Sin horno y listo en 30 minutos: cómo hacer cerdo con peras y parecer un chef profesional

Si pensás en recibir invitados a tu casa y no tenés idea con qué sorprenderlos, tal vez el plato de cerdo con peras puede ser una de las opciones acertadas para conquistar el paladar de ellos. Esta receta es fácil y requiere de pocos ingredientes. Enterate de cómo prepararla en simples pasos y quedar como un chef profesional sin serlo.

Lomo de cerdo con peras y vino, un plato ideal para sorprender a tus invitados (Fuente: iStock - geckophotos)

Cena de reyes: cerdo con peras, un manjar imposible de resistirse

Ingredientes:

2 lomitos de cerdo.

Sal y pimienta a gusto.

2 cucharadas de azúcar.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cebolla mediana.

4 cucharadas de vino.

4 peras.

1 limón.

Paso a paso:

Desgrasar los lomitos de cerdo y maceralos con sal, pimienta, el jugo del limón y el azúcar. Cuanto más tiempo, más quedará el sabor impregnado.

En una cacerola colocá el aceite de oliva y la cebolla picada en cubos pequeños. Calentar.

Luego colocar los lomitos sobre la cebolla.

Esperá a que se dore la superficie. Volcar el vino y poner el fuego de la hornalla en temperatura media.

Añadí las peras cortadas en rodajas, deben estar bien firmes, peladas y sin centro.

Cocinar hasta que los lomitos queden tiernos.

Servir en rodajas.

Receta de cerdo con peras

Tiempo de cocción: 30 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

Tips adicionales:

Si no te gusta la mezcla agridulce, podés quitar el azúcar .

. Otra variante de las peras son las uvas, una combinación perfecta para comer con cerdo.