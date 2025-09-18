Gluten free: el budín de zanahoria húmedo y sin azúcar que podés hacer en menos de una hora
Si pertenecés a aquellas personas que no pueden comer con gluten o prefieren una versión saludable de un postre dulce, aprendé cómo aplicar esta receta en simples pasos
LA NACION
El gluten es una proteína presente en los cereales de trigo, centeno, avena y cebada. Las personas intolerantes deben evitar los alimentos con estos ingredientes por sus efectos negativos en el intestino. Por ello, si pertenecés a este grupo o simplemente querés comer sano y sin componentes químicos que produzcan hinchazón, este budín de zanahoria sin harina ni azúcar es una de las mejores opciones. Aprendé cómo cocinarlo.
Budín sin TACC, exquisito y rico en nutrientes saludables
Ingredientes:
- 3 zanahorias.
- 3 huevos.
- 100 ml de aceite de girasol (o de coco).
- 50 g de nueces picadas (opcional).
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- 150 g de harina almendras.
Paso a paso:
- Separar las yemas de los huevos de las claras.
- Batír las claras hasta punto nieve. Al mismo tiempo encender el horno a 180° C y pincelar una budinera con aceite y espolvorear harina.
- En un bowl mezclar las yemas con la zanahoria rallada y el aceite.
- Añadir las nueces picadas y la pizca de sal.
- Poco a poco incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear.
- Cuando la masa se conforme, agregar el merengue con movimientos envolventes.
- Volcar la preparación en la budinera.
- Cocinar durante 40 minutos.
Tiempo de cocción: entre 35 y 45 minutos, según el horno.
Tiempo de preparación total: 60 minutos.
Tips adicionales:
- Si lo deseás, podés espolvorear azúcar impalpable una vez que el budín esté frío.
- Antes de enviar el budín al horno, si te apetece, añadí tres cucharadas de mermelada (cualquier gusto) en el centro.
LA NACION
