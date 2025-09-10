En pocos pasos: la salsa de perejil y ajo ideal para el asado
Aprendé cómo realizar este aderezo casero “low cost” con pocos ingredientes y que todo el mundo puede comer
- 2 minutos de lectura'
La salsa de ajo y perejil es ideal para aquellos que detestan comer carne seca, sea vacuna, de pollo o pecado. La receta se volvió popular en las redes sociales debido a su sencillez y bajo costo de preparación. Aprendé cómo replicarla en tu casa y obtener como resultado una propuesta distinta a tu menú diario.
La base de esta salsa incluye ingredientes saludables y bajos en colesterol. Al mismo tiempo, su gusto intenso combina a la perfección con la carne, ya que puede destacar en el plato, pero no invade ni cambia el sabor original: lo eleva.
Si bien esta preparación es originaria de España, en la Argentina ganó preponderancia en las parrillas y restaurantes. Ahora vos la podés utilizar en tu casa.
Salsa de ajo y perejil para acompañar la carne
Ingredientes:
- 1 manojo de perejil.
- 2 dientes de ajo picados.
- 4 cucharadas de aceite de oliva.
- Jugo de medio limón.
- 1 pizca de sal.
- Pimienta, a gusto.
Paso a paso:
- Lavar, secar y picar el perejil, sin los tallos.
- Picar el ajo y en un bowl mezclarlo con el perejil.
- Añadir el aceite, la sal, la pimienta y el jugo de limón.
- Con un mixer, triturar todo hasta que se forme una salsa.
- Dejar reposar hasta untar sobre la carne ya cocida.
Tiempo de preparación: 15 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Otras noticias de Trucos de cocina
- 1
Sabor campestre: cómo hacer los tradicionales bifes a la criolla sin cometer errores
- 2
Las galletitas de limón sin harina ni azúcar infalibles para compartir con amigos
- 3
Sin harina ni azúcar: la torta de manzana que se transformará en tu favorita
- 4
Para principiantes: cómo hacer hamburguesas deliciosas sin horno ni pan rallado