Sin harina ni azúcar: la tarta de ricota baja en calorías
Aprendé cómo realizar el paso a paso de esta receta tradicional heredada por los italianos inmigrantes en la Argentina; sin demoras y con la ayuda de un aliado de la cocina
La tarta de ricota tiene su origen en Italia y, gracias a la oleada inmigratoria hacia nuestro país que tuvo lugar entre fines del siglo XIX y principios del XX, se convirtió en un clásico de la gastronomía local que es posible hallarla en panaderías, pastelerías e incluso en alguna reunión familiar.
Aprendé cómo realizar esta receta que tiene como base el queso de ricota y cómo la podés emplear sin utilizar harina ni azúcar. Tené en cuenta que este procedimiento es apto para amateurs por su sencillez.
Tarta de ricota en licuadora
Ingredientes:
- 500 g de ricota descremada.
- 5 cucharadas de estevia.
- 1 taza de leche descremada.
- 1/2 taza de fécula de maíz.
- 2 huevos.
- Ralladura de una naranja.
Paso a paso:
- En una licuadora colocá todos los ingredientes: la ricota, los huevos, la estevia, la leche, la ralladura de naranja y la taza de fécula de maíz.
- Licuá hasta que todo quede integrado y homogéneo.
- Mientras, enmantecá un molde de torta y encendé el horno y esperá hasta alcanzar una temperatura de 180° C.
- Volcá la preparación en el molde y enviá al horno por 20 minutos.
- Una vez que su consistencia sea sólida, retirá y desmoldá en frío.
Tiempo total de preparación: 30 minutos.
Tips adicionales:
- Si posees azúcar impalpable, espolvoreá encima una vez que la tarta esté fría.
- Acompañá una porción de tarta con una cucharada de dulce de leche. Es una combinación irresistible.
