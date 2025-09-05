Tres shoppings con espacios fuera de lo común para ir con los chicos: desde minigolf y cancha de fútbol hasta un museo

En los últimos años, los shoppings se convirtieron en algo más que grandes paseos de compras y ahora son aliados para las salidas con chicos porque sumaron propuestas de entretenimiento para todas las edades. De esta forma, es posible disfrutar sin importar el día la semana que sea ni como esté el tiempo afuera, porque a puertas adentro el clima siempre es de diversión.

Mini golf

Minigolf en el DOT

El Dot Baires Shopping sorprende con su minigolf de dos canchas con nueve hoyos cada una rodeado de creatividad y en un ambiente lúdico que grandes y chicos pueden disfrutar por igual. Es apto para niños a partir de los seis años de edad que lo pueden usar de lunes a sábado de 14 a 19.

También cuenta con un espacio de arte llamado Art Point donde durante una hora los chicos pueden crear sus obras de arte y llevárselo a su casa. Además, sobre el final pueden divertirse pintando las paredes del lugar.

Como si esto fuera poco, el sector del bowling ofrece once pistas y en el patio de comidas hay una plaza blanda gratuita con un camaleón gigante para trepar y tirarse por sus toboganes.

Un camaleón con recovecos para recorrer

El Dot forma parte del programa de inclusión TEAcepto donde todos los miércoles y sábados de 10 a 12 ocurre la hora silenciosa en la que se ambienta el mall para que las personas en condición del espectro autista y sus familias puedan disfrutar el paseo. También cuenta con elementos y espacios de calma y prioridad en mesas y cajas de cobros. Si eso fuera poco, es un shopping pet friendly que acepta mascotas en los espacios comunes y tiene, en el primer nivel, un Pet Park.

¿Dónde? Vedia 3626, CABA.

Parque aéreo y cancha de futbol a puertas cerradas

Plaza en la terraza, parque aéreo y cancha de fútbol en el Tortugas Open Mall Damian Liviciche

El Tortugas Open Mall (TOM) es el primer shopping en contar con un parque aéreo dentro de su establecimiento. Tiene distintos circuitos de niveles para que niños y jóvenes desafíen su equilibrio y habilidades en un entorno seguro. Pero eso no es todo, también tiene dos canchas techadas de futbol 6.

En la terraza tiene un patio de juegos al aire libre pensado para que los niños se diviertan mientras las familias disfrutan de las once opciones gastronómicas que brinda el espacio.

Por último el shopping cuenta con dos espacios de juegos interactivos, atracciones mecánicas y la compañía de icónicos personajes de dibujos animados.

¿Dónde? Ramal Pilar kilómetro 36,5, Tortuguitas, Malvinas Argentinas.

El museo para chicos

Un museo para niños en el Shopping Abasto Néstor J. Beremblum

El Museo de los Niños en el Shopping Abasto sigue vigente hace muchos años. El shopping destinó un gran espacio al museo interactivo que recrea los espacios de una ciudad donde los chicos realmente sienten que son grandes.

Pueden jugar a ser médicos, camarógrafos en un estudio de televisión o locutores en una estación de radio, cajeros del supermercado, cocineros, bancarios o marineros. Los espacios para los juegos de roles son muchísimos, con el tamaño pensado para los chicos donde además de jugar aprenden sobre el universo de ser mayor.

Esta abierto todos los días incluidos domingos y feriados, los turnos son de 2 horas y 20 minutos para recorrer los dos pisos y las entradas se pueden comprar con anticipación.

¿Dónde? Av. Corrientes 3247, Almagro, CABA.