Sabor campestre: cómo hacer los tradicionales bifes a la criolla sin cometer errores

En Argentina, la carne vacuna está muy presente en la gastronomía, con platos más elaborados y otros no tanto. Además del típico asado, los bifes a la criolla son una opción tradicional y deliciosa que podés replicar en tu casa sin necesidad de tener un disco. Aprendé cómo realizar la receta paso a paso sin que seas un experto en la cocina.

Los bifes a la criolla son un manjar tradicional de la Argentina que se resuelve en pocos minutos (Fuente: ARCHIVO LN)

Bifes a la criolla: un plato bien argentino

Ingredientes:

1 kilo de carne vacuna en fetas (puede ser cuadrada, lomo o palomita).

2 cebollas.

1 morrón rojo.

1 morrón verde.

2 huevos.

Aceite de girasol.

Sal, pimienta, comino, orégano, ajo picado y provenzal. Todo a gusto.

Una cucharadita de miel o mostaza.

Paso a paso:

Mientras salás los bifes, llevá a fuego medio una sartén grande o una olla. Añadí un chorrito de aceite de girasol para evitar que la carne se pegue.

Picá las cebollas y cortá los morrones en tiras.

Colocá la carne en la sartén, las cebollas y los morrones.

Condimentá con orégano, ajo, provenzal, comino y la miel o la mostaza.

Tapá la preparación y dejá que se cocine.

Transcurridos unos minutos, rompé sobre los bifes los dos huevos, mezclá todo y volvé a cubrir con la tapa.

Cuando la carne esté hecha, apagá la hornalla. Servir en caliente.

Receta de bifes a la criolla

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación: 40 minutos.

Tips adicionales:

Podés reemplazar los huevos por salsa de tomate, lo que realzará su sabor.

Si tenés un disco para hornalla, cociná tus bifes a la criolla allí.