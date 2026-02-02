Tres planes divertidos en Córdoba: un parque acuático con 30 toboganes, un inflable flotante de 2000 m² y un laberinto gigante

La provincia de Córdoba es un lugar elegido por miles de turistas cada verano y que ofrece actividades de todo tipo. Para disfrutar del aire libre, jugar y realizar actividades entretenidas para todas las edades de la familia, hay tres parques recreativos, cada uno con su particularidad que lo hace único.

Un laberinto gigante

Laberinto en La Serranita

En un entorno natural con construcciones en tronco y piedra se formó el parque recreativo La Serranita, ubicado a tan solo 50 km de la ciudad de Córdoba y de Villa Carlos Paz, un lugar con muchísimos juegos para compartir en familia.

Tiene el laberinto más grande de la provincia con curvas y puentes de madera hechos con arbustos; un supertobogán para tirarse todas las veces que uno quiera; una búsqueda del tesoro por todo el predio; chorros de agua para refrescarse del calor; un minigolf de 18 hoyos; carrera de bolitas para competir en familia; un circuito de triciclos para los más pequeños donde aprenderán las señales de tránsito, y una tirolesa doble donde se puede deslizarse solo o en pareja, ideal para acompañar a los que no se animan solos; y muchos más.

Además, se pueden disfrutar de todos los juegos tradicionales en versión gigante, como el ajedrez, la batalla naval, la oca, damas, el ahorcado, dominó, rayuela y generala, entre otros.

Dentro del parque venden bebidas y alimentos como ensaladas, empanadas, hamburguesas y pizzas.

¿Dónde?: Parque recreativo La Serranita. RP5 Km43, Villa Serranita, Córdoba.

Horario: abierto de 11 a 18.30.

Venta de entradas: en www.parquelaserranita.com.ar

Parque inflable en la laguna

Ola Park

Equilibrio, adrenalina, velocidad y atención son las cualidades que hay que tener para cruzar el parque inflable que flota sobre la Laguna Azul. ¿Qué pasa si se caen? Todos los participantes tienen chalecos y hay guardavidas que controlan todas las actividades.

La Laguna Azul es un espejo de agua cristalina y azulada que nació de las antiguas canteras que, al llenarse de agua, dieron origen al espejo de agua, los minerales de la roca son los que dan ese color característico. En este entorno se armó el parque acuático inflable de 2000 m², para acompañar la playa de arena y el parador con diversión al aire libre para toda la familia.

El inflable flotante está lleno de circuitos, juegos y toboganes sobre el agua; es apto para niños a partir de los cinco años. La entrada permite una hora de permanencia en el juego pero se puede pasar el resto del día en la playa.

¿Dónde?: Ola Park. Laguna Azul, La Calera, Córdoba.

¿Cuándo?: todos los días de 10 a 19.

Venta de entradas: se puede abonar al llegar o por web en @olaparkk.

Un nuevo parque acuático

Render de Infinito Water Park

El 10 de enero abrió sus puertas Infinito Water Park, el parque acuático que promete ser el más grande de la Argentina. Ubicado en un predio de 13 hectáreas, tiene más de 50 atracciones y capacidad para 12.500 visitantes de manera simultánea.

Tiene 30 toboganes de diferentes tipos, uno de ellos de 12 metros de altura, un río lento de 500 metros de calma y desconexión, una pileta con olas artificiales de hasta dos metros de altura y una zona de niños para disfrutar con los más pequeños de la familia.

Por supuesto que cuenta con zonas de relax y un espacio gastronómico para disfrutar del día de diversión completo.

Dónde: Infinito Water Park. Av. Circunvalación entre Costanera y Autopista Córdoba – Rosario.

¿Cuándo?: abierto de 9.30 a 19 horas.

¿Cómo sacar entradas?: en la cuenta de Instagram @infinitowaterpark