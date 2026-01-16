LA NACION

Enemigo del calor: cómo hacer flan de banana sin tener conocimientos en cocina

Esta receta resulta ser una propuesta fresca para comer luego del almuerzo o la cena; su proceso de elaboración es fácil y no demanda demasiado tiempo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Así se hace el budín de banana rico en potacio
Así se hace el budín de banana rico en potacio(Fuente: Pixabay)

Dentro de las decenas de opciones dulces que existen, el flan es una de las favoritas por los argentinos para comer luego de un almuerzo o cena. En medio de las altas temperaturas que enfrenta la Argentina, surgió en las redes sociales una receta fresca y más sencilla que la original, que lleva banana y demanda menos tiempo de elaboración. Aprendé cómo replicarla en simples pasos.

El flan de banana es una rica y fresca opción para comer de postre en medio de las altas temperaturas del verano
El flan de banana es una rica y fresca opción para comer de postre en medio de las altas temperaturas del verano(Fuente: Pixabay)

Adiós calor: el flan de banana fresco y saludable para después del almuerzo

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras.
  • 3 huevos.
  • 500 ml de leche.
  • 1 taza de azúcar.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Azúcar c/n para el caramelo.

Paso a paso:

1

Elaboración del caramelo

  • En una olla volcá la azúcar destinada para ello.
  • Calentá a fuego medio y esperá que poco a poco se funda.
  • Una vez que esté totalmente derretida se habrá vuelto caramelo, con un color almendra.
  • A continuación esparcí el caramelo por el molde donde luego harás el flan.
2

Preparación del flan

  • Pisá las bananas en un bol hasta lograr un puré liso y homogéneo.
  • En un bol diferente, batí los huevos con la esencia de vainilla, el azúcar y la leche.
  • Incorporá la banana pisada. Mezclá todo.
  • Verté la preparación en el molde y cubrilo con papel aluminio.
  • Cocinalo en un horno a 180 °C con una bandeja en el interior que tenga agua.
  • Una vez listo, dejalo enfriar hasta la hora de comer.
Flan de banana facilísimo
Flan de banana facilísimo

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo de elaboración: 1 hora.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Para qué sirve ponerle bicarbonato a las milanesas
    1

    Para qué sirve ponerle bicarbonato a las milanesas

  2. El sándwich de jamón y queso con pan de chipa que es furor por su sencillez
    2

    El sándwich del verano: la receta sencilla para hacer un rico tostado con pan de chipa

  3. Tres recetas griegas frescas y fitness para hacer en 10 minutos
    3

    Tres recetas griegas que son fáciles de hacer, sanas y llenas de sabor

  4. La receta de los bizcochitos de queso infaltables para el mate de la tarde
    4

    Receta matera infaltable: así se hacen los bizcochitos de queso con la técnica de la abuela y sin complejidades

Cargando banners ...