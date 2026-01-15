Receta matera infaltable: así se hacen los bizcochitos de queso con la técnica de la abuela y sin complejidades

Los bizcochitos salados son una tradición gauchesca que acompañan las mañanas y tardes argentinas desde hace décadas. Según las provincias puede variar su nombre, tamaño y sabor, pero nunca pierden la esencia. Dentro del amplio abanico existen los hechos con queso, los cuales son una tentadora opción para acompañar la merienda. Seguí el paso a paso acontinuación y aprendé cómo hacer esta receta con la técnica de las abuelas y sin perder demasiado tiempo.

Los bizcochitos de queso son ideales para acompañar el mate de la tarde por su sabor único y fáciles de hacer (Fuente: Imagen creada con Grok IA)

Bizcochos materos de queso: los infaltables de la tarde

Ingredientes:

350 g de harina 0000.

5 g de levadura fresca.

1 cucharadita de azúcar.

100 g de queso rallado.

1 cucharadita de sal.

120 g de margarina en estado pomada.

150 ml de agua.

Paso a paso:

1 Elaboración del bollo

Activar la levadura con agua tibia y la cucharadita de azúcar. Dejar reposar por 10 minutos.

En un bol mezclar la harina, la sal y el queso rallado.

Hacer un hueco en el medio y colocar la margarina pomada.

Integrar poco a poco y añadir la levadura activada. Si es necesario incorporar más agua tibia.

Amasar hasta crear un bollo liso.

Dejalo descansar por 30 minutos.

2 Creación de los bizcochos

Extendé la masa, doblada por la mitad y volvé a estirar. Repetí este proceso tres veces. Luego cortá los bizcochos. Colocalos en una bandeja previamente enharinada y enmantecada.

Cociná en el horno a 180 °C hasta que comiencen a dorar.

Receta de bizcochitos de queso

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de elaboración: 1 hora.