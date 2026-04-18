Chipá con maicena: la versión más rápida, fácil y liviana

Esta variante no solo es más económica y fácil de conseguir, sino que aporta una textura increíblemente suave y aireada; descubrí cómo hacerla

Chipá, el favorito de los que son del team salado (Foto: IA)

El chipá es, sin dudas, el que conquista a los amantes de lo salado. Aunque la receta tradicional se basa exclusivamente en fécula de mandioca, existe una alternativa que gana terreno en las cocinas hogareñas: el chipá con maicena. Esta variante no solo es más económica y fácil de conseguir, sino que aporta una textura increíblemente suave y aireada.

Si buscás un snack salado para acompañar el mate o el café, esta guía paso a paso te va a salvar la tarde.

El chipá de maicena se convirtió en una opción mucho más fácil para realizar en casaShutterstock

Ingredientes que necesitás

Para obtener una buena tanda de estos “bollitos” de queso, vas a necesitar:

  • Almidón de maíz (maicena): 250 g.
  • Fécula de mandioca: 250 g (el mix 50/50 asegura elasticidad).
  • Quesos: 300 g en total (se recomienda una mezcla de queso cáscara colorada y un sardo o reggianito para más sabor).
  • Huevos: 2 unidades.
  • Manteca pomada: 100 g.
  • Leche: 100 ml (cantidad necesaria según la humedad).
  • Sal y pimienta: a gusto.

Preparación paso a paso

  • El arenado: en un bol amplio, tamizá el almidón de maíz junto con la fécula de mandioca. Agregá la manteca a temperatura ambiente y trabajá con los dedos hasta formar un arenado fino.
  • El toque de sabor: incorporá los quesos rallados o cortados en cubitos muy pequeños. Sumá la sal (con moderación, ya que el queso aporta lo suyo) y los huevos.
  • La unión: agregá la leche de a poco mientras integrás con las manos. El secreto aquí es no amasar en exceso; solo se busca una masa homogénea que no se pegue a los dedos.
  • Formado y cocción: armá bolitas del tamaño de una nuez y colocalas en una placa para horno (no hace falta enmantecar demasiado por el contenido graso de la masa).
  • Horneado: llevá a un horno precalentado a 180°C por unos 15 a 20 minutos, o hasta que veas que la base está dorada y la superficie empieza a tomar color.
Esta preparación es ideal para cocinar con los chicos
Esta preparación es ideal para cocinar con los chicos(Fuente: Pexels)

Tip de experto: si querés un resultado más gourmet, podés agregarle una pizca de polvo de hornear para que queden aún más inflados, o un toque de orégano a la masa para aromatizar. Y ahora sí, ¡A disfrutar!

