Almuerzo exprés: las croquetas de papas y queso irresistibles para un almuerzo abundante

La papa y el queso fundido son buenos aliados de la cocina. Su fácil combinación y sabor asombroso tiene a varios adeptos detrás y que a menudo buscan nuevas recetas para unificarlos. Si te considerás un amante de este dúo excepcional, deberías replicar un tipo de croquetas irresistibles, que quedan listas en pocos minutos y sirven para sacar del apuro a cualquier trabajador ajetreado.

Para acompañar las croquetas de papa y queso podés hacer una salsa a tu gusto (Fuente: Pexels)

Snack crocante de papas, queso y hongos

Ingredientes:

1 kg de papas peladas y cortadas.

50 g de queso sardo rallado.

100 g de champiñones fileteados (opcional, para dar un toque distinto).

150 g de queso mozzarella.

100 g de harina.

4 huevos.

200 g de pan rallado.

Sal y pimienta a gusto.

Aceite para freír.

Paso a paso:

Hervir las papas hasta que queden bien blandas. Luego colar y preparar un puré tradicional. Esperá a que se enfríe.

Transcurrido los minutos, añadí el queso rallado, 2 huevos, la sal y la pimienta. Revolver.

En una sartén sofreír los hongos con aceite hasta que estén dorados.

Una vez listos, mezclarlos al puré.

Dividir el puré en 24 porciones iguales y darle forma de croqueta.

y darle forma de croqueta. Batir los 2 huevos restantes.

Rellenar con un cubito de mozzarella, cerrar bien. Pasar la croqueta por harina y luego por el huevo batido. Rebozar en pan rallado.

Freír en aceite o colocar las croquetas en el horno para una versión más saludable.

Cómo hacer las croquetas de papas y queso

Tiempo de cocción: 5 minutos por croqueta en aceite. 20 minutos en horno a 180° C.

Tiempo de preparación total aproximada: 1 hora y 20 minutos.