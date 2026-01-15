LA NACION

Receta matera infaltable: así se hacen los bizcochitos de queso con la técnica de la abuela y sin complejidades

Seguí el paso a paso del proceso culinario para obtener un rico tentempié para la merienda en el parque, casa o el trabajo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Así se hacen los bizcochitos de queso con la técnica de la abuela
Así se hacen los bizcochitos de queso con la técnica de la abuela(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Los bizcochitos salados son una tradición gauchesca que acompañan las mañanas y tardes argentinas desde hace décadas. Según las provincias puede variar su nombre, tamaño y sabor, pero nunca pierden la esencia. Dentro del amplio abanico existen los hechos con queso, los cuales son una tentadora opción para acompañar la merienda. Seguí el paso a paso acontinuación y aprendé cómo hacer esta receta con la técnica de las abuelas y sin perder demasiado tiempo.

Los bizcochitos de queso son ideales para acompañar el mate de la tarde por su sabor único y fáciles de hacer
Los bizcochitos de queso son ideales para acompañar el mate de la tarde por su sabor único y fáciles de hacer(Fuente: Imagen creada con Grok IA)

Bizcochos materos de queso: los infaltables de la tarde

Ingredientes:

  • 350 g de harina 0000.
  • 5 g de levadura fresca.
  • 1 cucharadita de azúcar.
  • 100 g de queso rallado.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 120 g de margarina en estado pomada.
  • 150 ml de agua.

Paso a paso:

1

Elaboración del bollo

  • Activar la levadura con agua tibia y la cucharadita de azúcar. Dejar reposar por 10 minutos.
  • En un bol mezclar la harina, la sal y el queso rallado.
  • Hacer un hueco en el medio y colocar la margarina pomada.
  • Integrar poco a poco y añadir la levadura activada. Si es necesario incorporar más agua tibia.
  • Amasar hasta crear un bollo liso.
  • Dejalo descansar por 30 minutos.
2

Creación de los bizcochos

  • Extendé la masa, doblada por la mitad y volvé a estirar. Repetí este proceso tres veces. Luego cortá los bizcochos. Colocalos en una bandeja previamente enharinada y enmantecada.
  • Cociná en el horno a 180 °C hasta que comiencen a dorar.
Receta de bizcochitos de queso
Receta de bizcochitos de queso

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de elaboración: 1 hora.

LA NACION
