Chau bizcochos: la receta de scones saludables para el mate que vas a amar
Descubrí cómo hacer este tipo de masas de origen escocés en pocos pasos y sin aportarle un exceso de calorías a tu cuerpo
Cuando llega el horario de la merienda siempre surge el gusto por comer algo de la amplia variedad de opciones argentinas, como las facturas, las palmeritas o los bizcochos; sin embargo, estas pueden aportar un exceso de calorías al cuerpo de forma no deseada. Por lo tanto, aprendé cómo hacer un tipo de scones saludables en pocos minutos y con ingredientes accesibles.
El origen de los scones se remonta a Escocia y su nombre se debe a The Stone of Destiny o La piedra del destino, que es famosa en ese país porque, según la leyenda, marcó siempre el camino de los escoceses. Esa historia inspiró a un joven pastelero refugiado en la Abadía de Scone a fabricar un tipo de panecillo dulce que comía de pequeño en su casa. Con el correr de los años y la oleada inmigratoria a la Argentina de los siglos XIX y XX, los británicos instalaron esa tradición culinaria aquí.
Scones saludables para la merienda
Ingredientes:
- 250 g de ricota.
- 200 g de harina de avena.
- 100 g de azúcar (puede ser moreno).
- 1 huevo.
- 50 g de manteca fría.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- Ralladura de un limón.
- Azúcar para espolvorear.
Paso a paso:
- Encendé el horno a 180° C y pincelá con aceite una bandeja.
- En un bowl mezclá el huevo, la ralladura de limón, la ricota y la azúcar.
- Agregá el polvo de hornear y la pizca de sal.
- Poco a poco incorporá la harina de avena. Formar una masa.
- Cuando el bollo esté listo, añadí la manteca cortada en cubitos y amasá hasta integrar.
- Dividí el bollo en fracciones pequeñas, del tamaño que tendrán los scones. Luego colocalos en la bandeja.
- Espolvoréa con azúcar y envialos al horno hasta que se doren.
- Retirar y servir en frío.
Tiempo de cocción: entre 15 y 20 minutos.
Tiempo de preparación: 35 minutos.
Tips adicionales:
- Los scones son ideales para compartir por la tarde con una taza de té o mate, ya que su masa se amalgama idealmente con estas infusiones.
