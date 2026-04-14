Ni crema ni azúcar: receta del helado de banana split con tres ingredientes

Los argentinos se consideran amantes del helado. No importa la estación del año que se transite, es una buena opción de postre que siempre viene bien en las reuniones de amigos o familiares. Si estás próximo a una cena importante, descubrí cómo hacer tu propia crema helada de sabor banana split con solo tres ingredientes y sin la necesidad de gastar de más.

El helado de banana split es sencillo de hacer con bananas pasadas y dulce de leche (Fuente: Freepik)

Helado de banana split casero

Ingredientes:

Versión simple

3 bananas pasadas.

3 cucharadas de leche en polvo.

Sabor banana split

100 g de chocolate triturado.

3 cucharadas de dulce de leche.

Paso a paso:

1 Preparación de la crema

En una licuadora colocá las bananas pasadas y congeladas.

Agregá tres cucharadas de leche en polvo.

Licuá hasta que se forme una crema pastosa.

2 Armado del banana split

Antes de llevarlo al freezer, añadí los trozos de chocolate y las cucharadas de dulce de leche.

Mezclá bien.

Conservá en el freezer y consumir cuando esté más consistente la crema.

Helado de banana split

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de conservación en el freezer: 30 minutos.