Adiós al pan tradicional: cómo hacer la versión árabe baja en calorías

Alrededor del mundo existen diferentes formas de hacer panificados; aprendé cómo preparar esta opción saludable y que muchos ya eligen

El pan árabe o pan pita tiene 4000 años de antigüedad, aprendé cómo hacer esta receta única y casi universal
El pan árabe o pan pita tiene 4000 años de antigüedad, aprendé cómo hacer esta receta única y casi universal

El pan árabe o pan pita se originó en el Antiguo Egipto y en la Mesopotamia hace 4000 años. Su consumo conformaba la base alimentaria de la población y con el paso de los siglos se extendió el paso a paso de su preparación por toda Europa y el resto del mundo. Aprendé cómo hacer esta receta milenaria con pocos ingredientes y baja en calorías que podría colaborar con tu organismo.

El pan árabe tiene el espacio justo para ser relleno con vegetales o cualquier otro tipo de alimento
El pan árabe tiene el espacio justo para ser relleno con vegetales o cualquier otro tipo de alimento

Pan pita: la receta milenaria y baja en calorías para reemplazar las versiones tradicionales

Ingredientes:

  • 1 sobre de levadura en polvo.
  • 1 cucharadita de azúcar.
  • 350 ml de agua tibia.
  • 500 de harina integral (también puede ser 0000).
  • 50 ml de aceite de oliva.
  • Sal, a gusto.

Paso a paso:

  • En un recipiente volcá el agua tibia, la levadura y el azúcar. Revolvé, cubrí con un repasador o una tela limpia y esperá a que se active.
  • Mientras, en un bowl hacé una corona, añadí en el centro el aceite y la sal.
  • Cuando la levadura esté activa (después de 10 minutos). Agregá el líquido poco a poco a la harina hasta incorporar los elementos húmedos con los secos. Ayudate con tu mano.
  • Uní la mezcla hasta formar un bollo liso.
  • Dividí la masa en bollos pequeños, del tamaño de tu puño. Formá círculos planos con un palote y dejalos reposar hasta que su tamaño aumente el doble.
  • Al mismo tiempo calentá una sartén con una pincelada de aceite. Cuando los círculos hayan crecido, cocina de a uno, similar a un panqueque.
  • Asegurate que ambas caras del pan árabe queden bien cocidas.
  • Cuando estén listos, abrilos en el medio y rellenalos de lo que gustes.
Cómo hacer pan árabe bajo en calorías
Cómo hacer pan árabe bajo en calorías

Tiempo de cocción: entre 8 y 10 minutos cada pan.

Tiempo de preparación total: 1 hora.

