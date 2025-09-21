LA NACION

Chau bizcochos: la receta de scones saludables para el mate que vas a amar

Descubrí cómo hacer este tipo de masas de origen escocés en pocos pasos y sin aportarle un exceso de calorías a tu cuerpo

Aprendé cómo hacer los scones saludables para evitar el exceso de hidratos de carbono
Cuando llega el horario de la merienda siempre surge el gusto por comer algo de la amplia variedad de opciones argentinas, como las facturas, las palmeritas o los bizcochos; sin embargo, estas pueden aportar un exceso de calorías al cuerpo de forma no deseada. Por lo tanto, aprendé cómo hacer un tipo de scones saludables en pocos minutos y con ingredientes accesibles.

El origen de los scones se remonta a Escocia y su nombre se debe a The Stone of Destiny o La piedra del destino, que es famosa en ese país porque, según la leyenda, marcó siempre el camino de los escoceses. Esa historia inspiró a un joven pastelero refugiado en la Abadía de Scone a fabricar un tipo de panecillo dulce que comía de pequeño en su casa. Con el correr de los años y la oleada inmigratoria a la Argentina de los siglos XIX y XX, los británicos instalaron esa tradición culinaria aquí.

Los scones son de origen escocés y se volvieron una tradición en la Argentina por su sencillez en la preparación
Scones saludables para la merienda

Ingredientes:

  • 250 g de ricota.
  • 200 g de harina de avena.
  • 100 g de azúcar (puede ser moreno).
  • 1 huevo.
  • 50 g de manteca fría.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • Ralladura de un limón.
  • Azúcar para espolvorear.

Paso a paso:

  • Encendé el horno a 180° C y pincelá con aceite una bandeja.
  • En un bowl mezclá el huevo, la ralladura de limón, la ricota y la azúcar.
  • Agregá el polvo de hornear y la pizca de sal.
  • Poco a poco incorporá la harina de avena. Formar una masa.
  • Cuando el bollo esté listo, añadí la manteca cortada en cubitos y amasá hasta integrar.
  • Dividí el bollo en fracciones pequeñas, del tamaño que tendrán los scones. Luego colocalos en la bandeja.
  • Espolvoréa con azúcar y envialos al horno hasta que se doren.
  • Retirar y servir en frío.
Receta de scones saludables
Tiempo de cocción: entre 15 y 20 minutos.

Tiempo de preparación: 35 minutos.

Tips adicionales:

  • Los scones son ideales para compartir por la tarde con una taza de té o mate, ya que su masa se amalgama idealmente con estas infusiones.
