LA NACION

Para después del gimnasio: el bocadito de polenta hipernutritivo para recuperar energías

Incorporá en tu dieta diaria este alimento después de hacer ejercicio, es rico en vitaminas y minerales que aseguran una recomposición corporal rápida

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Descubrí cómo hacer los bocaditos o bastones de polenta ideales para comer después del gimnasio
Descubrí cómo hacer los bocaditos o bastones de polenta ideales para comer después del gimnasio(Fuente: Imagen creada con ChatGPT)

Es posible que después de hacer deporte sientas hambre y eso se debe al gasto constante de energía. Hay quienes consumen frutas y otros barritas de cereal, con el propósito de reincorporar los nutrientes perdidos. Por fuera de esa correcta dieta existe una variante igual de saludable y capaz de aportar aquello que el cuerpo necesita para estabilizarse.

Se trata de los bocaditos de polenta, los mismos están hechos con ingredientes esenciales que de seguro disponés en tu casa. Prestá atención al paso a paso y obtené esta comida que rinde cuatro porciones.

Los bocaditos de polenta son ricos en nutrientes y solo demandan 30 minutos de preparación con ingredientes disponibles en tu cocina
Los bocaditos de polenta son ricos en nutrientes y solo demandan 30 minutos de preparación con ingredientes disponibles en tu cocina(Fuente: Voces críticas)

Para recuperar energía: los bocaditos de polenta para después del gimnasio

Ingredientes:

  • 1 cebolla mediana.
  • 1 cucharadita de aceite.
  • 200 cc de leche entera.
  • 250 cc de agua.
  • 1/2 cucharadita de sal.
  • 150 g de polenta.
  • 4 cucharadas de queso rallado.
  • Aceite c/n.
  • Harina c/n.

Paso a paso:

  • Pelar y picar la cebolla. Sofreír en aceite.
  • Mientras, en un recipiente, colocar la leche, el agua, la sal y la cebolla caramelizada (cuando esté lista). Llevar la mezcla a fuego medio hasta que hierva.
  • Agregá la polenta y revolvé con una cuchara de madera. Nunca dejar de revolver. Cuando todo quede bien integrado cocinar unos minutos más y luego retirar del fuego.
  • Añadí el queso rallado. Integrar.
  • Pincelá una fuente para horno con aceite o agua y volcá encima la polenta. Dejar enfriar.
  • Cortar en cuadraditos, rebozar por harina y cocinar en el horno hasta que queden doradas. (También pueden freírse).
Palitos de polenta para después del gimnasio
Palitos de polenta para después del gimnasio

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación: 30 minutos.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Aprendé cómo hacer la tarta de pistacho sin amasado que es furor en las redes sociales
    1

    Adiós amasado: cómo hacer la tarta de pistacho casera que es furor en las redes

  2. Cómo hacer milanesas rellenas en simples pasos y sin pan rallado
    2

    Para principiantes: cómo hacer milanesas de carne rellenas sin pan rallado

  3. Solución para el almuerzo: cómo hacer un sándwich bajo en calorías con pan de espinaca
    3

    El sándwich ligero y bajo en calorías con pan de espinaca ideal para el almuerzo

  4. Un clásico de la abuela: cómo hacer la pasta del domingo sin cometer errores
    4

    La pasta del domingo: cómo hacer el clásico de la abuela sin cometer errores

Cargando banners ...