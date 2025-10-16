Cómo hacer la tradicional Vauquita en casa y con dos ingredientes
Este bocadito popular de las infancias del siglo pasado todavía conserva varios adeptos en sus filas; aprendé cómo hacerlos en casa sin gastar mucho dinero
LA NACION
El bocadito de dulce de leche, que se hizo famoso en el siglo XX como una golosina más que los chicos llevaban al colegio, ganó popularidad y conquistó varios paladares. Hasta hoy en día es uno de los preferidos por su sabor inigualable. Gracias a sus ingredientes económicos y accesibles vos también podés replicar la receta en casa. Aprendé cómo y reviví tu infancia.
Vauquitas caseras, la receta tradicional de un dulce bien argentino
Ingredientes:
- 500 g de dulce de leche repostero.
- 500 g de azúcar impalpable.
- Azúcar impalpable para espolvorear.
Paso a paso:
- En un bowl mezclar enérgicamente el dulce de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una masa homogénea.
- Sobre una fuente forrada con papel manteca volcar la preparación y esparcirla de forma equilibrada. Corroborar que el grosor sea el mismo en cada lateral.
- Espolvorear con azúcar impalpable y dejar sin tapar en un lugar seco y con algo de calor para que se forme una corteza por fuera.
- Transcurridos 20 minutos cortar en formas rectangulares y servir.
Tiempo de preparación total: 30 minutos.
Tips adicionales:
- Esta receta rinde 30 porciones.
- Podés congelar la preparación y comer los bocaditos bien fríos.
