La receta casera de los bombones Oreo sin harina

Los bombones Oreo son uno de los bocaditos dulces ideales para degustar en cualquier momento. En las redes sociales, su receta se volvió furor y cada vez más son los que se suman para replicarla, en particular por su sencillez y rapidez en la preparación. A continuación, aprendé la guía definitiva y disfrutá de esta tentación irresistible.

Los bombones de Oreo son un postre fácil y barato que podés replicar en cualquier momento (Fuente: Freepik)

Receta de los bombones Oreo

Ingredientes:

2 paquetes galletitas Oreo de 230 g.

3 cucharadas de dulce de leche clásico.

150 g de chocolate cobertura.

Paso a paso:

1 Masa de bombón

Con ayuda de un mixer triturá las galletitas en un bol.

Cuando queden hechas polvo, añadí las cucharadas de dulce de leche.

Formá bolitas iguales y dejalas sobre una placa forrada con papel manteca.

Enviá al freezer por 20 minutos o hasta que estén consistentes.

2 Cobertura

Fundí el chocolate a baño María o en el microondas. Recordá que si utilizás este último paso, lo debés hacer a potencia mínima y con intervalos de 1 minuto. Esto evita que se queme.

Retirá las bolitas del freezer. Bañalas en el chocolate fundido y dejalas enfriar a temperatura ambiente o en la heladera.

Servir cuando el chocolate esté duro.

Receta de bombones de Oreo

Tiempo de elaboración total: 25 minutos.