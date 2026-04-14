Ni crema ni azúcar: receta del helado de banana split con tres ingredientes
Decile adiós a las heladerías y creá tu propia crema helada con productos naturales y sin la necesidad de gastar demasiado dinero; resolvé un postre fácil en pocos minutos
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Los argentinos se consideran amantes del helado. No importa la estación del año que se transite, es una buena opción de postre que siempre viene bien en las reuniones de amigos o familiares. Si estás próximo a una cena importante, descubrí cómo hacer tu propia crema helada de sabor banana split con solo tres ingredientes y sin la necesidad de gastar de más.
Helado de banana split casero
Ingredientes:
Versión simple
- 3 bananas pasadas.
- 3 cucharadas de leche en polvo.
Sabor banana split
- 100 g de chocolate triturado.
- 3 cucharadas de dulce de leche.
Paso a paso:
1
Preparación de la crema
- En una licuadora colocá las bananas pasadas y congeladas.
- Agregá tres cucharadas de leche en polvo.
- Licuá hasta que se forme una crema pastosa.
2
Armado del banana split
- Antes de llevarlo al freezer, añadí los trozos de chocolate y las cucharadas de dulce de leche.
- Mezclá bien.
- Conservá en el freezer y consumir cuando esté más consistente la crema.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tiempo de conservación en el freezer: 30 minutos.
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