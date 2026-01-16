Enemigo del calor: cómo hacer flan de banana sin tener conocimientos en cocina
Esta receta resulta ser una propuesta fresca para comer luego del almuerzo o la cena; su proceso de elaboración es fácil y no demanda demasiado tiempo
LA NACION
Dentro de las decenas de opciones dulces que existen, el flan es una de las favoritas por los argentinos para comer luego de un almuerzo o cena. En medio de las altas temperaturas que enfrenta la Argentina, surgió en las redes sociales una receta fresca y más sencilla que la original, que lleva banana y demanda menos tiempo de elaboración. Aprendé cómo replicarla en simples pasos.
Adiós calor: el flan de banana fresco y saludable para después del almuerzo
Ingredientes:
- 2 bananas maduras.
- 3 huevos.
- 500 ml de leche.
- 1 taza de azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Azúcar c/n para el caramelo.
Paso a paso:
1
Elaboración del caramelo
- En una olla volcá la azúcar destinada para ello.
- Calentá a fuego medio y esperá que poco a poco se funda.
- Una vez que esté totalmente derretida se habrá vuelto caramelo, con un color almendra.
- A continuación esparcí el caramelo por el molde donde luego harás el flan.
2
Preparación del flan
- Pisá las bananas en un bol hasta lograr un puré liso y homogéneo.
- En un bol diferente, batí los huevos con la esencia de vainilla, el azúcar y la leche.
- Incorporá la banana pisada. Mezclá todo.
- Verté la preparación en el molde y cubrilo con papel aluminio.
- Cocinalo en un horno a 180 °C con una bandeja en el interior que tenga agua.
- Una vez listo, dejalo enfriar hasta la hora de comer.
Tiempo de cocción: 45 minutos.
Tiempo de elaboración: 1 hora.
