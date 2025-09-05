Brownie exprés: sin chocolate y con cinco ingredientes que siempre tenés disponibles en tu cocina
Este postre es de los más populares y en las redes sociales hay diferentes formas de replicarlo; aprendé cómo hacerlo con un método saludable y más económico
El brownie nació en los Estados Unidos en el local Sears Roebuck en el año 1897. Esta cafetería ubicada en Boston le dio el nombre de esa ciudad, pero con el tiempo desapareció la referencia geográfica. En la actualidad, la receta se volvió popular y en las redes sociales existen múltiples maneras de replicarlo sin que el sabor auténtico se pierda. Enterate cómo hacer uno de forma saludable, sin chocolate ni manteca.
Brownie exprés para compartir con amigos
Ingredientes:
- 1 taza de harina 0000.
- 1 taza de cacao amargo.
- 1 taza de azúcar.
- 150 g de margarina pomada.
- 3 huevos.
Paso a paso:
- Encendé el horno a 180° C y enmantecá el molde para cocinar el brownie.
- En un bowl pisá la margarina hasta formar una crema. Colocá el azúcar y mezclá.
- Añadí de a un huevo y batí en el medio.
- Poco a poco incorporá el cacao amargo.
- Agregá la harina y añadí una cucharadita de polvo para hornear (esto ayudará a que el volumen del bizcocho aumente y no se apelmace).
- Volcá la mezcla en el molde y envialo al horno durante 35 minutos.
- Antes de retirar, controlar con un palillo de madera que esté cocido en el medio.
Tiempo de cocción: 35 minutos a fuego medio.
Tiempo de preparación total: 45 minutos.
