La receta casera de los bombones Oreo sin harina
Replicá este bocadillo dulce en menos de 30 minutos y tentate con esta delicia ideal para compartir en familia o mientras mirás una película
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Los bombones Oreo son uno de los bocaditos dulces ideales para degustar en cualquier momento. En las redes sociales, su receta se volvió furor y cada vez más son los que se suman para replicarla, en particular por su sencillez y rapidez en la preparación. A continuación, aprendé la guía definitiva y disfrutá de esta tentación irresistible.
Receta de los bombones Oreo
Ingredientes:
- 2 paquetes galletitas Oreo de 230 g.
- 3 cucharadas de dulce de leche clásico.
- 150 g de chocolate cobertura.
Paso a paso:
1
Masa de bombón
- Con ayuda de un mixer triturá las galletitas en un bol.
- Cuando queden hechas polvo, añadí las cucharadas de dulce de leche.
- Formá bolitas iguales y dejalas sobre una placa forrada con papel manteca.
- Enviá al freezer por 20 minutos o hasta que estén consistentes.
2
Cobertura
- Fundí el chocolate a baño María o en el microondas. Recordá que si utilizás este último paso, lo debés hacer a potencia mínima y con intervalos de 1 minuto. Esto evita que se queme.
- Retirá las bolitas del freezer. Bañalas en el chocolate fundido y dejalas enfriar a temperatura ambiente o en la heladera.
- Servir cuando el chocolate esté duro.
Tiempo de elaboración total: 25 minutos.
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