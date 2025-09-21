Chau bizcochos: la receta de scones saludables para el mate que vas a amar

Cuando llega el horario de la merienda siempre surge el gusto por comer algo de la amplia variedad de opciones argentinas, como las facturas, las palmeritas o los bizcochos; sin embargo, estas pueden aportar un exceso de calorías al cuerpo de forma no deseada. Por lo tanto, aprendé cómo hacer un tipo de scones saludables en pocos minutos y con ingredientes accesibles.

El origen de los scones se remonta a Escocia y su nombre se debe a The Stone of Destiny o La piedra del destino, que es famosa en ese país porque, según la leyenda, marcó siempre el camino de los escoceses. Esa historia inspiró a un joven pastelero refugiado en la Abadía de Scone a fabricar un tipo de panecillo dulce que comía de pequeño en su casa. Con el correr de los años y la oleada inmigratoria a la Argentina de los siglos XIX y XX, los británicos instalaron esa tradición culinaria aquí.

Los scones son de origen escocés y se volvieron una tradición en la Argentina por su sencillez en la preparación (Fuente: Pexels)

Scones saludables para la merienda

Ingredientes:

250 g de ricota.

200 g de harina de avena.

100 g de azúcar (puede ser moreno).

1 huevo.

50 g de manteca fría.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 pizca de sal.

Ralladura de un limón.

Azúcar para espolvorear.

Paso a paso:

Encendé el horno a 180° C y pincelá con aceite una bandeja.

En un bowl mezclá el huevo, la ralladura de limón, la ricota y la azúcar.

Agregá el polvo de hornear y la pizca de sal.

Poco a poco incorporá la harina de avena. Formar una masa.

Cuando el bollo esté listo, añadí la manteca cortada en cubitos y amasá hasta integrar.

Dividí el bollo en fracciones pequeñas, del tamaño que tendrán los scones. Luego colocalos en la bandeja.

Espolvoréa con azúcar y envialos al horno hasta que se doren.

Retirar y servir en frío.

Receta de scones saludables

Tiempo de cocción: entre 15 y 20 minutos.

Tiempo de preparación: 35 minutos.

Tips adicionales:

Los scones son ideales para compartir por la tarde con una taza de té o mate, ya que su masa se amalgama idealmente con estas infusiones.