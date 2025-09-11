Sin harina ni azúcar: la tarta de ricota baja en calorías

La tarta de ricota tiene su origen en Italia y, gracias a la oleada inmigratoria hacia nuestro país que tuvo lugar entre fines del siglo XIX y principios del XX, se convirtió en un clásico de la gastronomía local que es posible hallarla en panaderías, pastelerías e incluso en alguna reunión familiar.

Aprendé cómo realizar esta receta que tiene como base el queso de ricota y cómo la podés emplear sin utilizar harina ni azúcar. Tené en cuenta que este procedimiento es apto para amateurs por su sencillez.

La tarta de ricota tradicionalmente se hace con una base de masa sablé, pero podés evadirla y su sabor no cambiará (Fuente: GialloZafferano)

Tarta de ricota en licuadora

Ingredientes:

500 g de ricota descremada.

5 cucharadas de estevia.

1 taza de leche descremada.

1/2 taza de fécula de maíz.

2 huevos.

Ralladura de una naranja.

Paso a paso:

En una licuadora colocá todos los ingredientes: la ricota, los huevos, la estevia, la leche, la ralladura de naranja y la taza de fécula de maíz.

Licuá hasta que todo quede integrado y homogéneo.

Mientras, enmantecá un molde de torta y encendé el horno y esperá hasta alcanzar una temperatura de 180° C.

Volcá la preparación en el molde y enviá al horno por 20 minutos.

Una vez que su consistencia sea sólida, retirá y desmoldá en frío.

Receta de torta de ricota sin harina

Tiempo total de preparación: 30 minutos.

Tips adicionales:

Si posees azúcar impalpable , espolvoreá encima una vez que la tarta esté fría.

Acompañá una porción de tarta con una cucharada de dulce de leche. Es una combinación irresistible.