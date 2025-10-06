El sándwich ligero y bajo en calorías con pan de espinaca ideal para el almuerzo
Aprendé cómo podés hacer en pocos minutos este simple panificado sin necesidad de utilizar demasiados ingredientes; descubrí la receta completa en la nota
En el mundo existen diferentes maneras de hacer pan. Es una de las comidas universales y que acompañó al ser humano desde hace milenios. En la actualidad aparecieron recetas saludables y que evitan el trigo ultraprocesado, con el propósito de contribuir al funcionamiento del intestino. En esta oportunidad te presentamos el pan de espinaca, que es ideal para solucionar tus almuerzos diarios y con el que podés preparar un ligero sándwich.
Solución rápida: pan de espinaca en cuatro pasos
Ingredientes:
- 1 puñado de espinaca picada y hervida.
- 1 cucharada de yogur natural.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 cucharada de harina de avena, almendras o a elección.
- 1 huevo.
Paso a paso:
- En un bowl colocá la espinaca cocida y picada. Rompé un huevo encima y condimentá. Añadí el polvo para hornear, el yogur y la harina.
- Mezclá todo hasta homogeneizar y luego volcá la preparación en un molde de budinera.
- Llevá al horno a una temperatura de 180° C y cociná por 15 minutos.
- Una vez que la masa esté hecha, desmoldá, cortá por la mitad y prepará el sándwich con una feta de queso a elección, una rodaja de tomate, un chorrito de aceite de oliva, una feta de jamón y palta. (Rinde una porción).
Tiempo de cocción: entre 15 y 18 minutos, según el horno.
Tiempo de preparación: 25 minutos aproximadamente.
