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No necesita harina ni manteca: cómo preparar bizcochitos light de forma casera y fácil

Aprendé a resolver tu merienda de una forma fácil y accesible, con ingredientes que siempre hay en tu alacena

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Así se hacen los bizcochitos saludables sin harina
Así se hacen los bizcochitos saludables sin harina (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

La merienda argentina es una de las cuatro comidas del día que se respetan siempre. La mayoría suele compartir el mate con alguna delicia casera y allí es donde aparece el bizcocho o bizcochito de grasa. El mejor amigo de esta bebida y que combina a la perfección. Entre la amplia variedad de estos snacks salados y dulces que se hallan en el país, en las redes sociales se viralizó una versión saludable que no lleva harina ni manteca, ideal para quienes realizan dieta o quieren cuidar su salud. Aprendé cómo hacerlos y ¡manos a la obra!

La receta de los bizcochitos de grasa con solo cinco ingredientes
La receta de los bizcochitos de grasa con solo cinco ingredientes(Fuente: Imagen creada con Grok IA)

Bizcochitos materos sin exceso de calorías

Ingredientes:

  • 1 taza de avena procesada (harina de avena casera).
  • 1 huevo.
  • 2 cucharadas de aceite de coco o girasol.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • Sal a gusto.
  • Semillas de chía o sésamo (opcional).

Paso a paso:

1

Para la masa

  • Procesar la avena hasta obtener una especie de harina gruesa.
  • En un bol, mezclar el huevo con el aceite y una pizca de sal.
  • Agregar la avena procesada y el polvo de hornear. Unir bien hasta formar una masa suave.
  • Si la masa queda muy seca, sumar una cucharadita de agua para darle más humedad. Dejá que repose 10 minutos.
2

Para los bizcochitos

  • Estirar la masa con las manos o con palo de amasar. Cortar en círculos o cuadraditos pequeños.
  • (Opcional) Espolvorear con semillas antes de llevar al horno.
  • Disponer los bizcochitos en una placa con papel manteca y hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados.
Receta de bizcochos de avena y queso
Receta de bizcochos de avena y queso

Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente.

Tiempo de elaboración total: 35 minutos.

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