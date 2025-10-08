Para después del gimnasio: el bocadito de polenta hipernutritivo para recuperar energías

Es posible que después de hacer deporte sientas hambre y eso se debe al gasto constante de energía. Hay quienes consumen frutas y otros barritas de cereal, con el propósito de reincorporar los nutrientes perdidos. Por fuera de esa correcta dieta existe una variante igual de saludable y capaz de aportar aquello que el cuerpo necesita para estabilizarse.

Se trata de los bocaditos de polenta, los mismos están hechos con ingredientes esenciales que de seguro disponés en tu casa. Prestá atención al paso a paso y obtené esta comida que rinde cuatro porciones.

Los bocaditos de polenta son ricos en nutrientes y solo demandan 30 minutos de preparación con ingredientes disponibles en tu cocina (Fuente: Voces críticas)

Para recuperar energía: los bocaditos de polenta para después del gimnasio

Ingredientes:

1 cebolla mediana.

1 cucharadita de aceite.

200 cc de leche entera.

250 cc de agua.

1/2 cucharadita de sal.

150 g de polenta.

4 cucharadas de queso rallado.

Aceite c/n.

Harina c/n.

Paso a paso:

Pelar y picar la cebolla. Sofreír en aceite.

Mientras, en un recipiente, colocar la leche, el agua, la sal y la cebolla caramelizada (cuando esté lista). Llevar la mezcla a fuego medio hasta que hierva.

Agregá la polenta y revolvé con una cuchara de madera. Nunca dejar de revolver. Cuando todo quede bien integrado cocinar unos minutos más y luego retirar del fuego.

Añadí el queso rallado. Integrar.

Pincelá una fuente para horno con aceite o agua y volcá encima la polenta. Dejar enfriar.

Cortar en cuadraditos, rebozar por harina y cocinar en el horno hasta que queden doradas. (También pueden freírse).

Palitos de polenta para después del gimnasio

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación: 30 minutos.