Cómo preparar queso cottage casero en seis simples pasos

El queso cottage casero es una opción ideal para quienes buscan una receta fácil, económica y saludable, sin dejar de lado el aporte de proteína. Este tipo de queso fresco se prepara con pocos ingredientes y en poco tiempo, lo que lo convierte en una alternativa perfecta para incorporar a desayunos, meriendas o comidas ligeras. Además, es una excelente fuente de proteínas de alta calidad.

Según un estudio publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, el queso cottage contiene entre 11 y 13.8 gramos de proteína por cada 100 gramos, con bajo contenido de grasa y colesterol, lo que lo hace ideal para quienes siguen una alimentación equilibrada o enfocada en el cuidado del peso.

Incluir queso cottage casero en la alimentación diaria es una forma efectiva de aumentar el consumo de proteína de manera natural. Su perfil proteico lo convierte en un aliado en planes de alimentación orientados a ganar masa muscular, mejorar el rendimiento físico o simplemente mantener una dieta balanceada. Al ser una receta que se puede preparar en casa, es posible adaptarla a diferentes necesidades nutricionales sin perder sus beneficios.

Este queso puede servir para untar en gran cantidad de comidas (Foto: FreeP¡CK)

Beneficios del queso cottage casero

El queso cottage casero no solo es fácil de preparar, sino que también ofrece un perfil nutricional muy completo. Su alto contenido de proteína lo convierte en una excelente opción para quienes desean cuidar su salud sin complicarse en la cocina. Además, al elaborarlo en casa, se evitan aditivos innecesarios y se garantiza un producto más fresco y natural.

Principales beneficios del queso cottage casero:

Aporta proteína completa de alta calidad

completa de alta calidad Es bajo en grasa y en colesterol

y en Favorece la saciedad y ayuda en el control del apetito

y ayuda en el control del apetito Ideal para dietas fitness, equilibradas o de pérdida de peso

Se adapta fácilmente a preparaciones dulces o saladas

Cómo preparar queso cottage casero: receta sencilla y rápida

Preparar queso cottage en casa es un proceso simple que requiere pocos ingredientes y pasos fáciles de seguir. Esta receta casera garantiza un producto fresco, nutritivo y con alto contenido proteico, ideal para complementar cualquier dieta saludable.

¿Cómo preparar el mejo queso cottage?

Ingredientes necesarios

1 litro de leche fresca (entera o descremada)

2 cucharadas de vinagre blanco o jugo de limón

Una pizca de sal (opcional)

Pasos para la preparación

Calentar la leche a fuego medio hasta que esté casi a punto de hervir.

Retirar del fuego y añadir el vinagre o jugo de limón mientras se mezcla suavemente para que la leche comience a cuajar.

Dejar reposar unos 10-15 minutos hasta que se formen los grumos y se separe el suero.

Colar la mezcla con una tela fina o colador para separar el cuajo.

Presionar ligeramente para eliminar el exceso de líquido y añadir sal al gusto.

Refrigerar durante al menos una hora antes de consumir para mejorar la textura.

Por María Luisa Álvarez Mejia