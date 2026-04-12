Torta invertida de naranja: la receta de un clásico para las tardes de otoño
Con pocos ingredientes y sin la necesidad de tener demasiado conocimiento en gastronomía, animate a preparar un bizcochuelo dulce, rico y práctico para compartir en familia
Las tardes soleadas de otoño son ideales para comer algo rico y qué mejor que un clásico argentino. La torta invertida de naranja es un manjar que muchos se dan el gusto de comer, en especial los fines de semana, por su simpleza a la hora de prepararla y sin que necesites demasiados elementos. Conocé la guía completa y replicala en tu casa.
Ingredientes:
Para la masa:
- 125 g de manteca pomada.
- 200 g de azúcar impalpable.
- 3 huevos.
- 230 g de harina 0000.
- 10 g de polvo de hornear.
- 50 g de leche.
- 20 g de semillas de amapola.
- Vainilla o ralladura c/n.
Para las naranjas:
- 300 gramos de azúcar.
- 300 cc de agua.
- 2 naranjas grandes.
- Clavo de olor/canela c/n (opcional).
Paso a paso:
1
Cocción de las naranjas
- En una olla, cociná con el agua y el azúcar las naranjas cortadas en rodajas iguales.
- Añadí canela y clavo de olor para darle un sabor más pronunciado.
- Cuando estén tiernas y a punto caramelo, apagar el fuego.
2
Para la masa
- En un bol batí los huevos enérgicamente junto con el azúcar.
- Añadí la manteca pomada y unificá todo hasta obtener una pasta cremosa.
- Agregá las semillas de amapola, la ralladura o esencia de vainilla y mezclá.
- Poco a poco incorporá los ingredientes secos: la harina y el polvo de hornear.
- Si es necesario, verté leche para que te quede una masa pastosa pero no líquida.
3
Para la torta
- Forrá con papel manteca la base de la tortera. Este es el paso fundamental para que no se pegue y luego de la cocción salga bien.
- Distribuí las rodajas de naranja.
- Verté la mezcla de torta.
- Hornear en un horno a 160 °C.
- Corroborar con un palillo o cuchillo que no esté cruda y retirar.
Tiempo de cocción: una hora.
Tiempo de elaboración total: una hora y 15 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
