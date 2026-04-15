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La receta casera de los bombones Oreo sin harina

Replicá este bocadillo dulce en menos de 30 minutos y tentate con esta delicia ideal para compartir en familia o mientras mirás una película

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Cómo hacer los bombones Oreo
Cómo hacer los bombones Oreo(Fuente: Freepik)

Los bombones Oreo son uno de los bocaditos dulces ideales para degustar en cualquier momento. En las redes sociales, su receta se volvió furor y cada vez más son los que se suman para replicarla, en particular por su sencillez y rapidez en la preparación. A continuación, aprendé la guía definitiva y disfrutá de esta tentación irresistible.

Los bombones de Oreo son un postre fácil y barato que podés replicar en cualquier momento (Fuente: Freepik)
Los bombones de Oreo son un postre fácil y barato que podés replicar en cualquier momento (Fuente: Freepik)

Receta de los bombones Oreo

Ingredientes:

  • 2 paquetes galletitas Oreo de 230 g.
  • 3 cucharadas de dulce de leche clásico.
  • 150 g de chocolate cobertura.

Paso a paso:

1

Masa de bombón

  • Con ayuda de un mixer triturá las galletitas en un bol.
  • Cuando queden hechas polvo, añadí las cucharadas de dulce de leche.
  • Formá bolitas iguales y dejalas sobre una placa forrada con papel manteca.
  • Enviá al freezer por 20 minutos o hasta que estén consistentes.
2

Cobertura

  • Fundí el chocolate a baño María o en el microondas. Recordá que si utilizás este último paso, lo debés hacer a potencia mínima y con intervalos de 1 minuto. Esto evita que se queme.
  • Retirá las bolitas del freezer. Bañalas en el chocolate fundido y dejalas enfriar a temperatura ambiente o en la heladera.
  • Servir cuando el chocolate esté duro.
Receta de bombones de Oreo
Receta de bombones de Oreo

Tiempo de elaboración total: 25 minutos.

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