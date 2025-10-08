Adiós al pan tradicional: cómo hacer la versión árabe baja en calorías

El pan árabe o pan pita se originó en el Antiguo Egipto y en la Mesopotamia hace 4000 años. Su consumo conformaba la base alimentaria de la población y con el paso de los siglos se extendió el paso a paso de su preparación por toda Europa y el resto del mundo. Aprendé cómo hacer esta receta milenaria con pocos ingredientes y baja en calorías que podría colaborar con tu organismo.

El pan árabe tiene el espacio justo para ser relleno con vegetales o cualquier otro tipo de alimento (Fuente: Pexels)

Pan pita: la receta milenaria y baja en calorías para reemplazar las versiones tradicionales

Ingredientes:

1 sobre de levadura en polvo.

1 cucharadita de azúcar.

350 ml de agua tibia.

500 de harina integral (también puede ser 0000).

50 ml de aceite de oliva.

Sal, a gusto.

Paso a paso:

En un recipiente volcá el agua tibia, la levadura y el azúcar. Revolvé, cubrí con un repasador o una tela limpia y esperá a que se active.

Mientras, en un bowl hacé una corona, añadí en el centro el aceite y la sal.

Cuando la levadura esté activa (después de 10 minutos). Agregá el líquido poco a poco a la harina hasta incorporar los elementos húmedos con los secos. Ayudate con tu mano.

Uní la mezcla hasta formar un bollo liso.

Dividí la masa en bollos pequeños, del tamaño de tu puño. Formá círculos planos con un palote y dejalos reposar hasta que su tamaño aumente el doble.

Al mismo tiempo calentá una sartén con una pincelada de aceite. Cuando los círculos hayan crecido, cocina de a uno, similar a un panqueque.

Asegurate que ambas caras del pan árabe queden bien cocidas.

Cuando estén listos, abrilos en el medio y rellenalos de lo que gustes.

Cómo hacer pan árabe bajo en calorías

Tiempo de cocción: entre 8 y 10 minutos cada pan.

Tiempo de preparación total: 1 hora.