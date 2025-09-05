Sabor campestre: cómo hacer los tradicionales bifes a la criolla sin cometer errores
Este plato sencillo y tradicional es una opción rápida y deliciosa para aquellos que disponen de poco tiempo
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
En Argentina, la carne vacuna está muy presente en la gastronomía, con platos más elaborados y otros no tanto. Además del típico asado, los bifes a la criolla son una opción tradicional y deliciosa que podés replicar en tu casa sin necesidad de tener un disco. Aprendé cómo realizar la receta paso a paso sin que seas un experto en la cocina.
Bifes a la criolla: un plato bien argentino
Ingredientes:
- 1 kilo de carne vacuna en fetas (puede ser cuadrada, lomo o palomita).
- 2 cebollas.
- 1 morrón rojo.
- 1 morrón verde.
- 2 huevos.
- Aceite de girasol.
- Sal, pimienta, comino, orégano, ajo picado y provenzal. Todo a gusto.
- Una cucharadita de miel o mostaza.
Paso a paso:
- Mientras salás los bifes, llevá a fuego medio una sartén grande o una olla. Añadí un chorrito de aceite de girasol para evitar que la carne se pegue.
- Picá las cebollas y cortá los morrones en tiras.
- Colocá la carne en la sartén, las cebollas y los morrones.
- Condimentá con orégano, ajo, provenzal, comino y la miel o la mostaza.
- Tapá la preparación y dejá que se cocine.
- Transcurridos unos minutos, rompé sobre los bifes los dos huevos, mezclá todo y volvé a cubrir con la tapa.
- Cuando la carne esté hecha, apagá la hornalla. Servir en caliente.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de preparación: 40 minutos.
Tips adicionales:
- Podés reemplazar los huevos por salsa de tomate, lo que realzará su sabor.
- Si tenés un disco para hornalla, cociná tus bifes a la criolla allí.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Otras noticias de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
Sin horno: hacé el postre frío con cuatro ingredientes para compartir en familia
- 2
La tarta sin harina que es furor en las redes sociales por sus ingredientes saludables y sin TACC
- 3
Tradicionales: cómo hacer vainillas en casa con ingredientes económicos
- 4
Buñuelos de manzana: los tradicionales de la abuela sin gastar dinero