Cómo hacer la tradicional Vauquita en casa y con dos ingredientes

El bocadito de dulce de leche, que se hizo famoso en el siglo XX como una golosina más que los chicos llevaban al colegio, ganó popularidad y conquistó varios paladares. Hasta hoy en día es uno de los preferidos por su sabor inigualable. Gracias a sus ingredientes económicos y accesibles vos también podés replicar la receta en casa. Aprendé cómo y reviví tu infancia.

Los bocaditos de dulce de leche o Vauquitas son ideales para endulzar cualquier momento del día y solo requiere de dos ingredientes (Fuente: Imagen creada con ChatGPT)

Vauquitas caseras, la receta tradicional de un dulce bien argentino

Ingredientes:

500 g de dulce de leche repostero.

500 g de azúcar impalpable.

Azúcar impalpable para espolvorear.

Paso a paso:

En un bowl mezclar enérgicamente el dulce de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una masa homogénea.

Sobre una fuente forrada con papel manteca volcar la preparación y esparcirla de forma equilibrada. Corroborar que el grosor sea el mismo en cada lateral.

Espolvorear con azúcar impalpable y dejar sin tapar en un lugar seco y con algo de calor para que se forme una corteza por fuera.

Transcurridos 20 minutos cortar en formas rectangulares y servir.

Cómo hacer vauquitas caseras

Tiempo de preparación total: 30 minutos.

Tips adicionales:

Esta receta rinde 30 porciones.

Podés congelar la preparación y comer los bocaditos bien fríos.