Tres peloteros en Buenos Aires para que los chicos jueguen, salten y se escondan con libertad

Una guía de espacios dedicados a la diversión alejada de las pantallas
Todos recordamos la diversión de ir al pelotero, la sensación de nadar en una pileta de pelotitas, de recorrer el laberinto e ir encontrándose con los hermanos, amigos y otros niños.
La ciudad de Buenos Aires tiene buenas propuestas, en su mayoría con reserva previa, para que los chicos tengan su momento de juego libre mientras los padres esperan y disfrutan en un lindo espacio en el café.
Toboganes con luces
En la sucursal de Balvanera de Kids Boom Café hay un espacio diseñado para niños de 4 a 8 años con una pileta de pelotitas que tiene además inflables adentro para jugar con el movimiento de las pelotas. Lleno de colores pasteles, los laberintos y toboganes desembocan en diferentes sectores pensados para divertirse. También tiene un arenero de maderitas para jugar como si estuvieran en la playa.
La sede de Caballito tiene una propuesta para un rango etario más amplio, de 4 a 12 años, donde el gran atractivo son los varios toboganes y túneles iluminados con luces led de colores que desembocan en el pelotero. Además, tiene un muro de escalada, una tirolesa, sector con camas elásticas, puentes colgantes y un tobogán verde para que los chicos se deslicen sentados en un salvavidas, todo supervisado y organizado por empleados del local.
En el primer piso hay un balcón con mesas para los adultos que recorre todo el pelotero para poder tenerlos siempre a la vista a los chicos.
En ambos sitios es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los menores deben presentar DNI, se puede ingresar dos adultos sin cargo, y la hora de entretenimiento incluye juego libre en el pelotero, juego de arenero de maderitas y roleplay.
¿Dónde? Adolfo alsina 2149, Balvanera, o Av. Rivadavia 6079, Caballito, CABA.
Un laberinto gigante
En Recoleta, La Máquina de Jugar tiene un laberinto gigante de varios pisos que dejará a los chicos asombrados. Cuenta con toboganes inflables y muchísimos pasadizos, un sector de baile y para los más chiquitos hay una plaza blanda.
Los turnos duran tres horas, es para niños hasta 9 años de hasta 1,30 mts de altura. La entrada incluye un alfajor y jugo. A los adultos no se les cobra entrada, solo lo que consumen en el café y no es obligatorio la consumición.
De lunes a viernes se puede asistir sin reserva y los sábados y domingos sí o sí con reserva previa desde la página web.
¿Dónde? Sánchez de Bustamante 1645, CABA.
Un parque aéreo adentro del pelotero
En el centro, precisamente en Monserrat, Fun City ofrece la opción de combinar la adrenalina del parque aéreo con el gran laberinto que también incluye camas elásticas, redes colgantes, un arenero gigante de maderas pequeñas y toboganes hacia el gran pelotero. Además hay un sector con bloques para construir y un gran panel didáctico.
Es para niños de 4 a 14 años, tienen que llevar medias antideslizantes (también se pueden comprar en el lugar), los turnos son de una hora y media y pueden acompañar hasta dos adultos sin cargo.
¿Dónde? México 1355, CABA.
