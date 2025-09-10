LA NACION

En pocos pasos: la salsa de perejil y ajo ideal para el asado

Aprendé cómo realizar este aderezo casero “low cost” con pocos ingredientes y que todo el mundo puede comer

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Descubrí cómo hacer la salsa de ajo y perejil irresistible
Descubrí cómo hacer la salsa de ajo y perejil irresistible(Fuente: Pexels)

La salsa de ajo y perejil es ideal para aquellos que detestan comer carne seca, sea vacuna, de pollo o pecado. La receta se volvió popular en las redes sociales debido a su sencillez y bajo costo de preparación. Aprendé cómo replicarla en tu casa y obtener como resultado una propuesta distinta a tu menú diario.

La base de esta salsa incluye ingredientes saludables y bajos en colesterol. Al mismo tiempo, su gusto intenso combina a la perfección con la carne, ya que puede destacar en el plato, pero no invade ni cambia el sabor original: lo eleva.

La salsa de ajo y perejil es ideal para combinarla con carne vacuna, de pollo o de pescado
La salsa de ajo y perejil es ideal para combinarla con carne vacuna, de pollo o de pescadovikif - (Fuente: iStock)

Si bien esta preparación es originaria de España, en la Argentina ganó preponderancia en las parrillas y restaurantes. Ahora vos la podés utilizar en tu casa.

Salsa de ajo y perejil para acompañar la carne

Ingredientes:

  • 1 manojo de perejil.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 4 cucharadas de aceite de oliva.
  • Jugo de medio limón.
  • 1 pizca de sal.
  • Pimienta, a gusto.

Paso a paso:

  • Lavar, secar y picar el perejil, sin los tallos.
  • Picar el ajo y en un bowl mezclarlo con el perejil.
  • Añadir el aceite, la sal, la pimienta y el jugo de limón.
  • Con un mixer, triturar todo hasta que se forme una salsa.
  • Dejar reposar hasta untar sobre la carne ya cocida.
Cómo hacer la salsa de ajo y perejil fácil y rápido
Cómo hacer la salsa de ajo y perejil fácil y rápido

Tiempo de preparación: 15 minutos.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Cómo hacer los tradicionales bifes a la criolla con un toque campestre
    1

    Sabor campestre: cómo hacer los tradicionales bifes a la criolla sin cometer errores

  2. Las galletitas de limón sin harina ni azúcar infalibles para compartir con amigos
    2

    Las galletitas de limón sin harina ni azúcar infalibles para compartir con amigos

  3. La torta de manzana que se transformará en tu favorita
    3

    Sin harina ni azúcar: la torta de manzana que se transformará en tu favorita

  4. Cómo hacer hamburguesas deliciosas sin horno ni pan rallado
    4

    Para principiantes: cómo hacer hamburguesas deliciosas sin horno ni pan rallado

Cargando banners ...