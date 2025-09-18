LA NACION

Gluten free: el budín de zanahoria húmedo y sin azúcar que podés hacer en menos de una hora

Si pertenecés a aquellas personas que no pueden comer con gluten o prefieren una versión saludable de un postre dulce, aprendé cómo aplicar esta receta en simples pasos

El budín de zanahoria sin TACC que es ideal para aquellos que no pueden comer con gluten
El budín de zanahoria sin TACC que es ideal para aquellos que no pueden comer con gluten

El gluten es una proteína presente en los cereales de trigo, centeno, avena y cebada. Las personas intolerantes deben evitar los alimentos con estos ingredientes por sus efectos negativos en el intestino. Por ello, si pertenecés a este grupo o simplemente querés comer sano y sin componentes químicos que produzcan hinchazón, este budín de zanahoria sin harina ni azúcar es una de las mejores opciones. Aprendé cómo cocinarlo.

El budín de zanahoria sin azúcar ni harina que podés replicar en pocos minutos y que es benéfico por sus ingredientes que no generan hinchazón
El budín de zanahoria sin azúcar ni harina que podés replicar en pocos minutos y que es benéfico por sus ingredientes que no generan hinchazón

Budín sin TACC, exquisito y rico en nutrientes saludables

Ingredientes:

  • 3 zanahorias.
  • 3 huevos.
  • 100 ml de aceite de girasol (o de coco).
  • 50 g de nueces picadas (opcional).
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • 150 g de harina almendras.

Paso a paso:

  • Separar las yemas de los huevos de las claras.
  • Batír las claras hasta punto nieve. Al mismo tiempo encender el horno a 180° C y pincelar una budinera con aceite y espolvorear harina.
  • En un bowl mezclar las yemas con la zanahoria rallada y el aceite.
  • Añadir las nueces picadas y la pizca de sal.
  • Poco a poco incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear.
  • Cuando la masa se conforme, agregar el merengue con movimientos envolventes.
  • Volcar la preparación en la budinera.
  • Cocinar durante 40 minutos.
Carrot cake de harina de almendras
Carrot cake de harina de almendras

Tiempo de cocción: entre 35 y 45 minutos, según el horno.

Tiempo de preparación total: 60 minutos.

Tips adicionales:

  • Si lo deseás, podés espolvorear azúcar impalpable una vez que el budín esté frío.
  • Antes de enviar el budín al horno, si te apetece, añadí tres cucharadas de mermelada (cualquier gusto) en el centro.
