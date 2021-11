Cinco recetas de buenos compañeros para el mate: bizcochitos, medialunas, cremonas y otros infaltables

El 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate en Argentina en homenaje al nacimiento del caudillo Andrés Guacurarí, conocido popularmente como “Andresito”, el único gobernador indígena de la historia argentina, que fomentó la producción y distribución de la yerba mate.

Esta costumbre de origen guaraní, adoptada por argentinos, uruguayos, paraguayos y gauchos brasileros, tiene muchos rituales incorporados a la tradición, que, por supuesto, varían entre los países, localidades y gustos personales. Uno de los rituales que se asocia al de tomar el mate, es acompañarlo con algo rico para comer entre cebada y cebada. En general son recetas de pastelería seca, muy sencillas, de pocos ingredientes y que están listas en pocos minutos. ¡A probarlas!

Receta de bizcochitos caseros de grasa

Bizcochitos y cuernitos de Las Delicias de Caballito Rodolfo Reich

También se los puede hacer de manteca o de margarina. Los bizcochitos caseros de grasa llevan agua, harina, sal y son especiales para servir con una ronda de mate. En pocos minutos de amasado y con un golpe de horno, de no más de 10 minutos ya están listos, así de fácil es la receta de bizcochitos caseros de grasa.

Receta de medialunas

Medialunas caseras

Estas medialunas caseras muy fáciles, riquísimas, casi no tienen que envidiarle nada a las de las mejores panaderías. Eso sí, son sencillas, para no pasar horas en la cocina. No llevan hojaldre ni manteca porque justamente estas medialunas son ricas y para darse el gusto de hacerlas en casa. La receta de medialunas caseras fácil lleva leche y miel.

Receta de cremona casera de autor

Constanza Rosman Producción Josefina Paz Videla

La cremona es una especie de pan con forma de flor o de estrella, aireado y crocante, es bastante fácil de hacer, quizá complica un poco darle su forma tan particular, nada que con un poco de práctica y manos en la masa no se logre en algún momento. La receta de cremona casera de autor es de Daniel Juarez, Chef ejecutivo del hotel NH 9 de Julio, increíble y deliciosa te permite hacerla en casa para la hora del mate. La cremona, los libritos y los cuernitos se hacen con la misma masa.

Receta de chipa

Chilas para el mate

Son pancitos de queso hechos con almidón de maíz, típicos de la cocina guaraní, es decir de la mesopotamia argentina y de Paraguay. Son ideales para hacer en cantidad y guardarlos en el freezer para que al momento de servir sólo se deben calentar con un golpe de horno. También se pueden freezar crudos y cocinarlos en el momento (10-15 minutos de horno a 190 grados) con esta receta de chipa.

Receta de tortas fritas criollas

Las reinas el mate, las tortas fritas

En el campo dicen: “Llueve, está para tortas fritas”. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, no? ¿De dónde sale la costumbre de preparar tortas fritas cuando llueve? Dicen que dicen que en la época de la colonia cuando llovía las mujeres salían a recoger ese agua que se suponía que era más pura y limpia. Una creencia bastante lógica para esos tiempos en que no había polución ni capa de ozono y en que tampoco era tan fácil abrir la canilla y obtener agua potable. Pero también puede ser que las ganas de comer este manjar tan sencillo de preparar, como son las tortas fritas, surgieran porque sí y que lo de la lluvia fuera una excusa nomás para ponerse a hacer esta receta de tortas fritas criollas para la hora del mate.