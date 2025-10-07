Sin horno y listo en 30 minutos: cómo hacer cerdo con peras y parecer un chef profesional
Esta receta posee pocos ingredientes y puede ser una opción deliciosa para que sorprendas a tus invitados; seguí el paso a paso
Si pensás en recibir invitados a tu casa y no tenés idea con qué sorprenderlos, tal vez el plato de cerdo con peras puede ser una de las opciones acertadas para conquistar el paladar de ellos. Esta receta es fácil y requiere de pocos ingredientes. Enterate de cómo prepararla en simples pasos y quedar como un chef profesional sin serlo.
Cena de reyes: cerdo con peras, un manjar imposible de resistirse
Ingredientes:
- 2 lomitos de cerdo.
- Sal y pimienta a gusto.
- 2 cucharadas de azúcar.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 cebolla mediana.
- 4 cucharadas de vino.
- 4 peras.
- 1 limón.
Paso a paso:
- Desgrasar los lomitos de cerdo y maceralos con sal, pimienta, el jugo del limón y el azúcar. Cuanto más tiempo, más quedará el sabor impregnado.
- En una cacerola colocá el aceite de oliva y la cebolla picada en cubos pequeños. Calentar.
- Luego colocar los lomitos sobre la cebolla.
- Esperá a que se dore la superficie. Volcar el vino y poner el fuego de la hornalla en temperatura media.
- Añadí las peras cortadas en rodajas, deben estar bien firmes, peladas y sin centro.
- Cocinar hasta que los lomitos queden tiernos.
- Servir en rodajas.
Tiempo de cocción: 30 minutos aproximadamente.
Tiempo de preparación total: 50 minutos.
Tips adicionales:
- Si no te gusta la mezcla agridulce, podés quitar el azúcar.
- Otra variante de las peras son las uvas, una combinación perfecta para comer con cerdo.
