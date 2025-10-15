Almuerzo exprés: las croquetas de papas y queso irresistibles para un almuerzo abundante
Seguí el paso a paso de esta receta perfecta para aquellas personas que aman comer mozzarella fundida en combinación con un empanado crocante
- 2 minutos de lectura'
La papa y el queso fundido son buenos aliados de la cocina. Su fácil combinación y sabor asombroso tiene a varios adeptos detrás y que a menudo buscan nuevas recetas para unificarlos. Si te considerás un amante de este dúo excepcional, deberías replicar un tipo de croquetas irresistibles, que quedan listas en pocos minutos y sirven para sacar del apuro a cualquier trabajador ajetreado.
Snack crocante de papas, queso y hongos
Ingredientes:
- 1 kg de papas peladas y cortadas.
- 50 g de queso sardo rallado.
- 100 g de champiñones fileteados (opcional, para dar un toque distinto).
- 150 g de queso mozzarella.
- 100 g de harina.
- 4 huevos.
- 200 g de pan rallado.
- Sal y pimienta a gusto.
- Aceite para freír.
Paso a paso:
- Hervir las papas hasta que queden bien blandas. Luego colar y preparar un puré tradicional. Esperá a que se enfríe.
- Transcurrido los minutos, añadí el queso rallado, 2 huevos, la sal y la pimienta. Revolver.
- En una sartén sofreír los hongos con aceite hasta que estén dorados.
- Una vez listos, mezclarlos al puré.
- Dividir el puré en 24 porciones iguales y darle forma de croqueta.
- Batir los 2 huevos restantes.
- Rellenar con un cubito de mozzarella, cerrar bien. Pasar la croqueta por harina y luego por el huevo batido. Rebozar en pan rallado.
- Freír en aceite o colocar las croquetas en el horno para una versión más saludable.
Tiempo de cocción: 5 minutos por croqueta en aceite. 20 minutos en horno a 180° C.
Tiempo de preparación total aproximada: 1 hora y 20 minutos.
