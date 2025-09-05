LA NACION

Sabor campestre: cómo hacer los tradicionales bifes a la criolla sin cometer errores

Este plato sencillo y tradicional es una opción rápida y deliciosa para aquellos que disponen de poco tiempo

Bifes a la criolla: la receta tradicional argentina
En Argentina, la carne vacuna está muy presente en la gastronomía, con platos más elaborados y otros no tanto. Además del típico asado, los bifes a la criolla son una opción tradicional y deliciosa que podés replicar en tu casa sin necesidad de tener un disco. Aprendé cómo realizar la receta paso a paso sin que seas un experto en la cocina.

Los bifes a la criolla son un manjar tradicional de la Argentina que se resuelve en pocos minutos (Fuente: ARCHIVO LN)
Bifes a la criolla: un plato bien argentino

Ingredientes:

  • 1 kilo de carne vacuna en fetas (puede ser cuadrada, lomo o palomita).
  • 2 cebollas.
  • 1 morrón rojo.
  • 1 morrón verde.
  • 2 huevos.
  • Aceite de girasol.
  • Sal, pimienta, comino, orégano, ajo picado y provenzal. Todo a gusto.
  • Una cucharadita de miel o mostaza.

Paso a paso:

  • Mientras salás los bifes, llevá a fuego medio una sartén grande o una olla. Añadí un chorrito de aceite de girasol para evitar que la carne se pegue.
  • Picá las cebollas y cortá los morrones en tiras.
  • Colocá la carne en la sartén, las cebollas y los morrones.
  • Condimentá con orégano, ajo, provenzal, comino y la miel o la mostaza.
  • Tapá la preparación y dejá que se cocine.
  • Transcurridos unos minutos, rompé sobre los bifes los dos huevos, mezclá todo y volvé a cubrir con la tapa.
  • Cuando la carne esté hecha, apagá la hornalla. Servir en caliente.
Receta de bifes a la criolla
Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación: 40 minutos.

Tips adicionales:

  • Podés reemplazar los huevos por salsa de tomate, lo que realzará su sabor.
  • Si tenés un disco para hornalla, cociná tus bifes a la criolla allí.
