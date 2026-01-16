Enemigo del calor: cómo hacer flan de banana sin tener conocimientos en cocina

Dentro de las decenas de opciones dulces que existen, el flan es una de las favoritas por los argentinos para comer luego de un almuerzo o cena. En medio de las altas temperaturas que enfrenta la Argentina, surgió en las redes sociales una receta fresca y más sencilla que la original, que lleva banana y demanda menos tiempo de elaboración. Aprendé cómo replicarla en simples pasos.

El flan de banana es una rica y fresca opción para comer de postre en medio de las altas temperaturas del verano (Fuente: Pixabay)

Adiós calor: el flan de banana fresco y saludable para después del almuerzo

Ingredientes:

2 bananas maduras.

3 huevos.

500 ml de leche.

1 taza de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Azúcar c/n para el caramelo.

Paso a paso:

1 Elaboración del caramelo

En una olla volcá la azúcar destinada para ello.

Calentá a fuego medio y esperá que poco a poco se funda.

Una vez que esté totalmente derretida se habrá vuelto caramelo, con un color almendra.

A continuación esparcí el caramelo por el molde donde luego harás el flan.

2 Preparación del flan

Pisá las bananas en un bol hasta lograr un puré liso y homogéneo.

En un bol diferente, batí los huevos con la esencia de vainilla, el azúcar y la leche.

Incorporá la banana pisada. Mezclá todo.

Verté la preparación en el molde y cubrilo con papel aluminio.

Cocinalo en un horno a 180 °C con una bandeja en el interior que tenga agua.

Una vez listo, dejalo enfriar hasta la hora de comer.

Flan de banana facilísimo

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo de elaboración: 1 hora.