No necesita harina ni manteca: cómo preparar bizcochitos light de forma casera y fácil

La merienda argentina es una de las cuatro comidas del día que se respetan siempre. La mayoría suele compartir el mate con alguna delicia casera y allí es donde aparece el bizcocho o bizcochito de grasa. El mejor amigo de esta bebida y que combina a la perfección. Entre la amplia variedad de estos snacks salados y dulces que se hallan en el país, en las redes sociales se viralizó una versión saludable que no lleva harina ni manteca, ideal para quienes realizan dieta o quieren cuidar su salud. Aprendé cómo hacerlos y ¡manos a la obra!

La receta de los bizcochitos de grasa con solo cinco ingredientes (Fuente: Imagen creada con Grok IA)

Bizcochitos materos sin exceso de calorías

Ingredientes:

1 taza de avena procesada (harina de avena casera).

1 huevo.

2 cucharadas de aceite de coco o girasol.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Sal a gusto.

Semillas de chía o sésamo (opcional).

Paso a paso:

1 Para la masa

Procesar la avena hasta obtener una especie de harina gruesa.

En un bol, mezclar el huevo con el aceite y una pizca de sal .

. Agregar la avena procesada y el polvo de hornear . Unir bien hasta formar una masa suave.

. Unir bien hasta formar una masa suave. Si la masa queda muy seca, sumar una cucharadita de agua para darle más humedad. Dejá que repose 10 minutos.

2 Para los bizcochitos

Estirar la masa con las manos o con palo de amasar. Cortar en círculos o cuadraditos pequeños .

. (Opcional) Espolvorear con semillas antes de llevar al horno.

Disponer los bizcochitos en una placa con papel manteca y hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados.

Receta de bizcochos de avena y queso

Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente.

Tiempo de elaboración total: 35 minutos.