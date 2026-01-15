Receta matera infaltable: así se hacen los bizcochitos de queso con la técnica de la abuela y sin complejidades
Seguí el paso a paso del proceso culinario para obtener un rico tentempié para la merienda en el parque, casa o el trabajo
Los bizcochitos salados son una tradición gauchesca que acompañan las mañanas y tardes argentinas desde hace décadas. Según las provincias puede variar su nombre, tamaño y sabor, pero nunca pierden la esencia. Dentro del amplio abanico existen los hechos con queso, los cuales son una tentadora opción para acompañar la merienda. Seguí el paso a paso acontinuación y aprendé cómo hacer esta receta con la técnica de las abuelas y sin perder demasiado tiempo.
Bizcochos materos de queso: los infaltables de la tarde
Ingredientes:
- 350 g de harina 0000.
- 5 g de levadura fresca.
- 1 cucharadita de azúcar.
- 100 g de queso rallado.
- 1 cucharadita de sal.
- 120 g de margarina en estado pomada.
- 150 ml de agua.
Paso a paso:
1
Elaboración del bollo
- Activar la levadura con agua tibia y la cucharadita de azúcar. Dejar reposar por 10 minutos.
- En un bol mezclar la harina, la sal y el queso rallado.
- Hacer un hueco en el medio y colocar la margarina pomada.
- Integrar poco a poco y añadir la levadura activada. Si es necesario incorporar más agua tibia.
- Amasar hasta crear un bollo liso.
- Dejalo descansar por 30 minutos.
2
Creación de los bizcochos
- Extendé la masa, doblada por la mitad y volvé a estirar. Repetí este proceso tres veces. Luego cortá los bizcochos. Colocalos en una bandeja previamente enharinada y enmantecada.
- Cociná en el horno a 180 °C hasta que comiencen a dorar.
Tiempo de cocción: 25 minutos.
Tiempo de elaboración: 1 hora.
