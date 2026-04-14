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Ni crema ni azúcar: receta del helado de banana split con tres ingredientes

Decile adiós a las heladerías y creá tu propia crema helada con productos naturales y sin la necesidad de gastar demasiado dinero; resolvé un postre fácil en pocos minutos

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Cómo hacer el helado de banana split con dos ingredientes
Cómo hacer el helado de banana split con dos ingredientes(Fuente: Freepik)

Los argentinos se consideran amantes del helado. No importa la estación del año que se transite, es una buena opción de postre que siempre viene bien en las reuniones de amigos o familiares. Si estás próximo a una cena importante, descubrí cómo hacer tu propia crema helada de sabor banana split con solo tres ingredientes y sin la necesidad de gastar de más.

El helado de banana split es sencillo de hacer con bananas pasadas y dulce de leche (Fuente: Freepik)
El helado de banana split es sencillo de hacer con bananas pasadas y dulce de leche (Fuente: Freepik)

Helado de banana split casero

Ingredientes:

Versión simple

  • 3 bananas pasadas.
  • 3 cucharadas de leche en polvo.

Sabor banana split

  • 100 g de chocolate triturado.
  • 3 cucharadas de dulce de leche.

Paso a paso:

1

Preparación de la crema

  • En una licuadora colocá las bananas pasadas y congeladas.
  • Agregá tres cucharadas de leche en polvo.
  • Licuá hasta que se forme una crema pastosa.
2

Armado del banana split

  • Antes de llevarlo al freezer, añadí los trozos de chocolate y las cucharadas de dulce de leche.
  • Mezclá bien.
  • Conservá en el freezer y consumir cuando esté más consistente la crema.
Helado de banana split
Helado de banana split

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de conservación en el freezer: 30 minutos.

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