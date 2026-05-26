Sin fritura ni harina: las donas de yogur y limón ideales para la merienda
Descubrí cómo hacer estos divertidos bollos dulces, que poseen una textura esponjosa y tienen un efecto saciante
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LA NACION
El otoño es la estación perfecta del año para darse aquellos gustos dulces. El frío y el clima lluvioso invitan a tentarse con delicias de todo tipo. Dentro de las opciones, se volvieron tendencia las roscas de yogur y limón, las cuales presentan una textura esponjosa, aireada y con un sabor fresco. Aprendé cómo hacerlas en simples pasos y sin fritura. ¡Manos a la obra!
Roscas de yogur y limón
Ingredientes:
- 3 huevos.
- 30 ml de jugo de limón.
- 30 ml de aceite de oliva virgen extra.
- Ralladura de 1 limón.
- 50 gramos de edulcorante, al gusto.
- 125 ml de yogur natural sin azúcar.
- 80 g de harina de avena integral.
- 60 g de harina de almendra.
- 8 g de polvo de hornear.
Paso a paso:
1
Integrar los ingredientes líquidos
- En un bol, mezclar los huevos, el jugo de limón y la ralladura, el aceite, el edulcorante y el yogur.
- Podés ayudarte de un batidor para que se homogeneice todo mejor.
2
Integrar los sólidos
- Incorporá poco a poco la harina de avena integral, la almendra molida y el polvo de hornear.
- Batí de forma contante para que no se formen los grumos.
- El objetivo es conseguir una masa espesa pero suave.
3
Horneado
- Verté la mezcla en los moldes antiadherentes.
- Llevá a cocción a un horno con temperatura de 180 °C.
- La mejor señal para saber cuándo están listas sucede al presionar ligeramente la superficie; esta se siente firme y elástica.
4
Presentanción final
- Retirá el molde del horno y dejá que las roscas reposen hasta que queden frías.
- Desmoldar.
- Colocalas sobre una rejilla metálica y, opcionalmente podés bañarlas con chocolate blanco o glacé.
Tiempo de cocción: 18 minutos.
Tiempo de elaboración total: 38 minutos.
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