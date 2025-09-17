Las masas danesas se hicieron populares en el mundo durante el siglo XX, cuando su venta se expandió y llegó a los mercados de diferentes países por fuera de Europa. Al tratarse de un producto en caja de metal o lata, llamó la atención de los consumidores y en especial en la Argentina, donde se adoptó la costumbre de utilizar esos empaques como costureros.

Su receta puede parecer difícil, pero existe una versión que podés replicar en tu casa con ingredientes comunes y obtener el mismo resultado. Aprendé el paso a paso de estas masas y reviví el pasado de tu niñez.

Las típicas galletitas de manteca danesas (foto ilustrativa) Facebook Royal Dansk

Galletitas tradicionales danesas en casa

Ingredientes:

200 g de harina 0000.

100 g de manteca pomada.

60 g de azúcar impalpable.

1 yema de huevo.

30 g de clara de huevo (entre una y dos unidades).

1 cucharadita de fécula de maíz.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso:

Precalentá el horno a 180° C . Repasá una bandeja con manteca para evitar que las masas danesas se peguen.

. Repasá una bandeja con manteca para evitar que las masas danesas se peguen. Batí en un bowl la manteca pomada con la azúcar hasta obtener una crema aireada. Después añadí la esencia de vainilla, la yema y la clara.

Incorporá a la masa poco a poco la harina y la fécula de maíz. Formá una masa densa y homogénea.

Si tenés una manga con un pico en forma de estrella, colocá la preparación en ella y sobre la bandeja armá las galletitas. Si no poseés manga, utilizá dos cucharas de té y hacé la figura que más te guste.

Dejá descansar la preparación en la heladera por cinco minutos .

. Retirá y cociná en el horno hasta que las galletitas estén doradas en la superficie.

Receta de galletitas danesas caseras

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 30 minutos.

Tips adicionales:

Esta receta es ideal para acompañar en una tarde con leche chocolatada. A la preparación podés añadirle cacao amargo y obtener un resultado diferente.

Más información sobre las masas danesas:

En 1966 la empresa Royal Dansk empezó a comercializar su versión, ya conocida en Dinamarca, en una lata azul, que más tarde conquisto el paladar de muchos. La receta tiene más de un siglo de antigüedad y es una de las referencias gastronómicas del país escandinavo.