Ideales para el 25 de mayo: cómo hacer los pastelitos de membrillo en solo diez minutos
Descubrí el paso a paso para preparar este clásico de la gastronomía argentina en casa, con solo cuatro ingredientes y sin gastar demasiado dinero; todos los detalles en la nota
Las fechas patrias como el 25 de mayo, donde se recuerda el nacimiento de la primera junta de gobierno nacional, tienen algunos protagonistas imprescindibles para celebrarlas. Entre ellos, los pastelitos rellenos de dulce de membrillo o batata son un clásico que podés replicar en tu casa con la siguiente receta fácil y rápida, la cual incluye cuatro ingredientes y te demandará apenas diez minutos. ¡Manos a la obra!
Pastelitos patrios: la receta exprés para festejar la Revolución de Mayo
Ingredientes:
- 24 tapas de empanadas con masa de hojaldre.
- 250 g de dulce de batata o membrillo.
- Agua c/n.
- Aceite para freír.
Paso a paso:
1
Preparación de los ingredientes
- Cortar el dulce en cubos pequeños.
- Si preferís, podés cortar los bordes de las empanadas en cuadrados, así los pastelitos tienen la forma tradicional.
2
Armado de los pastelitos
- A una tapa de empanada mojala en el centro con un poquito de agua. Usá la yema de tu dedo.
- Encima colocá otra tapa y presioná en el centro.
- Añadí el cubo de dulce en el medio.
- Mojá los laterales con la yema de tus dedos.
- Cubrí con una tercera tapa de forma cruzada.
- Repetí el procedimiento hasta obtener media docena de pastelitos.
3
Cocción
- Calentá el aceite en una olla y esperá a que rompa hervor.
- Freí los pastelitos por separado o de a dos unidades.
- Cuando estén dorados, retiralos y secalos con papel de servilleta.
- Opcional: espolvoreá con grajeas de colores o añadí almíbar.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de elaboración total: 20 minutos.
