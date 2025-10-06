LA NACION

El sándwich ligero y bajo en calorías con pan de espinaca ideal para el almuerzo

Aprendé cómo podés hacer en pocos minutos este simple panificado sin necesidad de utilizar demasiados ingredientes; descubrí la receta completa en la nota

Cómo preparar el pan de espinaca para hacer un sándwich ligero y saludable
En el mundo existen diferentes maneras de hacer pan. Es una de las comidas universales y que acompañó al ser humano desde hace milenios. En la actualidad aparecieron recetas saludables y que evitan el trigo ultraprocesado, con el propósito de contribuir al funcionamiento del intestino. En esta oportunidad te presentamos el pan de espinaca, que es ideal para solucionar tus almuerzos diarios y con el que podés preparar un ligero sándwich.

El pan de espinaca se cocina en pocos minutos y con él podés obtener un almuerzo rápido y sin complicaciones
Solución rápida: pan de espinaca en cuatro pasos

Ingredientes:

  • 1 puñado de espinaca picada y hervida.
  • 1 cucharada de yogur natural.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 1 cucharada de harina de avena, almendras o a elección.
  • 1 huevo.

Paso a paso:

  • En un bowl colocá la espinaca cocida y picada. Rompé un huevo encima y condimentá. Añadí el polvo para hornear, el yogur y la harina.
  • Mezclá todo hasta homogeneizar y luego volcá la preparación en un molde de budinera.
  • Llevá al horno a una temperatura de 180° C y cociná por 15 minutos.
  • Una vez que la masa esté hecha, desmoldá, cortá por la mitad y prepará el sándwich con una feta de queso a elección, una rodaja de tomate, un chorrito de aceite de oliva, una feta de jamón y palta. (Rinde una porción).
Pan de espinaca ideal para tu sándwich del mediodía
Tiempo de cocción: entre 15 y 18 minutos, según el horno.

Tiempo de preparación: 25 minutos aproximadamente.

