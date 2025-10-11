El truco para hacer papas crujientes y doradas en la air fryer

Antes de la llegada de la air fryer lograr que las papas queden doradas y crujientes era todo un desafío, ya que se requería tiempo para estar al tanto de la cocción y, sobre todo, un horno que funcionara muy bien. Con este nuevo electrodoméstico, la tarea de cocinar se volvió más rápida y sencilla. Sin embargo, existen algunos trucos que pueden ayudar a que las papas queden en su punto justo sin inconvenientes.

Todos los alimentos que son preparados en la freidora de aire contienen un menor contenido de grasas saturadas y calorías, por lo que es perfecta para cocinar papas (Foto: FreeP¡CK)

En primer lugar, los cocineros recomiendan utilizar papas harinosas, como la variedad russet, ya que tienen un mayor contenido de almidón y menos agua, lo que garantiza una piel crocante y un interior aireado. Antes de colocarlas en la freidora de aire conviene lavarlas muy bien, secarlas a fondo para eliminar toda humedad superficial y pincharlas con un tenedor varias veces para que el vapor pueda escapar durante la cocción. Luego se recomienda colocarles una fina capa de aceite y sal gruesa, que ayuda a que queden más doradas y sabrosas. Un detalle importante es no envolverlas en papel aluminio, ya que esto atrapa la humedad y evita que la piel quede crujiente.

Cómo cocinar papas en la air fryer

La temperatura ideal para cocinarlas es de entre 200 y 205 °C. Para papas medianas, el tiempo estimado va de 40 a 45 minutos, mientras que las grandes pueden requerir entre 45 y 60 minutos. A mitad de cocción es clave girarlas para asegurar un dorado parejo. No es indispensable precalentar la air fryer, aunque si el modelo es más básico, hacerlo durante unos minutos puede mejorar el resultado final. Una vez listas, conviene dejarlas reposar algunos minutos fuera del aparato, ya que esto permite que el vapor interior se distribuya de forma pareja y logre una textura interna más tierna y esponjosa sin perder el crocante exterior.