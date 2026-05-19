No necesita harina ni manteca: cómo preparar bizcochitos light de forma casera y fácil
Aprendé a resolver tu merienda de una forma fácil y accesible, con ingredientes que siempre hay en tu alacena
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La merienda argentina es una de las cuatro comidas del día que se respetan siempre. La mayoría suele compartir el mate con alguna delicia casera y allí es donde aparece el bizcocho o bizcochito de grasa. El mejor amigo de esta bebida y que combina a la perfección. Entre la amplia variedad de estos snacks salados y dulces que se hallan en el país, en las redes sociales se viralizó una versión saludable que no lleva harina ni manteca, ideal para quienes realizan dieta o quieren cuidar su salud. Aprendé cómo hacerlos y ¡manos a la obra!
Bizcochitos materos sin exceso de calorías
Ingredientes:
- 1 taza de avena procesada (harina de avena casera).
- 1 huevo.
- 2 cucharadas de aceite de coco o girasol.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- Sal a gusto.
- Semillas de chía o sésamo (opcional).
Paso a paso:
Para la masa
- Procesar la avena hasta obtener una especie de harina gruesa.
- En un bol, mezclar el huevo con el aceite y una pizca de sal.
- Agregar la avena procesada y el polvo de hornear. Unir bien hasta formar una masa suave.
- Si la masa queda muy seca, sumar una cucharadita de agua para darle más humedad. Dejá que repose 10 minutos.
Para los bizcochitos
- Estirar la masa con las manos o con palo de amasar. Cortar en círculos o cuadraditos pequeños.
- (Opcional) Espolvorear con semillas antes de llevar al horno.
- Disponer los bizcochitos en una placa con papel manteca y hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados.
Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente.
Tiempo de elaboración total: 35 minutos.
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