Sin fritura ni harina: las donas de yogur y limón ideales para la merienda

El otoño es la estación perfecta del año para darse aquellos gustos dulces. El frío y el clima lluvioso invitan a tentarse con delicias de todo tipo. Dentro de las opciones, se volvieron tendencia las roscas de yogur y limón, las cuales presentan una textura esponjosa, aireada y con un sabor fresco. Aprendé cómo hacerlas en simples pasos y sin fritura. ¡Manos a la obra!

Las rosquitas de limón con harina de avena y almendras son ideales para aquellos que buscan una opción rica y saludable (Fuente: Pexels)

Roscas de yogur y limón

Ingredientes:

3 huevos.

30 ml de jugo de limón.

30 ml de aceite de oliva virgen extra.

Ralladura de 1 limón.

50 gramos de edulcorante, al gusto.

125 ml de yogur natural sin azúcar.

80 g de harina de avena integral.

60 g de harina de almendra.

8 g de polvo de hornear.

Paso a paso:

1 Integrar los ingredientes líquidos

En un bol, mezclar los huevos, el jugo de limón y la ralladura, el aceite, el edulcorante y el yogur.

Podés ayudarte de un batidor para que se homogeneice todo mejor.

2 Integrar los sólidos

Incorporá poco a poco la harina de avena integral, la almendra molida y el polvo de hornear.

Batí de forma contante para que no se formen los grumos.

El objetivo es conseguir una masa espesa pero suave.

3 Horneado

Verté la mezcla en los moldes antiadherentes.

Llevá a cocción a un horno con temperatura de 180 °C.

La mejor señal para saber cuándo están listas sucede al presionar ligeramente la superficie; esta se siente firme y elástica.

4 Presentanción final

Retirá el molde del horno y dejá que las roscas reposen hasta que queden frías.

Desmoldar.

Colocalas sobre una rejilla metálica y, opcionalmente podés bañarlas con chocolate blanco o glacé.

Receta roscas de limón al horno

Tiempo de cocción: 18 minutos.

Tiempo de elaboración total: 38 minutos.