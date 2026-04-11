Budín de naranja y yogur sin harina ni azúcar: la opción ideal para una merienda liviana

¿Buscás una opción saludable para el desayuno o la merienda, pero no querés renunciar a lo dulce? Este budín de naranja y yogur es la respuesta. Al prescindir de la harina y el azúcar, se convierte en una alternativa nutritiva y fácil de preparar que rompe con la idea de que lo sano es aburrido. Con solo unos pocos pasos, vas a lograr un postre suave, húmedo y cítrico, ideal para acompañar con unos mates o un café recién hecho.

Se trata de una preparación sencilla y súper saludable (Foto: IA)

Cómo hacer budín de naranja y yogur

Esta receta es tan sencilla que se va a convertir en tu básico de todas las semanas. Tomá nota de lo que necesitás:

Ingredientes

Naranjas: 2 unidades (jugo y ralladura).

2 unidades (jugo y ralladura). Huevos: 2 unidades.

2 unidades. Yogur natural: 1 taza.

1 taza. Avena: 1 taza (podés usarla instantánea o procesada para una textura más fina).

1 taza (podés usarla instantánea o procesada para una textura más fina). Endulzante: 1/2 taza de miel o el equivalente en stevia.

1/2 taza de miel o el equivalente en stevia. Polvo de hornear: 1 cucharadita.

1 cucharadita. Esencia de vainilla: 1 cucharadita (opcional).

Paso a paso

Preparación inicial : precalentá el horno a 180°C . Exprimí las naranjas y rallá la cáscara (evitá la parte blanca para que no amargue).

: precalentá el horno a . Exprimí las naranjas y rallá la cáscara (evitá la parte blanca para que no amargue). La base : en un bowl, batí los huevos con el endulzante hasta que estén integrados.

: en un bowl, batí los huevos con el endulzante hasta que estén integrados. El sabor : agregá el yogur, el jugo y la ralladura. Mezclá bien.

: agregá el yogur, el jugo y la ralladura. Mezclá bien. Secos : incorporá la avena, el polvo de hornear y la vainilla. Mezclá hasta que no queden grumos.

: incorporá la avena, el polvo de hornear y la vainilla. Mezclá hasta que no queden grumos. Cocción : verté la mezcla en un molde previamente aceitado y llevalo al horno entre 35 y 40 minutos .

: verté la mezcla en un molde previamente aceitado y llevalo al horno entre . Final: dejá enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa.

Budín de naranja, el preferido de muchos

Tips para un resultado profesional

Textura “cloud” : si procesás la avena hasta que quede como harina, el budín saldrá mucho más aireado.

: si procesás la avena hasta que quede como harina, el budín saldrá mucho más aireado. Paciencia : no abras la puerta del horno antes de los 30 minutos; el choque de temperatura puede hacer que pierda altura.

: no abras la puerta del horno antes de los 30 minutos; el choque de temperatura puede hacer que pierda altura. Personalización: para una versión más golosa, sumale un puñado de chips de chocolate amargo o nueces picadas a la mezcla antes de hornear.

Se trata de un budín ideal para acompañar el mate (Foto ilustrativa: PEXELS)

Al no tener conservantes ni harinas refinadas, este budín es muy húmedo. Para que se mantenga perfecto:

En la heladera : guardalo en un recipiente hermético. Te va a durar hasta cuatro o cinco días . Al llevar yogur, el frío le sienta muy bien y hasta resalta el sabor cítrico.

: guardalo en un recipiente hermético. . Al llevar yogur, el frío le sienta muy bien y hasta resalta el sabor cítrico. En el freezer: podés cortarlo en rodajas, separarlas con papel film y congelarlas. ¡Es ideal para sacar una porción y ponerla directo en la tostadora!