, Recoleta. Reservas: cucinacarmela.meitre.com.

10. En un bodegón de Palermo

Para celebrar en Palermo Hierro Bodegón

Hierro Bodegón recibe a las parejas que celebran San Valentín con un menú de pasos con un cóctel sorpresa de bienvenida. Con platosa elección que incluyen una entrada, un principal y un postre y todo maridado con vinos Catena Appellation.

Precio: $60.000 por persona.

$60.000 por persona. ¿Dónde?: Fitz Roy 1722, Palermo.

Fitz Roy 1722, Palermo. Reservas: vía WhatsApp, +549112501-9227.

11. Fusión en Chacarita

Fusión de sabores de la mano del chef Maximiliano Rossi Picarón

En Picarón, el chef Maximiliano Rossi planea un menú especial donde fusiona técnicas y sabores orientales, mediterráneos y latinoamericanos. Con tres entradas al medio, un principal por persona y dos postres para compartir. Opciones como onigiri de trucha ahumada en bulgogi, anolini de peras con patagonzola y almendras, y cremoso de chocolate con caramelo salado y frambuesas, entre otras opciones de la noche. Además, una copa de vino de bodega Lagarde a elección. En Dorrego 866, Chacarita. $160.000 por pareja. Reservas: https://picaronba.meitre.com

12. Cócteles de autor

Noche de vinilos románticos y cócteles en Boticario Boticario Bar

Para la noche del 14 de febrero, Boticario organizó una noche romántica, con boleros en vivo y DJ con vinilos de puros lentos. Con su propuesta Cócteles y postre, con recepción (brindis y chocolates), 2 bebidas a elección por persona de su carta de cócteles especiales de San Valentín, y un postre por $45.000 por persona. O bien su Cena San Valentín, con la recepción, una entrada, un principal y un tiramisú de postre, además de dos cócteles a elección por $70.000 por persona.

Horarios: a las 20, a las 22 y suman un tercer turno.

a las 20, a las 22 y suman un tercer turno. ¿Dónde?: Honduras 5207, Palermo.

Honduras 5207, Palermo. Reservas: boticario.meitre.

13. Vinilos en un kissa bar

Al estilo de los bares kissa, acompañado de los mejores vinilos Roman Kissa Bar

Para quienes desean un Día de los Enamorados bien íntimo, en el pequeñísimo Roman Kissa Bar planean una experiencia que además de vinilos incluye tres platos para compartir. Con una selección de quesos y chutney, chorizo Valles Calchaquíes con ricota de coliflor y cajú y, para cerrar, un cremoso de chocolate 70% de cacao y crocante de sésamo. Además, dos cócteles y una copa de vino por persona.

Precio: $95.000 por pareja.

¿Dónde?: Gurruchaga 1916, Palermo. De 20 a 22 con la selección musical de Sade y, de 22 a 2, con Brian Alt.

Reservas: Wokiapp.

14 Cita en Las Violetas

Brindis en el Bar Notable de Almagro Las Violetas

Para hacer de este Día de los Enamorados, una ocasión inolvidable, Las Violeta, el clásico Bar Notable de Almagro, celebra con un menú de tres tiempos. Con entradas -que incluyen combinaciones como jamón crudo con melón o bruschettas de vegetales y brie-, principales con opciones de carne o de pescado, acompañado por vino, con brindis y café. Además, los comensales se llevarán un souvenir especial.

Precio: $60.000 por persona.

¿Dónde?: En Av. Rivadavia 3899 esq. Medrano, Almagro.

Reservas por WhatsApp, +549114958-7387.

15. A orillas del río en Olivos

San Valentín en Mostrador Santa Teresita Mostrador Santa Teresita

Para celebrar el amor a orillas del río, el chef Fernando Trocca propone una cena especial en Mostrador Santa Teresita. Con un tapeo, principales a elección (pesca del día con puerros asados, un bife de chorizo con chips de bioniato o raviol verde de espinaca y ricota con manteca de lemongrass) y postre, a eleción entre un cremoso de chocolate, flan de dulce de leche o tarteleta banoffee. La propuesta incluye agua con o sin gas, una copa de vino Nicasia y copa de espumante por persona.