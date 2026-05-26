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Sin fritura ni harina: las donas de yogur y limón ideales para la merienda

Descubrí cómo hacer estos divertidos bollos dulces, que poseen una textura esponjosa y tienen un efecto saciante

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Cómo hacer rosquitas de limón y yogur simples y saludables
Cómo hacer rosquitas de limón y yogur simples y saludables(Fuente: Pexels)

El otoño es la estación perfecta del año para darse aquellos gustos dulces. El frío y el clima lluvioso invitan a tentarse con delicias de todo tipo. Dentro de las opciones, se volvieron tendencia las roscas de yogur y limón, las cuales presentan una textura esponjosa, aireada y con un sabor fresco. Aprendé cómo hacerlas en simples pasos y sin fritura. ¡Manos a la obra!

Las rosquitas de limón con harina de avena y almendras son ideales para aquellos que buscan una opción rica y saludable
Las rosquitas de limón con harina de avena y almendras son ideales para aquellos que buscan una opción rica y saludable(Fuente: Pexels)

Roscas de yogur y limón

Ingredientes:

  • 3 huevos.
  • 30 ml de jugo de limón.
  • 30 ml de aceite de oliva virgen extra.
  • Ralladura de 1 limón.
  • 50 gramos de edulcorante, al gusto.
  • 125 ml de yogur natural sin azúcar.
  • 80 g de harina de avena integral.
  • 60 g de harina de almendra.
  • 8 g de polvo de hornear.

Paso a paso:

1

Integrar los ingredientes líquidos

  • En un bol, mezclar los huevos, el jugo de limón y la ralladura, el aceite, el edulcorante y el yogur.
  • Podés ayudarte de un batidor para que se homogeneice todo mejor.
2

Integrar los sólidos

  • Incorporá poco a poco la harina de avena integral, la almendra molida y el polvo de hornear.
  • Batí de forma contante para que no se formen los grumos.
  • El objetivo es conseguir una masa espesa pero suave.
3

Horneado

  • Verté la mezcla en los moldes antiadherentes.
  • Llevá a cocción a un horno con temperatura de 180 °C.
  • La mejor señal para saber cuándo están listas sucede al presionar ligeramente la superficie; esta se siente firme y elástica.
4

Presentanción final

  • Retirá el molde del horno y dejá que las roscas reposen hasta que queden frías.
  • Desmoldar.
  • Colocalas sobre una rejilla metálica y, opcionalmente podés bañarlas con chocolate blanco o glacé.
Receta roscas de limón al horno
Receta roscas de limón al horno

Tiempo de cocción: 18 minutos.

Tiempo de elaboración total: 38 minutos.

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