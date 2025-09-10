En pocos pasos: la salsa de perejil y ajo ideal para el asado

La salsa de ajo y perejil es ideal para aquellos que detestan comer carne seca, sea vacuna, de pollo o pecado. La receta se volvió popular en las redes sociales debido a su sencillez y bajo costo de preparación. Aprendé cómo replicarla en tu casa y obtener como resultado una propuesta distinta a tu menú diario.

La base de esta salsa incluye ingredientes saludables y bajos en colesterol. Al mismo tiempo, su gusto intenso combina a la perfección con la carne, ya que puede destacar en el plato, pero no invade ni cambia el sabor original: lo eleva.

La salsa de ajo y perejil es ideal para combinarla con carne vacuna, de pollo o de pescado vikif - (Fuente: iStock)

Si bien esta preparación es originaria de España, en la Argentina ganó preponderancia en las parrillas y restaurantes. Ahora vos la podés utilizar en tu casa.

Salsa de ajo y perejil para acompañar la carne

Ingredientes:

1 manojo de perejil.

2 dientes de ajo picados.

4 cucharadas de aceite de oliva.

Jugo de medio limón.

1 pizca de sal.

Pimienta, a gusto.

Paso a paso:

Lavar, secar y picar el perejil, sin los tallos.

Picar el ajo y en un bowl mezclarlo con el perejil.

Añadir el aceite, la sal, la pimienta y el jugo de limón.

Con un mixer, triturar todo hasta que se forme una salsa.

Dejar reposar hasta untar sobre la carne ya cocida.

Cómo hacer la salsa de ajo y perejil fácil y rápido

Tiempo de preparación: 15 minutos.